МЯСНИКОВ Владимир Степанович
Российский востоковед, Академик РАН (1997).
В 1955 окончил кит. отделение МГИМО. С 1966 сотрудник Ин-та Дальнего Востока (ИДВ) АН СССР, затем РАН (в 1967–69 учёный секретарь ин-та, в 1969–85 зав. отделом, в 1985–2003 зам. директора, в 1992–2003 руководитель Центра изучения и прогнозирования рос.-кит. отношений). С 1982 проф. С 1998 президент Ассоциации китаеведов РАН.
М. внёс большой вклад в изучение истории Китая и рос.-кит. отношений, в т. ч. в качестве руководителя многотомной публикации документов о русско-китайских отношениях в 17–19 вв. и 2-томного коллективного труда «Формирование границ Китая» (1977). Один из авторов фундам. исследований «Русско-китайские отношения. 1689–1916» (1958), «Первые русские дипломаты в Китае» (1966), «Империя Цин и Русское государство в XVII в.» (1980), «Краткий очерк истории дипломатии КНР (60-е – нач. 80-х гг.)» (1988), «Договорными статьями утвердили: Дипломатическая история русско-китайской границы XVII– XX вв.» (1997), «Русско-китайские отношения в ХХ в.» (т. 1–4, 2000). В своих трудах впервые в отеч. китаистике широко использовал элементы сравнит. культуроведения, рассматривая рос.-кит. отношения не только как межгосударственные, но и как межцивилизационные контакты. Значит. внимание уделяет исследованию особенностей традиц. кит. дипломатии и её влияния на дипломатию совр. Китая.