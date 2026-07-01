МЬЯВАДИ МИНДЖИ У СА
МЬЯВАДИ МИНДЖИ У СА - мьянманский поэт, композитор, государственный деятель.
Работал в ювелирной мастерской; был музыкантом оркестра (играл на гонгах). В 1786 году поступил на службу во дворец, начал писать стихи. Переводил на бирманский язык тайские и лаосские драмы; сочинял музыку на переведённые тексты.
В 1798 году на основе перевода тайской версии «Рамаяны» - «Рамакиан» создал так называемую дворцовую драму (нандвинза) с музыкой, танцами и песнями. В 1808 году назначен командиром боевой лодки и секретарём наследного принца; в 1812-1813 годах во главе небольшой армии совершил успешный поход в Манипур, где посадил на трон ставленника мьянманского короля.
В 1819 году получил пост королевского секретаря, вернулся к литературным занятиям: перерабатывал мьянманские легенды, писал стихи (преимущественно в жанре пьоу), придворные поэмы, исполняемые с сопровождением арфы саун гаук, и драмы (в том числе для кукольного театра).
В 1828 году назначен военным министром, после дворцового переворота находился в заключении (1836-1839 годы).