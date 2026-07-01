МЫЛЬНИКОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ

МЫЛЬНИКОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ - росcийский жи­во­пи­сец, Народный художник СССР (1976), действительный член АХ СССР (1966), Ге­рой Социалистического Тру­да (1990).

Учил­ся в ИЖСА (1938-1946 годы) у И.Э. Гра­ба­ря и В.М. Ореш­ни­ко­ва. Уча­ст­ник Великой Отечественной вой­ны. Жил в Санкт-Пе­тер­бур­ге. Ав­тор те­ма­тических кар­тин («Клят­ва бал­тий­цев», 1946 год, Му­зей РАХ, Санкт-Пе­тер­бург; «На мир­ных по­лях», 1950 год, ГТГ; «Про­ща­ние», 1975 год, ГРМ; трип­тих «Ис­па­ния», 1979 год, ГТГ), порт­ре­тов (С.Т. Ко­нён­ко­ва, 1954 год, Псков­ский ис­то­ри­ко-ху­дожественной му­зей-за­по­вед­ник, и другое), пей­за­жей («Ве­не­ция», 1960 год, ГРМ; «Пе­ред гро­зой», 2002 год), мо­за­ич­ных пан­но для стан­ций Санкт-Пе­тербургского мет­ро­по­ли­те­на (1950-е годы), мо­за­ик и фре­сок в Санкт-Пе­тербургском те­ат­ре юных зри­те­лей (1962 год).

Его ра­бо­там свой­ст­вен­ны яр­кость ко­ло­ри­та, ком­по­зиционная яс­ность, ино­гда по­вы­шен­ная дра­ма­тическая эмо­цио­наль­ность. Пре­по­да­вал в ИЖСА (с 1947 года, профессор с 1957 года). Ле­нин­ская премия (1984 год), Государственная премия СССР (1951, 1977 годы). На­граж­дён ор­де­ном Ле­ни­на (1990 год).