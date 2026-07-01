МЬЯВАДИ МИНДЖИ У СА

МЬЯВАДИ МИНДЖИ У СА - мьян­ман­ский по­эт, ком­по­зи­тор, государственный дея­тель.

Ра­бо­тал в юве­лир­ной мас­тер­ской; был му­зы­кан­том ор­ке­ст­ра (иг­рал на гон­гах). В 1786 году по­сту­пил на служ­бу во дво­рец, на­чал пи­сать сти­хи. Пе­ре­во­дил на бирманский язык тай­ские и ла­ос­ские дра­мы; со­чи­нял му­зы­ку на пе­ре­ве­дён­ные тек­сты.

В 1798 году на ос­но­ве пе­ре­во­да тай­ской вер­сии «Ра­мая­ны» - «Ра­ма­ки­ан» соз­дал так называемую двор­цо­вую дра­му (нан­двин­за) с му­зы­кой, тан­ца­ми и пес­ня­ми. В 1808 году на­зна­чен ко­ман­ди­ром бое­вой лод­ки и сек­ре­та­рём на­след­но­го прин­ца; в 1812-1813 годах во гла­ве не­боль­шой ар­мии со­вер­шил ус­пеш­ный по­ход в Ма­ни­пур, где по­са­дил на трон став­лен­ни­ка мьян­ман­ско­го ко­ро­ля.

В 1819 году по­лу­чил пост ко­ро­лев­ско­го сек­ре­та­ря, вер­нул­ся к литературным за­ня­ти­ям: пе­ре­ра­ба­ты­вал мьян­ман­ские ле­ген­ды, пи­сал сти­хи (пре­имущественно в жан­ре пьоу), при­двор­ные по­эмы , ис­пол­няе­мые с со­про­во­ж­де­ни­ем ар­фы са­ун га­ук, и дра­мы (в том числе для ку­коль­но­го те­ат­ра).

В 1828 году на­зна­чен во­енным ми­ни­ст­ром, по­сле двор­цо­во­го пе­ре­во­ро­та на­хо­дил­ся в за­клю­че­нии (1836-1839 годы).