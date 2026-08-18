МЯСНИКОВ, АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ Мясников, Александр Фёдорович (наст. фамилия Мясникян) (28.01[09.02].1886, Нахичевань-на-Дону — 22.03.1925, близ Тбилиси) — российский революционер, советский государственный и партийный деятель.

Мясников, Александр Фёдорович (наст. фамилия Мясникян) (28.01[09.02].1886, Нахичевань-на-Дону — 22.03.1925, близ Тбилиси) — российский революционер, советский государственный и партийный деятель. Один из основателей Советской Белоруссии. В 1903 окончил Нахичеванско-донскую армянскую семинарию, в 1906 — Лазаревский институт в Москве. В 1904 примкнул к армянским националистам. Псевдонимы — Ал. Мартуни, Алеша. Участник Революции 1905—1907 в России . С 1906 — в Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП). После ареста в Москве перебрался в Баку. В 1909 вернулся в Москву, учился на экономическом отделении юридического факультета Московского университета, который окончил в 1911. В 1912 после годичной службы стал прапорщиком запаса. Помощник присяжного поверенного. Участник Первой мировой войны 1914—1918, кавалер орденов Св. Анны и двух Св. Станислава. В 1917 — член Минского комитета РСДРП(б). С апреля — член президиума армейского комитета Западного фронта. В июле-августе — делегат VI съезда РСДРП(б). В сентябре 1917 — мае 1918 — председатель Северо-Западного областного комитета большевиков. После сообщений об Октябрьском перевороте 1917 Минский Совет, где большинство было у большевиков во главе с М., объявили о переходе власти к Совету. После ввода командующим Западным фронтом П. Балуевым в город войск был создан Минский военно-революционный комитет , лидером которого стал М. После вывода войск власть перешла к Комитету спасения революции (КСР), куда вошли представители городского Совета и социалистических партий. М. выступал против этого компромисса. Получив подкрепление, 2 ноября большевики вышли из КСР и провозгласили советскую власть. 20 ноября М. был избран председателем II съезда комитетов Западного фронта, а 24 ноября — командующим фронтом. Съезд избрал Областной исполком Западной области (Облискомзап) во главе с М. В декабре 1917 М. также был ВРИО главнокомандующего. М. руководил действиями против польского корпуса генерала И. Довбор-Мусницкого в январе-феврале 1918. В период германского наступления в феврале-марте 1918 руководил эвакуацией Минска. В июне 1918 командующий Приволжским фронтом. Во второй половине 1918 — один из руководителей Смоленской организации РКП(б) и Областного исполнительного комитета советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Западной области и фронта (Облискомзап). Критически относился к созданию отдельной советской республики Белоруссия. С 31 декабря 1918 — председатель Центрального бюро Коммунистической партии (большевиков) Белоруссии. 4—27 февраля 1919 — председатель ЦИК, заместитель председателя Совета народных комиссаров (СНК) и нарком по военным делам Советской социалистической республики Белоруссия. С 4 марта 1919 — член ЦК Компартии Литвы и Белоруссии. С весны 1919 работал в Москве — член Московского городского комитета РКП(б), член президиума Моссовета. 25 сентября 1919 контужен при взрыве в здании Московского комитета РКП(б), организованном Всероссийским повстанческим комитетом революционных партизан («Анархисты подполья»). С 27 сентября 1919 — секретарь Московского комитета РКП(б). Также был начальником Главного политического управления по водному транспорту, членом президиума Цектрана (ЦК профсоюза транспортников). Летом 1920 — начальник политуправления Западного фронта во время Советско-польской войны 1919—1920 . С мая 1921 — председатель СНК и нарком по военным делам Армянской ССР, член Кавказского бюро ЦК РКП(б). В 1922 — председатель Союзного Совета Закавказской советской федеративной социалистической республики (ЗСФСР) , затем первый секретарь Закавказского крайкома РКП(б) и зампред СНК ЗСФСР. Одновременно член Революционного военного совета СССР и Кавказской армии, член Президиума ЦИК СССР. С 1923 — кандидат в члены ЦК РКП(б). Занимался также литературоведением, писал о М. Налбандяне и О. Туманяне. Погиб в авиационной ­катастрофе.

Соч. : Избранные произведения. Ереван, 1965; Избранные произведения. М., 1985.

Лит. : Из истории установления Советской власти в Белоруссии и образования БССР. Документы и материалы по истории Белоруссии. Минск, 1954; Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии (октябрь 1917 г. — март 1918 г.). Минск, 1957; Мнацаканян А. Н. Беззаветное служение народу. Ереван, 1976; Шатирян М. А. Генерал, рожденный революцией: Повесть об Александре Мясникове (Мясникяне). М., 1977; Деятели Союза Советских Социалистических республик и Октябрьской революции. Автобиографии и биографии. М., 1989; Солский В. 1917 год в Западной области и на Западном фронте. Минск, 2004; Шубин А. В. Старт Страны Советов. Революция. Ноябрь 1917 — март 1918. СПб., 2017; Шубин А. В. Мировая революционная волна (1918—1923). Прилив. М., 2020. А. В. Шубин.