МЯО-ЯО (ХМОНГ-МЬЕН) Мяо-яо (хмонг-мьен) — группа народов, проживающих в Вост. и Юго-Вост. Азии (ЮВА), носителей языков хмонг-мьен, выделяемых современными лингвистами в отдельную языковую семью (ранее включалась в качестве группы в сино-тибетскую языковую семью).

Мяо-яо (хмонг-мьен) — группа народов, проживающих в Вост. и Юго-Вост. Азии (ЮВА), носителей языков хмонг-мьен, выделяемых современными лингвистами в отдельную языковую семью (ранее включалась в качестве группы в сино-тибетскую языковую семью), в которой существует множество локальных диалектов. Подразделяются на группы мяо (хмонгов), яо (мань, мьен) и шэ (хо-нэ, в настоящее время подавляющее большинство говорит на одном из диалектов китайского языка — хакка). В основном живут в южных и юго-западных провинциях Китая, в том числе на о. Хайнань (около 9,4 млн — мяо, 2,8 млн — яо; более 0,7 млн — шэ; перепись 2010). Мяо — пятое по численности из признанных в Китае национальных меньшинств. Более 62 % яо сосредоточены в Гуанси-Чжуанском автономном районе; более 48 % мяо — в провинции Гуйчжоу; более 51 % шэ — в провинции Фуцзянь. Также значительные группы М.-я. проживают в провинциях Хунань и Юньнань. За пределами Китая в настоящее время М.-я. наи­более многочисленны в северных районах Вьетнама (более 1,4 млн, 2019), Лаоса (более 0,6 млн, 2015) и Таиланда (более 250 тыс.), небольшое число проживает в Мьянме (около 40 тыс.). Эмиграция из стран ЮВА во 2-й половине XX в. привела к образованию значительной диаспоры представителей М.-я. в США (около 300 тыс., большинство — хмонги из Лаоса), менее крупных в Австралии и Франции.

Прародиной предков М.-я. считается Центральный Китай (бассейн Средней Янцзы и ее притоков). Китайские источники называли их «мань». По всей видимости, они составляли большую часть населения древнекитайского царства Чу , откуда они позже (предположительно, в начале I тысячелетия до н. э.) мигрировали на юг и юго-запад, постепенно проникая и в ЮВА, в том числе на север Вьетнама (яо, известные там как «ман», упоминаются с XII—XIII вв.). Часто населяют горные, труднодоступные области, куда в течение столетий вытеснялись из плодородных долин представителями других этнических групп, в том числе в результате всё более глубокого освоения ханьцами земель Южного Китая. В XV в. распространение власти империи Мин на территорию провинции Гуйчжоу привело к установлению здесь системы косвенного управления ( кит. тусы) покоренными народами, в том числе мяо, сохранявшей власть родовых и племенных вождей и подразумевавшей лишь уплату дани. Существовала система круговой поруки (баоцзя или аналогичные ей, например, объединения шипай, как внутридеревенские, так и связывающие несколько поселений общей ответственностью, у яо). В начале XVIII в. власти империи Цин распространили на южные окраины общекитайскую чиновничью систему управления, что пошатнуло позиции племенной аристократии. В последующий период усилившийся налоговый гнет и активизация ханьской колонизации Юга, стихийные бедствия и подавление нескольких восстаний народов М.-я. (наиболее крупные: 1795—1806; 1854—1872 под предводительством Чжан Сюэмэя, в ходе подавления которого погибло около 1 млн мяо) привели к их массовому переселению в XIX в. на территорию ЮВА, в первую очередь на север со­временных Лаоса и Вьетнама. Считается, что численность мяо сократилась за этот период в 3—4 раза.

Сложные условия жизни и ведения хозяйства в высокогорных районах способствовали сохранению у М.-я. высокого значения охоты и собирательства, архаичного подсечно-огневого земледелия наряду с традициями поливного (террасного) рисоводства. В Индокитайском союзе хмонги активно служили в колониальных войсках, но участвовали и в протестных движениях против французских властей (например, в вызванном усилением налогообложения восстании во главе с Патяем (Батчаем), охватившем в 1918—1922 весь Сев. Лаос). В 1960—1970-х хмонгские отряды в основном выступали на стороне королевского правительства в гражданской войне в Лаосе. В ходе этого конфликта и после победы коммунистов несколько сотен тысяч хмонгов покинули страну. Попытки властей Лаоса бороться с посадками на севере страны опиумного мака — одного из основных продуктов товарного производства хмонгов еще с конца XIX в., в последние десятилетия приводят к напряженности и вооруженной борьбе.

М.-я. в основном придерживаются анимистических верований, распространен культ предков, шаманизм. В меньшей степени распространены буддизм, даосизм, католицизм и разные деноминации протестантизма. Сохраняют традиционную культуру: одежду, музыкальные инструменты, танцы, устное народное творчество, существуют общие для М.-я. мифы о сотворении мира. В Китае для языков мяо создано несколько видов письменности на основе латинского алфавита. В ЮВА используют тайскую и лаосскую письменность. В областях расселения народов М.-я. они пользуются автономией (округа и уезды), чаще всего — совместно с другими представителями национальных меньшинств Юга Китая.

Лит .: Итс Р. Ф. Народы группы мяо-яо // Народы Восточной Азии. М.–Л., 1965. С. 480—501; Vang Ch. Y. Hmong America: Reconstructing Community in Diaspora. Chicago, 2010; Lee M. N. M. Dreams of the Hmong Kingdom: The Quest for Legitimation in French Indochina, 1850—1969. Madison, 2015; Скот Д. С. Искусство быть неподвластным. Анархическая история высокогорий Юго-Восточной Азии / Пер. с англ. М., 2017. А. А. Майзлиш.