МЯСНИКОВ Александр Фёдорович (Настоящая фамилия Мясникян)
Российский революционный, советский военный, партийный и государственный деятель.
Из семьи мелкого торговца. Окончил Лазаревский институт восточных языков (1906), юридич. факультет Моск. ун-та (1911). С 1904 участвовал в социал-демократич. движении, с 1906 чл. РСДРП, большевик. Руководил рабочими кружками в Ростове-на-Дону, вёл агитационно-пропагандистскую работу в Баку и др. городах и районах Закавказья, в Москве. Помощник присяжного поверенного в Москве (1912–14). В 1-ю мировую войну мобилизован в армию, с 1917 на Зап. фронте, прапорщик. Вёл революц. пропаганду среди солдат. После Февр. революции 1917 член солдатского к-та. Член Минского к-та РСДРП(б) (май – сент. 1917), один из организаторов и редакторов его газ. «Звезда». Пред. Сев.-Зап. областного к-та РСДРП(б) – РКП(б) (сент. 1917 – май 1918). Пред. Минского ВРК (сентябрь – нояб. 1917) и одновременно ВРК Зап. области (октябрь – нояб. 1917). Главнокоманд. Зап. фронтом (избран на 2-м съезде солдатских депутатов армий Зап. фронта в нояб. 1917), участвовал в подавлении Довбор-Мусницкого выступления 1918. Затем руководил партизанским движением на территории Белоруссии. Пред. исполкома Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Зап. области и фронта (январь – дек. 1918). Во время Чехословацкого корпуса выступления 1918 командовал Чехосл. фронтом РККА (май – июнь 1918). Пред. Центр. бюро КП(б) Белоруссии и пред. ЦИК БССР (дек. 1918 – март 1919), чл. ЦК КП(б) и Президиума ЦК КП(б) Литовско-Белорус. ССР (март – июль 1919). На 8-м съезде РКП(б) (март 1919) примыкал к «военной оппозиции», выступавшей за ограничение использования военспецов в РККА и расширение прав воен. комиссаров. Воен. организатор (1919–21) и ответств. секретарь Моск. городского к-та РКП(б) (янв. – май 1920), ответств. секретарь Моск. губернского к-та РКП(б) (май – июнь 1920). Нач. Политич. управления Зап. фронта РККА во время сов.-польск. войны 1920. Пред. СНК и нарком по воен. делам Арм. ССР (май 1921 – февр. 1922). Пред. Союзного Совета ЗСФСР (март – дек. 1922). В 1922, в процессе выработки принципов объединения сов. республик в единое государство, первоначально поддерживал предложенный И. В. Сталиным план автономизации (предполагал вхождение УССР, ЗСФСР, БССР в РСФСР на правах автономных республик), а затем – план федеративного устройства СССР. 1-й секретарь Закавказского краевого к-та ВКП(б) (1922–25). Способствовал созданию и обучению вооруж. сил Груз., Арм. и Азерб. сов. социалистич. республик. Одноврем. редактор газ. «Заря Востока». Чл. РВС СССР (1923–25). Кандидат в чл. ЦК РКП(б) (1923–25). Погиб в авиац. катастрофе.
Автор ряда трудов на рус. и арм. языках по теории марксизма, истории революц. движения и истории арм. лит-ры.
Имя М. носят площадь, улица и Вагоноремонтный завод в Минске.