МЯСКОВСКИЙ Николай Яковлевич
Российский композитор, педагог, музыкальный критик, Народный артист СССР (1946).
Сын воен. инженера Я. К. Мясковского (убит в 1918 на улице в Петрограде). В 1888 семья переехала в Оренбург, в 1889 в Казань. С 1893 М. учился в Нижегородском кадетском корпусе. В 1895 в связи с назначением отца переехал в С.-Петербург, занимался музыкой с домашним учителем А. С. Стунеевым и двоюродным братом отца – скрипачом К. Б. Брандтом, играл в любительском симфонич. оркестре. Под впечатлением услышанной 6-й симфонии П. И. Чайковского (1896, дирижёр А. Никиш) начал брать уроки гармонии у руководителя оркестра кадетов Н. И. Казанли, в 1898 написал первые муз. пьесы. В 1899–1902 учился в воен.-инж. уч-ще, по окончании которого переведён в Москву. По рекомендации Н. А. Римского-Корсакова обратился к С. И. Танееву, который направил его к Р. М. Глиэру для занятий гармонией (1903). В 1904 получил назначение в 19-й сапёрный батальон под С.-Петербургом, одновременно продолжал занятия контрапунктом, фугой, муз. формой и оркестровкой под рук. И. И. Крыжановского, общался с участниками концертного об-ва «Вечера современной музыки», с поэтами С. М. Городецким, М. А. Кузминым, Вяч. И. Ивановым. В 1906–11 учился в С.-Петерб. конс. (классы композиции, гармонии, полифонии А. К. Лядова, инструментовки – Римского- Корсакова, муз. формы – Я. Витолса), к окончанию конс. представил струнные квартеты № 3–4. Тогда же подружился с С. С. Прокофьевым и Б. В. Асафьевым, творч. и личное общение с которыми продолжалось до конца дней. В 1911 познакомился с дирижёром К. С. Сараджевым – первым исполнителем мн. его сочинений. В том же году начал сотрудничать с моск. ж. «Музыка» (гл. ред. В. В. Держановский), в котором напечатал 114 статей. В Москве прошли премьеры симфонич. поэм «Молчание» (1911) и «Аластор» (1914), 2-й симфонии (1912), в Павловске – 1-й симфонии (1914). М. участвовал в 1-й мировой войне (1914–16) в чине поручика сапёрной роты, после контузии переведён на строительство крепости в Ревель (ныне Таллин). После 1917 перешёл в Красную Армию (демобилизован в 1921).
С 1918 в Москве. В 1919 избран в бюро Коллектива моск. композиторов, стал постоянным участником муз. собраний у П. А. Ламма. Продолжил муз.-критич. деятельность: в 1920-е гг. работал в журналах «К новым берегам», «Музыкальная культура» и «Современная музыка». В 1924 состоялась премьера самого значит. сочинения М. – трагической 6-й симфонии (написана в 1923). В 1926 ездил в Варшаву вместе с Б. Л. Яворским на открытие памятника Ф. Шопену и в Вену в связи с подготовкой там к изданию партитур 7-й и 8-й симфоний (единственная поездка М. за границу). В 1931 вышел из состава Ассоциации современной музыки, в 1932 избран в состав оргкомитета Союза сов. композиторов. В 1933–39 вёл активную муз.-обществ. деятельность: член худож. советов Всесоюзного радиокомитета, Моск. филармонии, К-та по делам искусств при СМ СССР, К-та по присуждению Сталинских (Гос.) премий СССР (до 1948), жюри разл. конкурсов, редколлегии ж. «Советская музыка» (до 1948). В 1941–1942 в эвакуации (Кабардино-Балкария, Грузия, Киргизия) написал 23-ю симфонию. В послевоенные годы в осн. жил на даче Ламма на Николиной Горе.
В 1948 в постановлении ЦК ВКП(б) «Об опере В. И. Мурадели "Великая дружба"» М. подвергся жёсткой офиц. критике (обвинён в «низкопоклонстве перед западом» и «формализме»), однако в отличие от коллег сохранил твёрдую личную позицию и не выступал с компромиссными заявлениями. Последние годы жизни уединённо работал, сочинил неск. фп. сонат, 27-ю симфонию, 13-й квартет, составил сборник вокальных произведений «Из разных лет».
М. был выдающимся педагогом (с 1921 проф. класса сочинения в Моск. конс.), среди его учеников: Г. Г. Галынин, Е. К. Голубев, Д. Б. Кабалевский, В. Н. Крюков, А. Л. Локшин, Б. А. Мокроусов, А. В. Мосолов, В. И. Мурадели, Н. И. Пейко, Л. А. Половинкин, М. Л. Старокадомский, В. Г. Фере, А. И. и К. С. Хачатурян, Б. А. Чайковский, В. Я. Шебалин, А. Я. Эшпай.
Один из крупнейших композиторов 20 в., автор 27 симфоний и ряда др. сочинений для оркестра, многочисл. произведений камерной инструментальной и вокальной музыки. В муз. стиле и технике композиции М. в целом очевидна преемственность с отеч. симфонич. традициями, при этом в сочинениях, созданных до нач. 1930-х гг., сильна связь с современными ему худож. течениями (в 6-й симфонии, ряде фп. пьес, романсов и др. – влияние А. Н. Скрябина, муз. экспрессионизма). М., как и его предшественники А. К. Глазунов и С. И. Танеев, чрезвычайно высоко ценил мастерство как основу творчества, для него характерны совершенное владение полифонией, формой, инструментовкой, гармоническая изобретательность. В оркестре он отводил важную роль чистым тембрам, солирующим инструментам. Из ранних симфоний наиболее заметна 3-я (1914). В симфониях М. нередко цитировал мелодич. материал, придавая ему символич. значение: в 5-й симфонии (1918) звучит ряд нар. тем, которые композитор записал, находясь на фронте; в 6-й (1923) – духовный стих «Что мы видели» («О расставании Души с Телом»), мотив католич. секвенции «Dies irae», мелодии песен Франц. революции («Карманьола» и «Ça ira»). Нар. песни звучат в 7-й (1922), 8-й (1925), 9-й (1927), 12-й (1932), 16-й (1936), 23-й (1941; кабард.-балк. темы) симфониях, а также в Симфониетте, Серенаде, Лирическом концертино (все 1929); в 26-й симфонии (1948) слышны др.-рус. церковные распевы. В ряде сочинений М. пытался найти худож. компромисс между традицией и новым «пролетарским духом», однако эти сочинения не относятся к числу лучших: 18–20-я симфонии (1937; 1939, для духового оркестра; 1940), Концерт для скрипки с оркестром (1938), кантаты «Киров с нами» (1942) и «Кремль ночью» (1947). Мелодический дар М. нашёл полное воплощение в одночастной 21-й симфонии (1940). В 27-й симфонии (1949) торжеств. марш в финале, уравновешивающий драматизм двух первых частей, символически подводит итог творч. пути композитора.
Значит. место в творчестве М. занимают камерные ансамбли, вершины – струнные квартеты № 5 (1939), № 9 (1943) и № 13 (1949), 2 сонаты для виолончели и фп. (1911, 2-я ред. 1930; 1948), Соната для скрипки и фп. (1947). Фп. сонаты (всего 9) отличаются монументальностью форм и драматизмом, а фп. пьесы (наиболее популярны сб-ки «Воспоминания», 1927, и «Пожелтевшие страницы», 1928) продолжают традиции программной фп. музыки, идущие от П. И. Чайковского, М. П. Мусоргского, А. К. Лядова. Разнообразная по языку вокальная лирика (св. 100 романсов и песен) включает в себя сочинения на стихи З. Н. Гиппиус, Вяч. И. Иванова, К. Д. Бальмонта, А. А. Блока, Ф. И. Тютчева, Е. А. Баратынского, М. Ю. Лермонтова, С. П. Щипачёва.
В 2006 именем М. назван Белый зал Моск. консерватории. В 2009 состоялся Междунар. конкурс молодых композиторов им. Н. Я. Мясковского.