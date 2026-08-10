МЯТЛЕВ Иван Петрович
Русский поэт.
Из старинного дворянского рода. Получил домашнее образование. В 1813–1814 состоял на воен. службе, в 1821–36 в Мин-ве финансов. В 1836–39 путешествовал по Европе. Пользовался репутацией острослова и любителя розыгрышей; в лит. кругах выступал в роли непритязательного поэта-дилетанта. Дебютировал в печати двумя изданными анонимно «Собраниями стихотворений» (1834, 1835), куда вошли его элегии, романсы и стихи «на случай». Наиболее оригинальны юмористич. стихи М., построенные, как правило, на игре слов и неожиданной каламбурной рифме: вошедшие в сб-ки пародии («Артамоныч», «Фантастическая высказка»), а также комич. диалоги («Сельское хозяйство», «Разговор барина с Афонькой», оба 1844), жанровые сцены («Петергофский праздник», 1842), экспромты, эпиграммы и др. Юмор М. добродушен; сатира и дидактика для него нехарактерны. Главное сочинение М. – юмористич. поэма «Сенсации и замечания госпожи Курдюковой за границею, дан л’этранже» (т. 1–3, 1841–44), образец макаронической поэзии. Герой и повествователь здесь – тамбовская помещица, фантастически-нелепым и смешным языком рассказывающая о своём путешествии по Германии, Швейцарии и Италии. В её сознании комически преломляются европ. впечатления самого М., политич. теории, историч. сведения и легенды. Лит. маска госпожи Курдюковой, за которой прятался автор, отчасти предвосхитила образ Козьмы Пруткова. Стихи М. были положены на музыку А. Е. Варламовым, М. И. Глинкой, А. П. Бородиным и др.