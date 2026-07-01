МЯО (Китайское, вьетнамское. ‒ мео, хмонг; тайское ‒ мэу, монг)
Группа народов мяо-яо в Восточной и Юго-Восточной Азии.
Живут в горных районах на юге Китая, севере Лаоса, Вьетнама, Мьянмы и Таиланда. В Китае занимают Эньши-Туцзя-Мяоский автономный окр. (юго-запад пров. Хубэй); Пэншуй-Мяо-Туцзяский и Юян- Туцзя-Мяоский автономные уезды (юг города центр. подчинения Чунцин); Сянси-Туцзя-Мяоский автономный окр., Маян-Мяоский и Чэнбу-Мяоский автономные уезды (запад пров. Хунань); Цяньдуннань-Мяо-Дунский, Цяньнань- Буи-Мяоский и Цяньсинань-Буи-Мяоский автономные округа, Даочжэнь-Гэлао-Мяоский, Учуань-Гэлао-Мяоский, Вэйнин-И-Хуэй-Мяоский, Сунтао-Мяоский, Иньцзян-Туцзя-Мяоский, Яньхэ- Туцзя-Мяоский, Цзыюнь-Мяо-Буиский, Гуаньлин-Буи-Мяоский и Чжэньнин-Буи- Мяоский автономные уезды (восток и юг пров. Гуйчжоу); Лунлиньский и Луншэнский многонациональные, Жуншуй-Мяоский автономный уезды (север Гуанси- Чжуанского автономного р-на); Вэньшань-Мяо-Чжуанский автономный окр., Луцьань-Йи-Мяоский, Пинбянь-Мяоский и Цзиньпин-Мяо-Яо-Тайский автономные уезды (север и юго-восток пров. Юньнань); Цюнчжун-Ли-Мяоский и Баотин-Ли-Мяоский автономные уезды (пров. Хайнань). Численность в Китае 8,9 млн. чел. (из них в Гуйчжоу 4,3 млн. чел., в Хунани 1,8 млн. чел., в Юньнани 1 млн. чел.; 2000, перепись), во Вьетнаме 550 тыс. чел., в Лаосе 190 тыс. чел., Таиланде 120 тыс. чел., Мьянме 15 тыс. чел. (2011, оценка). Кит. М. делятся на 4 осн. группы (называемые также по осн. цвету традиц. женского костюма): вост., или красные, М. (самоназвание – косёнг) в Зап. Хунани; центр., или чёрные, М. (хму, канэ, канао) в Юго-Вост. Гуйчжоу и Гуанси; зап. М. (хмонг, монг) в Сычуани, Зап. Гуйчжоу и Гуанси, Юж. Юньнани, включающие подгруппы: белых М. (хмонг-даы), зелёных, или синих (монлен, хмонг-нджуа), и малых цветных М. (каму); большие цветные М. (а хмао) на северо-западе Гуйчжоу и северо-востоке Юньнани. Деление на белых (вьетн. – мео чанг), чёрных (мео ден), красных (мео до), синих (мео сань) и цветных (мео хоа) М. существует и у М. Индокитая. К кит. М. близки живущие в пров. Хунань и Гуанси-Чжуанском автономном р-не буну, официально включаемые в яо. Говорят на хмонгских (мяо) языках семьи хмонг-мьен языков с сильно расходящимися диалектами. В Китае языки мяо преподаются в школах, на них выходят радиопрограммы. Письменность для вост., центр. и зап. М. на лат. алфавите (с 1956); используются также поллардовское письмо и письменность пахау (создана в 1959 духовным лидером лаосских М. – Шон-лы Я), в Лаосе – лаосское, в Таиланде – тайское письмо. В осн. сохраняют традиц. верования, в Китае есть буддисты, даосы, со 2-й пол. 19 в. – католики и протестанты.
С периода Хань племена М. (цяньчжун мань, улин мань) расселялись в бассейнах рек Юаньцзян и Цинцзян и оз. Дунтинху. Позднее они мигрировали на запад, на территорию Гуйчжоу, и к 17 в. проникли через Юньнань в Индокитай. Оказывали сопротивление франц. колонизаторам в Индокитае (восстание Батчая в Сев. Лаосе 1918–22). В 1960–1970-е гг. участвовали в гражд. войне в Лаосе на стороне правительств. войск; после 1975 мн. М. переселились в США (численность 140,5 тыс. чел. – 2000, перепись), Францию, Австралию и др.
Традиц. культура типична для народов юга Вост. Азии. Занимаются в осн. подсечно-огневым (кукуруза, просо, гаолян, гречиха, картофель, ямс, батат, красный перец) и поливным террасным (рис) земледелием. Разводят крупный и мелкий рогатый скот, свиней, лошадей. Сохраняют значение охота (в т. ч. на медведя, обезьян, летучих мышей) и собирательство (птичьи гнёзда, сердцевина деревьев, клубни ямса и др.), ловля лягушек. Развиты кузнечество, ткачество на вертикальном станке, окраска тканей, вышивка, батикование, обработка бамбука и ротанга. Традиц. поселения укреплённые, родственники заселяли кварталы. Глава патронимии выполнял функции жреца. Семья малая. Жилище (пиг) глинобитное, каменное или деревянное с двускатной или плоской соломенной, бамбуковой или черепичной крышей, на Хайнани – с круговой крытой галереей; как правило, однокамерное, свайное или полусвайное, иногда двухэтажное с хлевом в нижнем этаже. Жилое помещение разделяется столбами на три отсека: центральный (менгцу) – с алтарём предков и боковые (тейпа) – спальни с неотапливаемыми лежанками (менгпа); в правом тейпа находится печь (кочо) с вмазанными котлами.
Мужской костюм – прямозастёжная куртка и короткие штаны, женский – правозапашная туникообразная кофта (оцау), несшитая юбка (та), передник (бангсай), пояс, концы которого свисают по бокам, тюрбан. Одежда украшается цветными вставками и тесьмой. Волосы укладываются в серебряные контейнеры в форме рогов или обматываются тюрбаном; местами распространён головной убор с обручем, сеткой, подвесками и цветами из серебра. Знаменит «серебряный наряд» из нашивных бляшек у М. юго-вост. Гуйчжоу. Мужчины также носили серебряные серьги, браслеты, гривны.
Традиц. пища кислая, острая и солёная, в осн. растительная, с добавлением мяса практически любых животных (в т. ч. змей, лягушек, улиток). Среди блюд характерны: солонина; кислый суп с мясом, рыбой или овощами, сваренными в забродившем рисовом или соевом отваре; обжаренные кукурузные пампушки и др. Пьют домашнее рисовое вино, цветочный чай.
Делятся на 15–16 патрилинейных родов (хеем, куа ти), которые подразделяются на локализов. линиджи (зо) и сублиниджи (пог неег). Линиджи имеют свои табу и кладбища. Семья большая (тсев неег), часто полигинная. Было распространено свободное общение полов до брака; отношения завязывались во время осенних молодёжных игр – «танцев под луной» (яомалан, тяоюэ, тяолушэн, тяохуа). Имущество наследовалось по мужской линии; однако старшая в роду женщина пользовалась большим влиянием. Брак вирилокальный, кросс- и ортокузенный. Практикуются обмен сёстрами, полигиния, брачный выкуп и отработка за невесту с временной уксорилокальностью. Крепкая связь (яо хуа) существует между мужем и тестем. Система терминов родства бифуркативного типа с элементами генерац. скоса «омаха» (отец матери и отец жены называются общим термином); братья отца и сёстры матери делятся по относит. возрасту. Сиблинги делятся по относит. возрасту и относит. полу. К имени сына добавлялось имя отца, иногда также деда.
Традиц. верования – культы предков, духов (куенг); высшим духом почитался дух грома. Практиковались жертвоприношения. Существовали шаманы (патэ); часто шаманом был староста деревни. У М. был разработан собств. солнечно-лунный календарь. Новый год (сентябрь – декабрь) сопровождается боями быков, лошадиными скачками, танцами с барабаном. В июне – июле устраивают праздник Драконовых лодок (особенно в Гуйчжоу и Зап. Хунани). Один раз в 7 или 13 лет (соответственно «малая» и «большая» жертва) проводится праздник жертвоприношения буйвола (на практике – свиньи) в честь предков-первопоселенцев; шаман ходит в горы, чтобы поймать душу дракона, приносящую удачу.
Устное творчество включает мифы (о сотворении мира; о происхождении всех живых существ от брака буйвола и бабочки, которую породил священный Белый Клён; у вост. М. – о происхождении от пятицветной собаки Паньху; о мировом потопе; о первородном грехе, пришедшем через женщину, съевшую запретный плод; о множественных солнцах и др.; сохраняется древний обряд сказывания мифа о Сотворении мира, ныне 2-дневный), легенды, сказки, эпос. Музыка тесно связана с обрядовой сферой жизни, сопровождает шаманские и благопожелательные обряды, моления об урожае. Распространены антифонные песни (мужской и женский хоры), встречаются многоголосные песни. Муз. инструменты – барабаны, в т. ч. бронзовые (считалось, что в барабанах живут души предков), поперечные бамбуковые флейты (ки, ганг, кхене), варган и др. Танцы на календарных праздниках и похоронах сопровождаются игрой на губном органе гэнг с 6 (реже 3) трубками и с бамбуковыми или бронзовыми язычками (иногда двойными и тройными); строи – варианты пентатоники. Подобные бронзовые язычки известны среди археологич. памятников сер. 3-го тыс. до н. э. В кит. источниках 16 в. встречается назв. губного органа лушэн, сопровождавшего танцы М.
Автор статьи: С. А. Комиссаров; Г. В. Дзибель (социальная структура); М. В. Есипова (устное творчество).