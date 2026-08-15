МЯСОЕДОВ ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

МЯСОЕДОВ ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ - российский жи­во­пи­сец, академик (1870) и действительный член (1893) Пе­тербургской Академии художеств.

Отец И.Г. Мя­со­едо­ва .

Учил­ся в Пе­тербургской Академии художеств (1853-1862) у А.Т. Мар­ко­ва и Т.А. Неф­фа. Пен­сио­нер Академии художеств во Фран­ции, Гер­ма­нии, Ита­лии, Ис­па­нии (1863-1866, 1867-1869).

Один из ор­га­ни­за­то­ров То­ва­ри­ще­ст­ва пе­ре­движ­ных ху­до­же­ст­вен­ных вы­ста­вок (1870), ав­тор его пер­во­го ус­та­ва.

В жан­ро­вых кар­ти­нах об­ра­щал­ся к те­мам ни­ще­ты и бес­пра­вия кре­сть­ян­ст­ва («Зем­ст­во обе­да­ет», 1872, ГТГ), изо­бра­жал ве­ли­чие и кра­со­ту кре­сть­ян­ско­го тру­да («Страд­ная по­ра. Кос­цы», 1887, ГРМ).

Пи­сал так­же кар­ти­ны на ис­то­рические те­мы («Бег­ст­во Гри­го­рия От­репь­е­ва из кор­чмы на ли­тов­ской гра­ни­це», 1862, Все­российский му­зей А.С. Пуш­ки­на, Санкт-Пе­тер­бург; ра­бо­ты, по­свя­щён­ные обо­ро­не Сева­сто­по­ля во вре­мя Крым­ской вой­ны, 1871-1872, ГИМ; «Чте­ние ма­ни­фе­ста 19 фев­ра­ля 1861 го­да», 1873, ГТГ; «Са­мо­сжи­га­те­ли», 1884, там же; «Пуш­кин и его дру­зья слу­ша­ют Миц­ке­ви­ча в са­ло­не князя З.А. Вол­кон­ской», 1907, Все­российский му­зей А.С. Пуш­ки­на, Санкт-Пе­тер­бург), пей­за­жи («До­ро­га во ржи», 1881, ГТГ, и др.), порт­ре­ты (ав­то­порт­реты - 1870, Му­зей изо­бра­зительных ис­кусств, Тула, и 1878, ГТГ; порт­рет И.И. Шиш­ки­на, 1891, КГ, Пен­за).

Пре­по­да­вал в Пе­тербургской Академии художеств (1893-1902); в 1895 году от­крыл так­же ри­со­валь­ные клас­сы в Пол­та­ве .