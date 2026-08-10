МЯТЛЕВ Иван Петрович

Русский по­эт.

Из ста­рин­но­го дво­рян­ско­го ро­да. По­лу­чил до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние. В 1813–1814 со­сто­ял на во­ен. служ­бе, в 1821–36 в Мин-ве фи­нан­сов. В 1836–39 пу­те­шест­во­вал по Ев­ро­пе . Поль­зо­вал­ся ре­пу­та­ци­ей ост­ро­сло­ва и лю­би­те­ля ро­зы­гры­шей; в лит. кру­гах вы­сту­пал в ро­ли непри­тя­за­тель­но­го по­эта-ди­ле­тан­та. Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти дву­мя из­дан­ны­ми ано­ним­но «Со­б­ра­ния­ми сти­хо­тво­ре­ний» (1834, 1835), ку­да во­шли его эле­гии, ро­ман­сы и сти­хи «на слу­чай». Наи­бо­лее ори­ги­наль­ны юмо­ри­стич. сти­хи М., по­стро­ен­ные, как пра­ви­ло, на иг­ре слов и не­ожи­дан­ной ка­лам­бур­ной риф­ме: во­шед­шие в сб-ки па­ро­дии («Ар­та­мо­ныч», «Фан­та­сти­че­ская вы­сказ­ка»), а так­же ко­мич. диа­ло­ги («Сель­ское хо­зяй­ст­во», «Раз­го­вор ба­ри­на с Афонь­кой», оба 1844), жан­ро­вые сце­ны («Пе­тер­гоф­ский празд­ник», 1842), экс­пром­ты, эпи­грам­мы и др. Юмор М. доб­ро­ду­шен; са­ти­ра и ди­дак­ти­ка для не­го не­ха­рак­тер­ны. Глав­ное со­чи­не­ние М. – юмо­ри­стич. по­эма «Сен­са­ции и за­ме­ча­ния гос­по­жи Кур­дю­ко­вой за гра­ни­цею, дан л’этранже» (т. 1–3, 1841–44), об­ра­зец ма­ка­ро­ни­че­ской по­эзии. Ге­рой и по­ве­ст­во­ва­тель здесь – там­бов­ская по­ме­щи­ца, фан­та­сти­че­ски-не­ле­пым и смеш­ным язы­ком рас­ска­зы­ваю­щая о сво­ём пу­те­ше­ст­вии по Гер­ма­нии, Швей­ца­рии и Ита­лии. В её соз­на­нии ко­ми­чески пре­лом­ля­ют­ся ев­роп. впе­чат­ле­ния са­мо­го М., по­ли­тич. тео­рии, ис­то­рич. све­де­ния и ле­ген­ды. Лит. мас­ка гос­по­жи Кур­дю­ко­вой, за ко­то­рой пря­тал­ся ав­тор, от­час­ти пред­вос­хи­ти­ла об­раз Козь­мы Прут­ко­ва. Сти­хи М. бы­ли по­ло­же­ны на му­зы­ку А. Е. Вар­ла­мо­вым, М. И. Глин­кой , А. П. Бо­ро­ди­ным и др.