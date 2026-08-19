МЫХЛИК ВАСИЛИЙ ИЛЬИЧ

Полковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны , дважды Герой Советского Союза (1945, 1945).

Биография

Родился 29 декабря 1922 года в селе Солдатское (ныне – Андреевка Казанковского района Николаевской области Украины). Жил в Кривом Роге, окончил там десять классов школы. В ноябре 1940 года был призван в РККА . В 1941 году окончил Вольскую ВШАМП, став авиамехаником, позднее переучился на лётчика-штурмовика.

Великая Отечественная война

В мае 1943 года направлен на фронт. Служил в 566-м штурмовом авиаполку, пройдя путь от лётчика до полкового штурмана. Участвовал в битве на Курской дуге , снятии блокады Ленинграда , освобождении Ленинградской и Новгородской областей, прорыве финской обороны на Карельском перешейке, освобождении Прибалтики, боях в Восточной Пруссии. Проявил себя как смелый, хладнокровный и дисциплинированный лётчик. Отлично освоил технику пилотирования, ни разу не терял ориентации в воздухе, даже в самых плохих погодных условиях. Став командиром, успешно водил штурмовые группы.

Боевая работа Мыхлика отличалась высокой эффективностью. Только за июльские бои 1943 года он совершил 29 боевых вылетов, нанеся врагу большие потери. Периодически совершал по 2-3 вылета в день. Помимо проведения штурмовок, неоднократно летал на воздушную разведку, доставляя штабу ценные сведения о противнике. Много раз участвовал в воздушных боях, неизменно выходя победителем и без потерь возвращаясь на свой аэродром. Большое внимание уделял подготовке молодых лётчиков, передавая им свой богатый боевой опыт. Стремился минимизировать потери в своём подразделении, добившись в этом деле значительных успехов – так, с ноября 1944 года по конец марта 1945 года эскадрилья Мыхлика совершила 309 вылетов, потеряв при этом лишь 1 экипаж.

По состоянию на 6 августа 1944 года, Мыхлик совершил 105 боевых вылетов, 69 раз водил штурмовые группы, 14 раз проводил воздушную разведку. За это он был удостоен звания Героя Советского Союза. К 27 марта 1945 года на его счету было уже 187 вылетов. В результате его умелых действий враг понёс значительные потери. За это Мыхлик во второй раз был удостоен высшей степени отличия СССР.

Послевоенная жизнь

Продолжал службу на штурмовых и инспекторских должностях. С октября 1966 года – в запасе. Проживал в Москве. Умер 29 декабря 1996 года.