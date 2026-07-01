МЫЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
МЫЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ - российский историк-славист, этнограф, Заслуженный деятель науки РФ (1999 год).
Окончил юридический факультет ЛГУ (1952 год) под руководством И.И. Яковкина, слушал лекции также на филологическом и историческом факультетах. С 1952 года работал в Государственной публичной библиотеке имени М.Е. Салтыкова-Щедрина (ныне Российская национальная библиотека), в 1962-1973 годах возглавлял Отдел рукописей и редких книг.
С 1973 года сотрудник Ленинградского отделения Института этнографии АН СССР (с 1986 года заведующий отделом), тесно сотрудничал с Институтом славяноведения и балканистики АН СССР (ныне Институт славяноведения РАН), возглавлял ленинградское отделение Научного совета по комплексным проблемам славяноведения и балканистики.
В 1992-1997 годах директор Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамеры), с 1991 года руководитель Санкт-Петербургской ассоциации белорусистов, преподавал также в Санкт-Петербургском государственном институте культуры, Высшей профсоюзной школе культуры и других вузах.
Область научных интересов Мыльникова - история западных славян, прежде всего история Чехии. Один из инициаторов создания многотомной серии «Центральная и Юго-Восточная Европа в эпоху перехода от феодализма к капитализму: Проблемы истории и культуры».
При участии Мыльникова (преимущественно на материалах монархии Габсбургов) разработана типология разделения наций и народностей на имеющие полную и неполную этносоциальную структуру. В сферу научных интересов Мыльникова входили также археография, культурология, книжное дело, имагология, историография.
Внёс значительный вклад в подготовку биобиблиографического словаря и монографии по истории дореволюционного славяноведения в России.