МЯСНИКОВ Александр Фёдорович (Настоящая фамилия Мясникян)

Российский ре­во­люционный, советский во­ен­ный, партийный и государственный дея­тель.

Из се­мьи мел­ко­го тор­гов­ца. Окон­чил Ла­за­рев­ский ин­сти­тут вос­точ­ных язы­ков (1906), юри­дич. фа­куль­тет Моск. ун-та (1911). С 1904 уча­ст­во­вал в со­циал-де­мо­кра­тич. дви­же­нии, с 1906 чл. РСДРП, боль­ше­вик. Ру­ко­во­дил ра­бо­чи­ми круж­ка­ми в Рос­то­ве-на-До­ну, вёл аги­та­ци­он­но-про­па­ган­дист­скую ра­бо­ту в Ба­ку и др. го­ро­дах и районах За­кав­казья, в Мо­ск­ве . По­мощ­ник при­сяж­но­го по­ве­рен­но­го в Мо­ск­ве (1912–14). В 1-ю ми­ро­вую вой­ну мо­би­ли­зо­ван в ар­мию, с 1917 на Зап. фрон­те, пра­пор­щик. Вёл ре­во­люц. про­па­ган­ду сре­ди сол­дат. По­сле Февр. ре­во­лю­ции 1917 член сол­дат­ско­го к-та. Член Мин­ско­го к-та РСДРП(б) (май – сент. 1917), один из ор­га­ни­за­то­ров и ре­дак­то­ров его газ. «Звез­да». Пред. Сев.-Зап. об­ла­ст­но­го к-та РСДРП(б) – РКП(б) (сент. 1917 – май 1918). Пред. Мин­ско­го ВРК (сентябрь – но­яб. 1917) и од­но­вре­мен­но ВРК Зап. об­лас­ти (ок­тябрь – но­яб. 1917). Глав­но­ко­манд. Зап. фрон­том (из­бран на 2-м съез­де сол­дат­ских де­пу­та­тов ар­мий Зап. фрон­та в нояб. 1917), уча­ст­во­вал в по­дав­ле­нии Дов­бор-Мус­ниц­ко­го вы­ступ­ле­ния 1918. За­тем ру­ко­во­дил пар­ти­зан­ским дви­же­ни­ем на тер­ри­то­рии Бе­ло­рус­сии. Пред. ис­пол­ко­ма Со­ве­тов ра­бо­чих, сол­дат­ских и кре­сть­ян­ских де­пу­та­тов Зап. об­лас­ти и фрон­та (январь – дек. 1918). Во вре­мя Че­хо­сло­вац­ко­го кор­пу­са вы­сту­п­ле­ния 1918 ко­ман­до­вал Че­хосл. фрон­том РККА (май – июнь 1918). Пред. Центр. бю­ро КП(б) Бе­ло­рус­сии и пред. ЦИК БССР (дек. 1918 – март 1919), чл. ЦК КП(б) и Пре­зи­диу­ма ЦК КП(б) Ли­тов­ско-Бе­ло­рус. ССР (март – июль 1919). На 8-м съез­де РКП(б) (март 1919) при­мы­кал к «во­ен­ной оп­по­зи­ции», вы­сту­пав­шей за ог­ра­ни­че­ние ис­поль­зо­ва­ния во­ен­спе­цов в РККА и рас­ши­ре­ние прав во­ен. ко­мисса­ров. Во­ен. ор­га­ни­за­тор (1919–21) и от­ветств. сек­ре­тарь Моск. го­род­ско­го к-та РКП(б) (янв. – май 1920), от­ветств. сек­ре­тарь Моск. гу­берн­ско­го к-та РКП(б) (май – июнь 1920). Нач. По­ли­тич. уп­рав­ле­ния Зап. фрон­та РККА во вре­мя сов.-польск. вой­ны 1920. Пред. СНК и нар­ком по во­ен. де­лам Арм. ССР (май 1921 – февр. 1922). Пред. Со­юз­но­го Со­ве­та ЗСФСР (март – дек. 1922). В 1922, в про­цес­се вы­ра­бот­ки прин­ци­пов объ­еди­не­ния сов. рес­пуб­лик в еди­ное го­су­дар­ст­во, пер­во­на­чаль­но под­дер­жи­вал пред­ло­жен­ный И. В. Ста­ли­ным план ав­то­но­ми­за­ции (пред­по­ла­гал вхо­ж­де­ние УССР, ЗСФСР, БССР в РСФСР на пра­вах ав­то­ном­ных рес­пуб­лик), а за­тем – план фе­де­ра­тив­но­го уст­рой­ст­ва СССР. 1-й сек­ре­тарь За­кав­каз­ско­го крае­во­го к-та ВКП(б) (1922–25). Спо­соб­ст­во­вал соз­да­нию и обу­че­нию воо­руж. сил Груз., Арм. и Азерб. сов. со­циа­ли­стич. рес­пуб­лик. Од­но­врем. ре­дак­тор газ. «За­ря Вос­то­ка». Чл. РВС СССР (1923–25). Кан­ди­дат в чл. ЦК РКП(б) (1923–25). По­гиб в авиац. ка­та­ст­ро­фе.

Ав­тор ря­да тру­дов на рус. и арм. язы­ках по тео­рии мар­ксиз­ма, ис­то­рии ре­во­люц. дви­же­ния и ис­то­рии арм. лит-ры.

Имя М. но­сят пло­щадь, ули­ца и Ва­го­но­ре­монт­ный за­вод в Мин­ске.