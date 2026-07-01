МЫЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

МЫЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ - российский ис­то­рик-сла­вист, эт­но­граф, Заслуженный деятель нау­ки РФ (1999 год).

Окон­чил юри­дический факультет ЛГУ (1952 год) под руководством И.И. Яков­ки­на, слу­шал лек­ции так­же на фи­ло­ло­гическом и ис­то­рическом факультетах. С 1952 года ра­бо­тал в Государственной пуб­лич­ной библиотеке имени М.Е. Сал­ты­ко­ва-Щед­ри­на (ны­не Рос­сий­ская на­цио­наль­ная биб­лио­те­ка), в 1962-1973 годах воз­глав­лял От­дел ру­ко­пи­сей и ред­ких книг.

С 1973 года со­труд­ник Ле­нинградского от­де­ле­ния Института эт­но­гра­фии АН СССР (с 1986 года заведующий от­де­лом), тес­но со­труд­ни­чал с Институтом сла­вя­но­ве­де­ния и бал­ка­ни­сти­ки АН СССР (ны­не Институт сла­вя­но­ве­де­ния РАН), воз­глав­лял ле­нинградское от­де­ле­ние На­учного со­вета по ком­плекс­ным про­бле­мам сла­вя­но­ве­де­ния и бал­ка­ни­сти­ки.

В 1992-1997 годах ди­рек­тор Му­зея ан­тро­по­ло­гии и эт­но­гра­фии имени Пет­ра Ве­ли­ко­го ( Кун­ст­ка­ме­ры ), с 1991 года ру­ко­во­ди­тель Санкт-Пе­тербургской ас­со­циа­ции бе­ло­ру­си­стов, пре­по­да­вал так­же в Санкт-Петербургском государственном институте куль­ту­ры, Выс­шей проф­со­юз­ной шко­ле куль­ту­ры и других ву­зах.

Об­ласть на­учных ин­те­ре­сов Мыльникова - ис­то­рия западных сла­вян, пре­ж­де все­го ис­то­рия Че­хии . Один из ини­циа­то­ров соз­да­ния мно­го­том­ной се­рии «Цен­траль­ная и Юго-Вос­точ­ная Ев­ро­па в эпо­ху пе­ре­хо­да от фео­да­лиз­ма к ка­пи­та­лиз­му: Про­бле­мы ис­то­рии и куль­ту­ры».

При уча­стии Мыльникова (пре­имущественно на ма­те­риа­лах мо­нар­хии Габс­бур­гов) раз­ра­бо­та­на ти­по­ло­гия раз­де­ле­ния на­ций и на­род­но­стей на имею­щие пол­ную и не­пол­ную эт­но­со­ци­аль­ную струк­ту­ру. В сфе­ру на­учных ин­те­ре­сов Мыльникова вхо­ди­ли так­же ар­хео­гра­фия, куль­ту­ро­ло­гия, книж­ное де­ло, има­го­ло­гия, ис­то­рио­гра­фия.

Внёс зна­чительный вклад в под­го­тов­ку био­биб­лио­гра­фического сло­ва­ря и мо­но­гра­фии по ис­то­рии до­ре­во­люционного сла­вя­но­ве­де­ния в Рос­сии .