МЯСНИКОВ Владимир Степанович

Российский востоковед, Академик РАН (1997).

В 1955 окон­чил кит. от­де­ле­ние МГИМО. С 1966 со­труд­ник Ин-та Даль­не­го Вос­то­ка (ИДВ) АН СССР, за­тем РАН (в 1967–69 учё­ный сек­ре­тарь ин-та, в 1969–85 зав. от­де­лом, в 1985–2003 зам. ди­рек­то­ра, в 1992–2003 ру­ко­во­ди­тель Цен­тра изу­че­ния и про­гно­зи­ро­ва­ния рос.-кит. от­но­ше­ний). С 1982 проф. С 1998 пре­зи­дент Ас­со­циа­ции ки­тае­ве­дов РАН.

М. внёс боль­шой вклад в изу­че­ние ис­то­рии Ки­тая и рос.-кит. от­но­ше­ний, в т. ч. в ка­че­ст­ве ру­ко­во­ди­те­ля мно­го­том­ной пуб­ли­ка­ции до­ку­мен­тов о рус­ско-ки­тай­ских от­но­ше­ни­ях в 17–19 вв. и 2-том­но­го кол­лек­тив­но­го тру­да «Фор­ми­ро­ва­ние гра­ниц Ки­тая» (1977). Один из ав­то­ров фун­дам. ис­сле­до­ва­ний «Рус­ско-ки­тай­ские от­но­ше­ния. 1689–1916» (1958), «Пер­вые рус­ские ди­пло­ма­ты в Ки­тае» (1966), «Им­пе­рия Цин и Рус­ское го­су­дар­ст­во в XVII в.» (1980), «Крат­кий очерк ис­то­рии ди­пло­ма­тии КНР (60-е – нач. 80-х гг.)» (1988), «До­го­вор­ны­ми ста­ть­я­ми ут­вер­ди­ли: Ди­пло­ма­ти­че­ская ис­то­рия рус­ско-ки­тай­ской гра­ни­цы XVII– XX вв.» (1997), «Рус­ско-ки­тай­ские от­но­ше­ния в ХХ в.» (т. 1–4, 2000). В сво­их тру­дах впер­вые в отеч. ки­таи­сти­ке ши­ро­ко ис­поль­зо­вал эле­мен­ты срав­нит. куль­ту­ро­ве­де­ния, рас­смат­ри­вая рос.-кит. от­но­ше­ния не толь­ко как меж­го­су­дар­ст­вен­ные, но и как меж­ци­ви­ли­за­ци­он­ные кон­так­ты. Зна­чит. вни­ма­ние уде­ля­ет ис­сле­до­ва­нию осо­бен­но­стей тра­диц. кит. ди­пло­ма­тии и её влия­ния на ди­пло­ма­тию совр. Ки­тая.