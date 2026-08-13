МЯОДИГОУ
Комплекс археологич. памятников позднего неолита и энеолита у современной деревни Мяодигоу (у. Шаньсянь, пров. Хэнань, Китай).
Открыт в 1956. Раскопки в 1956–57. Выделяют до 5 этапов, ранее относимых к культурам Яншао и Луншань (некалиброванные радиоуглеродные даты соответственно: 3280±100 и 2955± 170; 2310± 95 и 2190± 90 до н. э.); в совр. исследованиях эти материалы рассматривают как эталоны для выделения культур М.1 и М.2.
Культура М.1 (поздний неолит; ок. 3300–2800 до н. э.) сложилась на основе одного из аграрных очагов зоны Ср. Хуанхэ (между разворотом Хуанхэ на восток и входом её в ущелье Саньмынься), к востоку от аграрного очага Ср. Вэйхэ (см. в ст. Китай, раздел Древнейшие археологические культуры на территории Китая). Сменила культуру ср. неолита Саньлицяо (ок. 4000–3300 до н. э.). На некоторое время распространилась в части бассейна Вэйхэ, где слои М.1 на ряде памятников перекрывают слои культуры Баньпо 1 или Шицзя (ок. 3200 – 2900 до н. э.), но соотношение М.1 с др. памятниками этих культур во многом неясно. Влияние М.1 достигало верховьев Вэйхэ и территорий к югу от хребта Циньлин в бассейне р. Ханьшуй. Прямоугольные и квадратные (встречаются округлые) в плане полуземлянки (типичны квадратные, с очажной ямой у входа) и наземные сооружения; есть с опорными столбами на каменной подушке, двухкамерные, с полом, вымощенным черепками. Много хозяйств. ям. Погребения в прямоугольных ямах, трупоположения вытянуты на спине головой на северо-запад. В отличие от долины р. Вэйхэ нет вторичных и коллективных захоронений. Плоскодонные миски из высококачественной глины; многочисленны и разнообразны чаши, горшки (с плоским и конич. дном, единичны круглодонные и на трёх ножках – триподы), баночные сосуды (специфичны овальные в плане), в т. ч. с рассечённым валиком, видимо, заменявшим ручки; кувшины с высоким расширяющимся горлом; уникален трипод в виде переносной печки; с традициями Баньпо 1 связаны амфорообразный и плоскодонный сосуды с валиком на горле, но без ручек. Есть изделия на гончарном круге. Показательна роспись в верхней половине или трети сосуда; осн. мотивы – цветок с «общими» листьями (как в культуре Дадуньцзы 1, зона Шаньдун), светлые дуги с тёмной точкой на условной хорде, «распавшийся цветок» и др. Специфичны керамич. диски и дуги, в т. ч. покрытые рассечённым валиком; есть пряслица. Каменные шлифов. топоры подтрапециевидной формы и со скруглёнными краями, с отверстием в ср. части; тёсла; разнообразные по форме и размерам мотыги (характерны формы, близкие к округлым, небольшого диаметра, с оббитыми краями); прямоугольные с округлёнными углами ножи с отверстием для рукояти, крепившейся по центру. Культуру М.1 сменяет культура Сиванцунь (ок. 2800 – 2400 до н. э.; на памятнике М. не представлена), её – культура М. 2, их происхождение неясно.
В культуре М.2 (энеолит; ок. 2500–2000 до н. э.) известны округлые в плане дома-полуземлянки с опорными столбами, в т. ч. центральным, есть с удлинённым пологим входом. Многочисленны хозяйств. ямы; изучались печи для обжига керамики. Погребения – одиночные трупоположения, в осн. вытянутые на спине головой на север с небольшим отклонением на восток. Появляются сосуды (горшки, удлинённые кружки и др.) с орнаментацией вертикальными или диагональными расчёсами по тулову, в т. ч. баночные с несколькими рядами рассечённых валиков на тулове; чаши плоскодонные без поддонов, на низком сплошном или полом поддоне, есть глубокие, с ручками-налепами; триподы: цилиндрич. горшок с ручками-налепами и плоским дном на сплошных ножках с вдавлением на торце ножки (влияние юга очага Древнее Приморье), местная форма – кувшин с расширяющимся горлом и биконическим туловом (без ручек) на полых ножках. На позднем этапе появляются имеющие ручку кувшины на полых ножках, в регионе характерные для более позднего времени (но в культуре Сунцзэ на Нижней Янцзы известны с 3500–2500 до н. э.). Единственный расписной (3 пересекающиеся полосы) сосуд – горшок. Известны переносные высокие керамич. печки с 2 отверстиями вверху. Каменные треугольные наконечники стрел (редко – с выемкой у основания); мотыги; сравнительно узкие подпрямоугольные шлифов. топоры; тёсла (специфичны подтреугольные). В основе хозяйства М. 1 и М. 2 – просоводство (в М. 2 единичны свидетельства потребления пшеницы), животноводство (рогатый скот, свиньи, собаки, куры). М. 2 сменилась культурой Саньлицяо 2.
Автор статьи: Д. В. Деопик, М. Ю. Ульянов.