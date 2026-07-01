МЯО (Китайское, вьетнамское. ‒ мео, хмонг; тайское ‒ мэу, монг)

Груп­па на­ро­дов мяо-яо в Восточной и Юго-Восточной Азии .

Жи­вут в гор­ных рай­онах на юге Ки­тая, се­ве­ре Лао­са, Вьет­на­ма, Мь­ян­мы и Таи­лан­да. В Ки­тае за­ни­ма­ют Энь­ши-Туц­зя-Мяо­ский ав­то­ном­ный окр. (юго-за­пад пров. Ху­бэй); Пэн­шуй-Мяо-Туц­зя­ский и Юян- Туц­зя-Мяо­ский ав­то­ном­ные уез­ды (юг го­ро­да центр. под­чи­не­ния Чун­цин); Сян­си-Туц­зя-Мяо­ский ав­то­ном­ный окр., Ма­ян-Мяо­ский и Чэн­бу-Мяо­ский ав­то­ном­ные уез­ды (за­пад пров. Ху­нань); Цянь­дун­нань-Мяо-Дун­ский, Цянь­нань- Буи-Мяо­ский и Цянь­си­нань-Буи-Мяо­ский ав­то­ном­ные ок­ру­га, Да­оч­жэнь-Гэ­лао-Мяо­ский, Учу­ань-Гэ­лао-Мяо­ский, Вэй­нин-И-Ху­эй-Мяо­ский, Сун­тао-Мяо­ский, Инь­цзян-Туц­зя-Мяо­ский, Янь­хэ- Туц­зя-Мяо­ский, Цзы­юнь-Мяо-Буи­ский, Гу­ань­лин-Буи-Мяо­ский и Чжэнь­нин-Буи- Мяо­ский ав­то­ном­ные уез­ды (вос­ток и юг пров. Гуй­чжоу); Лун­линь­ский и Лун­шэн­ский мно­го­на­цио­наль­ные, Жун­шуй-Мяо­ский ав­то­ном­ный уез­ды (се­вер Гу­ан­си- Чжу­ан­ско­го ав­то­ном­но­го р-на); Вэнь­шань-Мяо-Чжу­ан­ский ав­то­ном­ный окр., Луць­ань-Йи-Мяо­ский, Пин­бянь-Мяо­ский и Цзинь­пин-Мяо-Яо-Тай­ский ав­то­ном­ные уез­ды (се­вер и юго-вос­ток пров. Юнь­нань); Цюн­чжун-Ли-Мяо­ский и Бао­тин-Ли-Мяо­ский ав­то­ном­ные уез­ды (пров. Хай­нань). Чис­ленность в Ки­тае 8,9 млн. чел. (из них в Гуй­чжоу 4,3 млн. чел., в Ху­на­ни 1,8 млн. чел., в Юнь­на­ни 1 млн. чел.; 2000, пе­ре­пись), во Вьет­на­ме 550 тыс. чел., в Лао­се 190 тыс. чел., Таи­лан­де 120 тыс. чел., Мьян­ме 15 тыс. чел. (2011, оцен­ка). Кит. М. де­лят­ся на 4 осн. груп­пы (на­зы­вае­мые так­же по осн. цве­ту тра­диц. жен­ско­го кос­тю­ма): вост., или крас­ные, М. (са­мо­на­зва­ние – ко­сёнг) в Зап. Ху­на­ни; центр., или чёр­ные, М. (хму, ка­нэ, канао) в Юго-Вост. Гуй­чжоу и Гу­ан­си; зап. М. (хмонг, монг) в Сы­чуа­ни, Зап. Гуй­чжоу и Гу­анси, Юж. Юнь­на­ни, вклю­чаю­щие под­груп­пы: бе­лых М. (хмонг-даы), зе­лё­ных, или си­них (мон­лен, хмонг-нджуа), и ма­лых цвет­ных М. (ка­му); боль­шие цвет­ные М. (а хмао) на се­ве­ро-за­па­де Гуй­чжоу и се­ве­ро-вос­то­ке Юнь­на­ни. Де­ле­ние на бе­лых (вьетн. – мео чанг), чёр­ных (мео ден), крас­ных (мео до), си­них (мео сань) и цвет­ных (мео хоа) М. су­ще­ст­ву­ет и у М. Ин­до­ки­тая. К кит. М. близ­ки жи­ву­щие в пров. Ху­нань и Гу­ан­си-Чжу­ан­ском ав­то­ном­ном р-не бу­ну, офи­ци­аль­но вклю­чае­мые в яо. Го­во­рят на хмонг­ских (мяо) язы­ках се­мьи хмонг-мьен язы­ков с силь­но рас­хо­дящи­ми­ся диа­лек­та­ми. В Ки­тае язы­ки мяо пре­по­да­ют­ся в шко­лах, на них вы­хо­дят ра­дио­про­грам­мы. Пись­мен­ность для вост., центр. и зап. М. на лат. ал­фа­ви­те (с 1956); ис­поль­зу­ют­ся так­же пол­лар­дов­ское пись­мо и пись­мен­ность па­хау (соз­да­на в 1959 ду­хов­ным ли­де­ром ла­ос­ских М. – Шон-лы Я), в Лао­се – ла­ос­ское, в Таи­лан­де – тай­ское пись­мо. В осн. сохра­ня­ют тра­диц. ве­ро­ва­ния, в Ки­тае есть буд­ди­сты, дао­сы, со 2-й пол. 19 в. – ка­то­ли­ки и про­те­стан­ты.

С пе­рио­да Хань пле­ме­на М. (цянь­чжун мань, улин мань) расселялись в бас­сей­нах рек Юань­цзян и Цин­цзян и оз. Дун­тин­ху. По­зд­нее они ми­гри­ро­ва­ли на за­пад, на тер­ри­то­рию Гуй­чжоу, и к 17 в. про­ник­ли че­рез Юнь­нань в Ин­до­ки­тай. Ока­зы­ва­ли со­про­тив­ле­ние франц. ко­ло­ни­за­то­рам в Ин­до­ки­тае (вос­ста­ние Бат­чая в Сев. Лао­се 1918–22). В 1960–1970-е гг. уч­аст­во­ва­ли в гражд. вой­не в Лао­се на сто­ро­не пра­ви­тельств. войск; по­сле 1975 мн. М. пе­ре­се­ли­лись в США (чис­лен­ность 140,5 тыс. чел. – 2000, пе­ре­пись), Фран­цию , Ав­ст­ра­лию и др.

Тра­диц. куль­ту­ра ти­пич­на для на­ро­дов юга Вост. Азии. За­ни­ма­ют­ся в осн. под­сеч­но-ог­не­вым (ку­ку­ру­за, про­со, гао­лян, гре­чи­ха, кар­то­фель, ямс, ба­тат, крас­ный пе­рец) и по­лив­ным тер­рас­ным (рис) зем­ле­де­ли­ем. Раз­во­дят круп­ный и мел­кий ро­га­тый скот, сви­ней, ло­ша­дей. Со­хра­ня­ют зна­че­ние охо­та (в т. ч. на мед­ве­дя, обезь­ян, ле­ту­чих мы­шей) и со­би­ра­тель­ст­во (пти­чьи гнёз­да, серд­це­ви­на де­ревь­ев, клуб­ни ям­са и др.), лов­ля ля­гу­шек. Раз­ви­ты куз­не­че­ст­во, тка­че­ст­во на вер­ти­каль­ном стан­ке, ок­ра­ска тка­ней, вы­шив­ка, ба­ти­ко­ва­ние, об­ра­бот­ка бам­бу­ка и ро­тан­га. Тра­диц. по­се­ле­ния ук­ре­п­лён­ные, род­ст­вен­ни­ки за­се­ляли квар­та­лы. Гла­ва па­тро­ни­мии вы­пол­нял функ­ции жре­ца. Се­мья ма­лая. Жи­ли­ще (пиг) гли­но­бит­ное, ка­мен­ное или де­ре­вян­ное с дву­скат­ной или плос­кой со­ло­мен­ной, бам­бу­ко­вой или че­ре­пич­ной кры­шей, на Хай­на­ни – с кру­го­вой кры­той га­ле­ре­ей; как пра­ви­ло, од­но­ка­мер­ное, свай­ное или по­лу­свай­ное, ино­гда двух­этаж­ное с хле­вом в ниж­нем эта­же. Жи­лое по­ме­ще­ние раз­де­ля­ет­ся стол­ба­ми на три от­се­ка: цен­траль­ный (мен­гцу) – с ал­та­рём пред­ков и бо­ко­вые (тей­па) – спаль­ни с не­ота­п­ли­вае­мы­ми ле­жан­ка­ми (мен­гпа); в пра­вом тей­па на­хо­дит­ся печь (ко­чо) с вма­зан­ны­ми кот­ла­ми.

Муж­ской кос­тюм – пря­мо­за­стёж­ная курт­ка и ко­рот­кие шта­ны, жен­ский – пра­во­за­паш­ная ту­ни­ко­об­раз­ная коф­та (оцау), не­сши­тая юб­ка (та), пе­ред­ник (банг­сай), по­яс, кон­цы ко­то­ро­го сви­са­ют по бо­кам, тюр­бан. Оде­ж­да ук­ра­ша­ет­ся цвет­ны­ми встав­ка­ми и тесь­мой. Во­ло­сы ук­ла­ды­ва­ют­ся в се­ре­бря­ные кон­тей­не­ры в фор­ме ро­гов или об­ма­ты­ва­ют­ся тюр­ба­ном; ме­ста­ми рас­про­стра­нён го­лов­ной убор с об­ру­чем, сет­кой, под­вес­ка­ми и цве­та­ми из се­реб­ра. Зна­ме­нит «се­реб­ря­ный на­ряд» из на­шив­ных бля­шек у М. юго-вост. Гуй­чжоу. Муж­чи­ны так­же но­си­ли се­реб­ря­ные серь­ги, бра­с­ле­ты, грив­ны.

Тра­диц. пи­ща кис­лая, острая и со­лё­ная, в осн. ра­сти­тель­ная, с до­бав­ле­ни­ем мя­са прак­ти­че­ски лю­бых жи­вот­ных (в т. ч. змей, ля­гу­шек, ули­ток). Сре­ди блюд ха­рак­тер­ны: со­ло­ни­на; кис­лый суп с мя­сом, ры­бой или ово­ща­ми, сва­рен­ны­ми в за­бро­див­шем ри­со­вом или сое­вом от­ва­ре; об­жа­рен­ные ку­ку­руз­ные пам­пуш­ки и др. Пьют до­маш­нее ри­со­вое ви­но, цве­точ­ный чай.

Де­лят­ся на 15–16 пат­ри­ли­ней­ных ро­дов (хе­ем, куа ти), ко­то­рые под­раз­де­ля­ют­ся на ло­ка­ли­зов. ли­нид­жи (зо) и суб­ли­нид­жи (пог неег). Ли­нид­жи име­ют свои та­бу и клад­би­ща. Се­мья боль­шая (тсев неег), ча­сто по­ли­гин­ная. Бы­ло рас­про­ст­ра­не­но сво­бод­ное об­ще­ние по­лов до бра­ка; от­но­ше­ния за­вя­зы­ва­лись во вре­мя осен­них мо­ло­дёж­ных игр – «тан­цев под лу­ной» (яо­ма­лан, тяо­юэ, тяо­лу­шэн, тяохуа). Иму­ще­ст­во на­сле­до­ва­лось по муж­ской ли­нии; од­на­ко стар­шая в ро­ду жен­щи­на поль­зо­ва­лась боль­шим влия­ни­ем. Брак ви­ри­ло­каль­ный, кросс- и ор­то­ку­зен­ный. Прак­ти­ку­ют­ся об­мен сё­ст­ра­ми, по­ли­ги­ния, брач­ный вы­куп и от­ра­бот­ка за не­вес­ту с вре­мен­ной ук­со­ри­ло­каль­но­стью. Креп­кая связь (яо хуа) су­ще­ст­ву­ет меж­ду му­жем и те­стем. Си­с­те­ма тер­ми­нов род­ст­ва би­фур­ка­тив­но­го ти­па с эле­мен­та­ми ге­не­рац. ско­са «ома­ха» (отец ма­те­ри и отец же­ны на­зы­ва­ют­ся об­щим тер­ми­ном); бра­тья от­ца и сё­ст­ры ма­те­ри де­лят­ся по от­но­сит. воз­ра­сту. Сиб­лин­ги де­лят­ся по от­но­сит. воз­ра­сту и от­но­сит. по­лу. К име­ни сы­на до­бав­ля­лось имя от­ца, ино­гда так­же де­да.

Тра­диц. ве­ро­ва­ния – куль­ты пред­ков, ду­хов (ку­енг); выс­шим ду­хом по­чи­тал­ся дух гро­ма. Прак­ти­ко­ва­лись же­рт­во­при­но­ше­ния. Су­ще­ст­во­ва­ли ша­ма­ны (па­тэ); ча­сто ша­ма­ном был ста­ро­ста де­рев­ни. У М. был раз­ра­бо­тан собств. сол­неч­но-лун­ный ка­лен­дарь. Но­вый год (сен­тябрь – де­кабрь) со­про­вож­да­ет­ся боя­ми бы­ков, ло­ша­ди­ны­ми скач­ка­ми, тан­ца­ми с ба­ра­ба­ном. В ию­не – ию­ле устраи­ва­ют пра­зд­ник Дра­ко­но­вых ло­док (осо­бен­но в Гуй­чжоу и Зап. Ху­на­ни). Один раз в 7 или 13 лет (со­от­вет­ст­вен­но «ма­лая» и «боль­шая» же­рт­ва) про­во­дит­ся пра­зд­ник жер­тво­при­но­ше­ния буй­во­ла (на прак­ти­ке – сви­ньи) в честь пред­ков-пер­во­по­се­лен­цев; ша­ман хо­дит в го­ры, что­бы пой­мать ду­шу дра­ко­на, при­но­ся­щую уда­чу.

Уст­ное твор­че­ст­во вклю­ча­ет ми­фы (о со­тво­ре­нии ми­ра; о про­ис­хож­де­нии всех жи­вых су­ществ от бра­ка буй­во­ла и ба­боч­ки, ко­то­рую по­ро­дил свя­щен­ный Бе­лый Клён; у вост. М. – о про­ис­хож­де­нии от пя­ти­цвет­ной со­ба­ки Пань­ху; о ми­ро­вом по­то­пе; о пер­во­род­ном гре­хе, при­шед­шем че­рез жен­щи­ну, съев­шую за­прет­ный плод; о мно­же­ст­вен­ных солн­цах и др.; со­хра­ня­ет­ся древ­ний об­ряд ска­зы­ва­ния ми­фа о Со­тво­ре­нии ми­ра, ны­не 2-днев­ный), ле­ген­ды, сказ­ки, эпос. Му­зы­ка тес­но свя­за­на с об­ря­до­вой сфе­рой жиз­ни, со­про­во­ж­да­ет ша­ман­ские и бла­го­по­же­ла­тель­ные об­ря­ды, мо­ле­ния об уро­жае. Рас­про­стра­не­ны ан­ти­фон­ные пес­ни (муж­ской и жен­ский хо­ры), встре­ча­ют­ся мно­го­голос­ные пес­ни. Муз. ин­ст­ру­мен­ты – ба­ра­ба­ны, в т. ч. брон­зо­вые (счи­та­лось, что в ба­ра­ба­нах жи­вут ду­ши пред­ков), по­пе­реч­ные бам­бу­ко­вые флей­ты (ки, ганг, кхе­не), вар­ган и др. Тан­цы на ка­лен­дар­ных празд­ни­ках и по­хо­ро­нах со­про­вож­да­ют­ся иг­рой на губ­ном ор­гане гэнг с 6 (ре­же 3) труб­ка­ми и с бам­бу­ко­вы­ми или брон­зовы­ми языч­ка­ми (ино­гда двой­ны­ми и трой­ны­ми); строи – ва­ри­ан­ты пен­та­то­ни­ки. По­доб­ные брон­зо­вые языч­ки из­ве­ст­ны сре­ди ар­хео­ло­гич. па­мят­ни­ков сер. 3-го тыс. до н. э. В кит. ис­точ­ни­ках 16 в. встре­ча­ет­ся назв. губ­но­го ор­га­на лу­шэн, со­про­во­ж­дав­ше­го тан­цы М.

Автор статьи: С. А. Ко­мис­са­ров; Г. В. Дзибель (социальная структура); М. В. Еси­по­ва (уст­ное твор­че­ст­во).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)