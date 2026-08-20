МЯСКОВСКИЙ Николай Яковлевич

Российский ком­по­зи­тор, пе­да­гог, музыкальный кри­тик, Народный артист СССР (1946).

Сын во­ен. ин­же­не­ра Я. К. Мяс­ков­ско­го (убит в 1918 на ули­це в Пет­ро­гра­де). В 1888 се­мья пе­ре­еха­ла в Орен­бург, в 1889 в Ка­зань. С 1893 М. учил­ся в Ни­же­го­род­ском ка­дет­ском кор­пу­се. В 1895 в свя­зи с на­зна­че­ни­ем от­ца пе­ре­ехал в С.-Пе­тер­бург, за­ни­мался му­зы­кой с до­маш­ним учи­те­лем А. С. Сту­нее­вым и двою­род­ным бра­том от­ца – скри­па­чом К. Б. Бранд­том, иг­рал в лю­би­тель­ском сим­фо­нич. ор­ке­ст­ре. Под впе­чат­ле­ни­ем ус­лы­шан­ной 6-й сим­фо­нии П. И. Чай­ков­ско­го (1896, ди­ри­жёр А. Ни­киш) на­чал брать уро­ки гар­мо­нии у ру­ко­во­ди­те­ля ор­ке­ст­ра ка­де­тов Н. И. Ка­зан­ли, в 1898 на­пи­сал пер­вые муз. пье­сы. В 1899–1902 учил­ся в во­ен.-инж. уч-ще, по окон­ча­нии ко­то­ро­го пе­ре­ве­дён в Мо­ск­ву. По ре­ко­мен­да­ции Н. А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва об­ра­тил­ся к С. И. Та­нее­ву, ко­то­рый на­пра­вил его к Р. М. Гли­эру для за­ня­тий гар­мо­ни­ей (1903). В 1904 по­лу­чил на­зна­че­ние в 19-й са­пёр­ный ба­таль­он под С.-Пе­тер­бур­гом, од­но­вре­мен­но про­дол­жал за­ня­тия кон­тра­пунк­том, фу­гой, муз. фор­мой и ор­ке­ст­ров­кой под рук. И. И. Кры­жа­нов­ско­го, об­щал­ся с уча­ст­ни­ка­ми кон­церт­но­го об-ва «Ве­че­ра со­вре­мен­ной му­зы­ки», с по­эта­ми С. М. Го­ро­дец­ким, М. А. Куз­ми­ным, Вяч. И. Ива­но­вым. В 1906–11 учил­ся в С.-Пе­терб. конс. (клас­сы ком­пози­ции, гар­мо­нии, по­ли­фо­нии А. К. Ля­до­ва, ин­ст­ру­мен­тов­ки – Рим­ско­го- Кор­са­ко­ва, муз. фор­мы – Я. Ви­тол­са), к окон­ча­нию конс. пред­ста­вил струн­ные квар­те­ты № 3–4. То­гда же под­ру­жил­ся с С. С. Про­кофь­е­вым и Б. В. Асафь­е­вым, творч. и лич­ное об­ще­ние с ко­то­ры­ми про­дол­жа­лось до кон­ца дней. В 1911 по­зна­ко­мил­ся с ди­ри­жё­ром К. С. Са­рад­же­вым – пер­вым ис­пол­ни­те­лем мн. его со­чи­не­ний. В том же го­ду на­чал со­труд­ни­чать с моск. ж. «Му­зы­ка» (гл. ред. В. В. Дер­жа­нов­ский), в ко­то­ром на­пе­ча­тал 114 ста­тей. В Мо­ск­ве про­шли пре­мье­ры сим­фо­нич. по­эм «Мол­ча­ние» (1911) и «Ала­стор» (1914), 2-й сим­фо­нии (1912), в Пав­лов­ске – 1-й сим­фо­нии (1914). М. уча­ст­во­вал в 1-й ми­ро­вой вой­не (1914–16) в чи­не по­ру­чи­ка са­пёр­ной ро­ты, по­сле кон­ту­зии пе­ре­ве­дён на строи­тель­ст­во кре­по­сти в Ре­вель (ны­не Тал­лин). По­сле 1917 пе­ре­шёл в Крас­ную Ар­мию (де­мо­би­ли­зо­ван в 1921).

С 1918 в Мо­ск­ве. В 1919 из­бран в бю­ро Кол­лек­ти­ва моск. ком­по­зи­то­ров, стал по­сто­ян­ным уча­ст­ни­ком муз. со­б­ра­ний у П. А. Лам­ма. Про­дол­жил муз.-кри­тич. дея­тель­ность: в 1920-е гг. ра­бо­тал в жур­на­лах «К но­вым бе­ре­гам», «Му­зы­каль­ная куль­ту­ра» и «Со­вре­мен­ная му­зы­ка». В 1924 со­стоя­лась пре­мье­ра са­мо­го зна­чит. сочи­не­ния М. – тра­ги­че­ской 6-й сим­фо­нии (на­пи­са­на в 1923). В 1926 ез­дил в Вар­ша­ву вме­сте с Б. Л. Явор­ским на от­кры­тие па­мят­ни­ка Ф. Шо­пе­ну и в Ве­ну в свя­зи с под­го­тов­кой там к из­да­нию пар­ти­тур 7-й и 8-й сим­фо­ний (един­ст­вен­ная по­езд­ка М. за гра­ни­цу). В 1931 вы­шел из со­ста­ва Ас­со­циа­ции со­вре­мен­ной му­зы­ки, в 1932 из­бран в со­став орг­ко­ми­те­та Сою­за сов. ком­по­зи­то­ров. В 1933–39 вёл ак­тив­ную муз.-об­ществ. дея­тель­ность: член ху­дож. со­ве­тов Все­со­юз­но­го ра­дио­ко­ми­те­та, Моск. фи­лар­мо­нии, К-та по де­лам ис­кусств при СМ СССР, К-та по при­су­ж­де­нию Ста­лин­ских (Гос.) пре­мий СССР (до 1948), жю­ри разл. кон­кур­сов, ред­кол­ле­гии ж. «Со­вет­ская му­зы­ка» (до 1948). В 1941–1942 в эва­куа­ции (Ка­бар­ди­но-Бал­ка­рия, Гру­зия, Кир­ги­зия) на­пи­сал 23-ю сим­фо­нию. В по­сле­во­ен­ные го­ды в осн. жил на да­че Лам­ма на Ни­ко­ли­ной Го­ре.

В 1948 в по­ста­нов­ле­нии ЦК ВКП(б) «Об опе­ре В. И. Му­ра­де­ли "Ве­ли­кая друж­ба"» М. под­верг­ся жё­ст­кой офиц. кри­ти­ке (об­ви­нён в «низ­ко­по­клон­ст­ве пе­ред за­па­дом» и «фор­ма­лиз­ме»), од­на­ко в от­ли­чие от кол­лег со­хра­нил твёр­дую лич­ную по­зи­цию и не вы­сту­пал с ком­про­мисс­ны­ми за­яв­ле­ния­ми. По­след­ние го­ды жиз­ни уе­ди­нён­но ра­бо­тал, со­чи­нил неск. фп. со­нат, 27-ю сим­фо­нию, 13-й квар­тет, со­ста­вил сборник во­каль­ных про­из­ве­де­ний «Из раз­ных лет».

М. был вы­даю­щим­ся пе­да­го­гом (с 1921 проф. клас­са со­чи­не­ния в Моск. конс.), сре­ди его уче­ни­ков: Г. Г. Га­лы­нин, Е. К. Го­лу­бев, Д. Б. Ка­ба­лев­ский, В. Н. Крю­ков, А. Л. Лок­шин, Б. А. Мок­ро­усов, А. В. Мо­со­лов, В. И. Му­ра­де­ли, Н. И. Пей­ко, Л. А. По­ло­вин­кин, М. Л. Ста­ро­ка­дом­ский, В. Г. Фе­ре, А. И. и К. С. Ха­ча­ту­рян, Б. А. Чай­ков­ский, В. Я. Ше­ба­лин, А. Я. Эш­пай.

Один из круп­ней­ших ком­по­зи­то­ров 20 в., ав­тор 27 сим­фо­ний и ря­да др. со­чи­не­ний для ор­ке­ст­ра, мно­го­числ. про­из­ве­де­ний ка­мер­ной ин­ст­ру­мен­таль­ной и во­каль­ной му­зы­ки. В муз. сти­ле и тех­ни­ке ком­по­зи­ции М. в це­лом оче­вид­на пре­ем­ст­вен­ность с отеч. сим­фо­нич. тра­ди­ция­ми, при этом в со­чи­не­ни­ях, соз­дан­ных до нач. 1930-х гг., силь­на связь с со­вре­мен­ны­ми ему ху­дож. те­че­ния­ми (в 6-й сим­фо­нии, ря­де фп. пьес, ро­ман­сов и др. – влия­ние А. Н. Скря­би­на , муз. экс­прес­сио­низ­ма). М., как и его пред­ше­ст­вен­ни­ки А. К. Гла­зу­нов и С. И. Та­не­ев, чрез­вы­чай­но вы­со­ко це­нил мас­тер­ст­во как ос­но­ву твор­че­ст­ва, для не­го ха­рак­тер­ны со­вер­шен­ное вла­де­ние по­ли­фо­ни­ей, фор­мой, ин­ст­ру­мен­тов­кой, гар­мо­ни­че­ская изо­бре­та­тель­ность. В ор­ке­ст­ре он от­во­дил важ­ную роль чис­тым тем­брам, со­ли­рую­щим ин­ст­ру­мен­там. Из ран­них сим­фо­ний наи­бо­лее за­мет­на 3-я (1914). В сим­фо­ни­ях М. не­ред­ко ци­ти­ро­вал ме­ло­дич. ма­те­ри­ал, при­да­вая ему сим­во­лич. зна­че­ние: в 5-й сим­фо­нии (1918) зву­чит ряд нар. тем, ко­то­рые ком­по­зи­тор за­пи­сал, на­хо­дясь на фрон­те; в 6-й (1923) – ду­хов­ный стих «Что мы ви­де­ли» («О рас­ста­ва­нии Ду­ши с Те­лом»), мо­тив ка­то­лич. се­к­вен­ции «Dies irae», ме­ло­дии пе­сен Франц. ре­во­лю­ции («Кар­мань­о­ла» и «Ça ira»). Нар. пес­ни зву­чат в 7-й (1922), 8-й (1925), 9-й (1927), 12-й (1932), 16-й (1936), 23-й (1941; ка­бард.-балк. те­мы) сим­фо­ни­ях, а так­же в Сим­фо­ни­ет­те, Се­ре­на­де, Ли­ри­че­ском кон­цер­ти­но (все 1929); в 26-й сим­фо­нии (1948) слыш­ны др.-рус. цер­ковные рас­пе­вы. В ря­де со­чи­не­ний М. пы­тал­ся най­ти ху­дож. ком­про­мисс ме­ж­ду тра­ди­ци­ей и но­вым «про­ле­тар­ским ду­хом», од­на­ко эти со­чи­не­ния не от­но­сят­ся к чис­лу луч­ших: 18–20-я сим­фо­нии (1937; 1939, для ду­хо­во­го ор­ке­ст­ра; 1940), Кон­церт для скрип­ки с ор­ке­ст­ром (1938), кан­та­ты «Ки­ров с на­ми» (1942) и «Кремль но­чью» (1947). Ме­ло­ди­че­ский дар М. на­шёл пол­ное во­пло­ще­ние в од­но­ча­ст­ной 21-й сим­фо­нии (1940). В 27-й сим­фо­нии (1949) тор­жеств. марш в фи­на­ле, урав­но­ве­ши­ваю­щий дра­ма­тизм двух пер­вых час­тей, сим­во­ли­че­ски под­во­дит итог творч. пу­ти ком­по­зи­то­ра.

Зна­чит. ме­сто в твор­че­ст­ве М. за­ни­ма­ют ка­мер­ные ан­самб­ли, вер­ши­ны – струн­ные квар­те­ты № 5 (1939), № 9 (1943) и № 13 (1949), 2 со­на­ты для вио­лон­че­ли и фп. (1911, 2-я ред. 1930; 1948), Со­на­та для скрип­ки и фп. (1947). Фп. со­на­ты (все­го 9) от­ли­ча­ют­ся мо­ну­мен­таль­но­стью форм и дра­ма­тиз­мом, а фп. пье­сы (наи­бо­лее по­пу­ляр­ны сб-ки «Вос­по­ми­на­ния», 1927, и «По­жел­тев­шие стра­ни­цы», 1928) про­дол­жа­ют тра­ди­ции про­грамм­ной фп. му­зы­ки, иду­щие от П. И. Чай­ков­ско­го, М. П. Му­сорг­ско­го, А. К. Ля­до­ва. Раз­но­об­раз­ная по язы­ку во­каль­ная ли­ри­ка (св. 100 ро­ман­сов и пе­сен) вклю­ча­ет в се­бя со­чи­не­ния на сти­хи З. Н. Гип­пи­ус , Вяч. И. Ива­но­ва, К. Д. Баль­мон­та, А. А. Бло­ка, Ф. И. Тют­че­ва, Е. А. Ба­ра­тын­ско­го, М. Ю. Лер­мон­то­ва , С. П. Щи­па­чё­ва.

В 2006 име­нем М. на­зван Бе­лый зал Моск. кон­сер­ва­то­рии. В 2009 со­сто­ял­ся Ме­ж­ду­нар. кон­курс мо­ло­дых ком­по­зи­то­ров им. Н. Я. Мяс­ков­ско­го.