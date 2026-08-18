МЯСНИКОВА Лидия Владимировна

Российская пе­ви­ца (мец­цо-со­пра­но), Народная артистка СССР (1960).

В 1939 окон­чи­ла Ле­нингр. конс. по клас­су М. И. Бри­ан, в 1941 – ас­пи­ран­ту­ру. С 1944 в Но­во­си­бир­ске. В 1945–82 со­ли­ст­ка Но­во­си­бир­ско­го те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та, сре­ди пар­тий: Кар­мен (од­но­им. опе­ра Ж. Би­зе; де­бют), Азу­че­на, Ам­не­рис («Тру­ба­дур», «Аи­да» Дж. Вер­ди), Мар­фа («Хо­ван­щи­на» М. П. Му­сорг­ско­го), По­ли­на, Лю­бовь, Со­ло­ха («Пи­ко­вая да­ма», «Ма­зе­па», «Че­ре­вич­ки» П. И. Чай­ков­ско­го), Гер­тру­да («Банк бан» Ф. Эр­ке­ля), Дья­чи­ха («Ену­фа» Л. Яна­че­ка, 1958, впер­вые на рус. сце­не). Вы­сту­па­ла в кон­цер­тах, га­ст­ро­ли­ро­ва­ла в го­ро­дах СССР, в Че­хо­сло­ва­кии. В 1968–94 пре­по­да­ва­ла в Но­во­си­бир­ской консерватории (проф. с 1981).

В 2008 в Но­во­си­бир­ске про­ве­дён 1-й меж­ре­гио­наль­ный кон­курс во­ка­ли­стов им. Л. В. Мяс­ни­ко­вой.