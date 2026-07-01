МЫЛЬНИКОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ
МЫЛЬНИКОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ - росcийский живописец, Народный художник СССР (1976), действительный член АХ СССР (1966), Герой Социалистического Труда (1990).
Учился в ИЖСА (1938-1946 годы) у И.Э. Грабаря и В.М. Орешникова. Участник Великой Отечественной войны. Жил в Санкт-Петербурге. Автор тематических картин («Клятва балтийцев», 1946 год, Музей РАХ, Санкт-Петербург; «На мирных полях», 1950 год, ГТГ; «Прощание», 1975 год, ГРМ; триптих «Испания», 1979 год, ГТГ), портретов (С.Т. Конёнкова, 1954 год, Псковский историко-художественной музей-заповедник, и другое), пейзажей («Венеция», 1960 год, ГРМ; «Перед грозой», 2002 год), мозаичных панно для станций Санкт-Петербургского метрополитена (1950-е годы), мозаик и фресок в Санкт-Петербургском театре юных зрителей (1962 год).
Его работам свойственны яркость колорита, композиционная ясность, иногда повышенная драматическая эмоциональность. Преподавал в ИЖСА (с 1947 года, профессор с 1957 года). Ленинская премия (1984 год), Государственная премия СССР (1951, 1977 годы). Награждён орденом Ленина (1990 год).