МЬЯНМА Бирманцы (самоназвания ‒ бама, мям мянь, шанское ‒ мань, мон-кхмерское ‒ брань)

Ти­бе­то-бирманский на­род, основное на­се­ление Мьян­мы.

Жи­вут гл. обр. в сред­нем и ниж­нем те­че­нии р. Ира­ва­ди (37,8 млн. чел. – 2012, оцен­ка). Про­жи­ва­ют так­же на юго-вос­то­ке Банг­ла­деш (ок. 300 тыс. чел., юг обл. Чит­та­гонг), на се­вере Таи­лан­да (про­вин­ции Чи­ан­гмай, Чи­ан­грай и Нан), в Ма­лай­зии, Ки­тае, США и др. Го­во­рят на бир­ман­ском язы­ке. В осн. буд­ди­сты (тхе­ра­ва­да).

Пред­ки М. (мран­ма) пе­ре­се­ли­лись в до­ли­ну Ира­ва­ди в кон. 1-го тыс., ос­но­вав гос-во Па­ган, вы­тес­нив и ас­си­ми­ли­ро­вав пью; в ре­зуль­та­те его экс­пан­сии в М. бы­ла вклю­че­на часть мо­нов. В сред­ние ве­ка об­ра­зо­ва­лись су­бэт­нич. груп­пы М.: инт­ха (сев.-вост. по­бе­ре­жье оз. Ин­ле), мер­гуй­цы и та­вой­цы (п-ов Ма­лак­ка), кам­ман мям­ма лэйя на се­ве­ро-вос­то­ке Мьян­мы.

Осн. за­ня­тие – па­шен­ное зем­ле­де­лие (за­лив­ной рис). По­ля об­ра­ба­ты­ва­ли без­от­валь­ным плу­гом (го). В от­ли­чие от дру­гих круп­ных на­ро­дов Ин­до­ки­тая, М. па­ха­ли не на од­ном, а на двух бы­ках или буй­во­лах. Раз­во­дят тяг­ло­вый скот, сви­ней и кур. Инт­ха за­ни­ма­ют­ся гл. обр. ры­бо­лов­ст­вом. Раз­ви­ты юве­лир­ные тех­ни­ки (че­кан­ка, чернь, ажур­ный ор­на­мент из лис­то­во­го зо­ло­та с фо­ном из чёр­ной и крас­ной мас­ти­ки), про­из-во ла­ко­вых из­де­лий (ха­рак­тер­ны фи­гу­ры из зо­ло­той фоль­ги или крас­но-зе­лё­но-жёл­тый ри­су­нок по чёр­но­му фо­ну, чёр­ные фи­гу­ры по кир­пич­но-крас­но­му фо­ну), резь­ба по кос­ти, де­ре­ву и бам­бу­ку, гон­чар­ст­во, тка­че­ст­во, пле­те­ние, у инт­ха – шел­ко­де­лие. Ре­мёс­ла со­хра­ня­ют тра­диц. тер­ри­то­ри­аль­ную спе­циа­ли­за­цию.

По­се­ле­ние в осн. ли­ней­ной пла­ни­ров­ки. Со­хра­ня­ет­ся де­ле­ние на квар­та­лы, за­се­лён­ные пат­ри­ли­нид­жа­ми. Прак­ти­ку­ет­ся ми­но­рат. Жи­ли­ще – кар­кас­но-стол­бо­вое, свай­ное, с ве­ран­дой вдоль од­ной из сто­рон. Оде­ж­да – са­ронг (у муж­чин – лонд­жи, спе­ре­ди за­бран­ный в две склад­ки и за­вя­зан­ный уз­лом; у жен­щин – та­мейн, по­дотк­ну­тый на ле­вом бо­ку; пре­жде лонд­жи и та­мейн бы­ли не­сши­ты­ми) и курт­ка (муж­ская и жен­ская пря­мо­за­стёж­ная эйнд­жи и жен­ская пра­во­за­паш­ная эйн­бон), у жен­щин так­же коф­та; ра­нее па­рад­ной оде­ж­дой слу­жи­ла на­кид­ка, за­стё­ги­ваю­щая­ся бро­шью на пра­вом пле­че. Муж­чи­ны но­сят на го­ло­ве по­вяз­ку с уз­лом на бо­ку (га­ун­ба­ун) или твёр­дую крас­ную ша­поч­ку. Жен­щи­ны де­ла­ют пыш­ные при­чёс­ки, в во­ло­сы впле­та­ют пря­ди во­лос сво­их сы­но­вей, от­стри­жен­ные у них пе­ред по­слуш­ни­че­ст­вом в мо­на­сты­ре; во­ло­сы так­же ук­ра­ша­ют цве­та­ми, се­реб­ря­ны­ми пряж­ка­ми, це­поч­ка­ми и т. п. Бы­ла рас­про­стра­не­на та­туи­ров­ка те­ла (си­ним, у ари­сто­кра­тов так­же крас­ным цве­том), у жен­щин так­же ли­ца. Жен­щи­ны раз­ри­со­вы­ва­ют ли­ца бе­лой пас­той из ко­ры мур­райи сем. ру­то­вых (те­не­ка). Тра­диц. тра­пе­за со­сто­ит из ри­са (по празд­ни­кам – из клей­ко­го ри­са), су­па (хкинд­жио), ва­рё­ных или жа­ре­ных ово­щей (то­сая), мя­са или ры­бы с ост­рым со­усом (хин); осн. при­пра­вой слу­жат рыб­ные пас­ты (нга­пи); хле­ба тра­ди­ци­он­но не упот­реб­ля­ют. Рас­про­стра­не­но ку­ре­ние каль­я­на и си­гар (чи­рут), же­ва­ние бе­те­ля.

Счёт род­ст­ва би­ла­те­раль­ный, брач­ное по­се­ле­ние ам­би­ло­каль­ное (жен­щи­на час­то жи­вёт в до­ме ро­ди­те­лей до ро­ж­де­ния пер­во­го ре­бён­ка), прак­ти­ку­ет­ся по­ли­ги­ния, крос­ску­зен­ные бра­ки за­пре­ще­ны. Вско­ре по­сле ро­ж­де­ния ре­бён­ка на не­го со­став­ля­ет­ся го­ро­скоп, ко­то­рый на­но­сит­ся па­лоч­кой на паль­мо­вый лист и хра­нит­ся за­тем всю жизнь. Жен­ские име­на име­ют при­став­ку «Ма», муж­ские – «Ма­ун», по­сле про­хо­ж­де­ния по­слу­ша­ния в мо­на­сты­ре – час­ти­цу «бве». Жен­щи­ны ме­ня­ют имя пе­ред за­му­же­ст­вом; муж­чи­ны, по­ми­мо име­ни, дан­но­го при ро­ж­де­нии, име­ют «школь­ное» имя и проф. имя-про­зви­ще. Пра­ти­бе­то­бир­ман­ский би­фур­ка­тив­ный тип си­сте­мы тер­ми­нов род­ст­ва сме­нил­ся в по­ко­ле­нии эго ге­не­ра­ци­он­ным, в по­ко­ле­нии ро­ди­те­лей – сна­ча­ла би­фур­ка­тив­но-ли­ней­ным, а за­тем ли­ней­ным ти­пом с де­ле­ни­ем сиб­лин­гов ро­ди­те­лей по от­но­сит. воз­ра­сту. Сиб­лин­ги эго де­лят­ся по от­но­сит. воз­ра­сту и от­но­сит. по­лу.

Раз­вит культ ду­хов (нат), оби­таю­щих в стра­не Та­ва­дейн­та. Су­ще­ст­ву­ют ша­ма­ны (нат-га­до). По­кой­ни­ка об­ла­ча­ют в бе­лую оде­ж­ду, в рот кла­дут мо­не­ту (га­до-га), в мо­ги­лу по­ме­ща­ют или сжи­га­ют над ней мо­де­ли до­ма, по­воз­ки, ору­дий тру­да и т. п. Но­вый год (Тинд­жан) празд­ну­ет­ся в се­ре­ди­не ап­ре­ля, ко­гда, как счи­та­ет­ся, вер­хов­ный нат Тад­жа­мин спус­ка­ет­ся на зем­лю; в это вре­мя че­ст­ву­ют на­тов во­до­ёмов, об­ли­ва­ют друг дру­га во­дой, вы­пус­ка­ют в во­до­ёмы ры­бок, го­то­вят ко­лоб­ки из клей­ко­го ри­са с на­чин­кой из тро­ст­ни­ко­во­го са­ха­ра (монт ло­ун ей­бав); по ули­цам дви­жут­ся ко­лес­ни­цы в ви­де ло­док, сло­нов и т. п. с жи­вы­ми кар­ти­на­ми. Осе­нью от­ме­ча­ют окон­ча­ние по­ста и празд­ник ог­ня. В День не­за­ви­си­мо­сти (4 ян­ва­ря) стра­на про­бу­ж­да­ет­ся ко­ло­коль­ным зво­ном, гуд­ка­ми и т. п. в по­ло­ви­не чет­вёр­то­го ут­ра, ко­гда, со­глас­но го­ро­ско­пу, У Ну про­воз­гла­сил не­за­ви­си­мость.

Уст­ное твор­че­ст­во. Фольк­лор вклю­ча­ет ми­фы, ле­ген­ды, сказ­ки, в т. ч. в жан­ре джа­та­ка. С эпо­хи Па­га­на рас­про­стра­не­на бирм. вер­сия «Ра­мая­ны» («Джа­ма За­то»). Раз­ви­ты тан­цы, му­зы­ка, те­атр ма­рио­не­ток (йо­утейп­ве), те­не­вой (близ­кий к ин­до­нез. ва­ян­гу). Тра­ди­ци­он­ный ин­ст­ру­мен­таль­ный ан­самбль – схайн­вайн. Боль­шой го­род­ской схайн­вайн вклю­ча­ет: кру­го­вые гон­го­вые (джи­вайн, 19–21 гон­гов; встре­ча­ет­ся во всех куль­ту­рах кон­ти­нен­таль­ной Юго-Вост. Азии) и ба­ра­бан­ные (пат­вайн, или схайн­вайн, 19 или 21–23 ба­ра­ба­на раз­ных раз­ме­ров) на­бо­ры с оп­ре­де­лён­ным вы­сот­ным стро­ем; на­бор гон­гов ма­ун-зейн (18–19 ма­лых гон­гов, рас­по­ло­жен­ных в 5 па­рал­лель­ных ря­дов); ду­хо­вые с двой­ной тро­стью и ме­тал­лич. рас­тру­бом хне; рит­мич. ин­ст­ру­мен­ты – на­бор из 6 ба­ра­ба­нов ша­у­клон­бат, на­бор из 4 ба­ра­ба­нов сах­кун, за­даю­щий ритм ор­ке­ст­ру боль­шой ба­ра­бан па­мад­жи (под­ве­ши­ва­ет­ся на рез­ной бал­ке в ви­де дра­ко­на), ма­лень­кий ще­ле­вой ба­ра­бан бьяук, бам­бу­ко­вую тре­щот­ку ва­лет­хок (дли­на 1,2 м), та­рел­ки йаг­вин, руч­ные та­ре­лоч­ки си, пар­ный гонг ма­ун, ряд др. ба­ра­ба­нов, ис­поль­зуе­мых по слу­чаю. В сель­ской мест­но­сти при­ме­ня­ет­ся схайн­вайн умень­шен­но­го со­ста­ва. До сер. 19 в. уча­ст­во­вал в ко­ро­лев­ских це­ре­мо­ни­ях, ны­не зву­чит в осо­бо важ­ных слу­ча­ях ан­самбль си­до (в со­ста­ве: од­но­им. «ко­ро­лев­ский» пар­ный ба­ра­бан дли­ной 1,2 м, ду­хо­вые хне, на­бор гон­гов ма­ун-зейн и та­ре­лок йаг­вин). Ан­самбль бо­унд­жи (в со­ста­ве: од­но­им. ба­ра­бан, ду­хо­вые хне, та­рел­ки йаг­вин, тре­щот­ка ва­лет­хок) ис­поль­зу­ет­ся на хра­мо­вых празд­ни­ках и в об­ря­дах сея­ния ри­са. Ан­самбль ози со­сто­ит из од­но­им. куб­ко­об­раз­но­го ба­ра­ба­на (ба­ра­бан­щик не­ред­ко тан­цу­ет с ним в ру­ках), флей­ты пал­вэй или языч­ко­во­го хне, иг­ра­ет во вре­мя тра­диц. празд­ни­ков и про­цес­сий. Ан­самбль до­убат (до­упа) вклю­ча­ет од­но­им. бо­чон­ко­об­раз­ные ба­ра­ба­ны раз­но­го раз­ме­ра, хне, йаг­вин и ва­лет­хок, иг­ра­ет на де­ре­вен­ских празд­не­ст­вах и во вре­мя буд­дий­ских про­цес­сий; ан­самбль бьо (бьо­зи) со­сто­ит из боль­ших од­но­им. ба­ра­ба­нов, хне, йаг­вин, ва­лет­хок и джи­вайн, иг­ра­ет во вре­мя про­ве­де­ния об­ря­дов сея­ния ри­са. Не­ко­то­рые ин­ст­ру­мен­ты не вхо­дят в со­став ор­ке­ст­ров: кси­ло­фон пат­та­ла, ак­ком­па­ни­рую­щий пе­нию или иг­раю­щий в ан­самб­ле с флей­той пал­вэй, цим­ба­лы дон­мин (ана­лог тай­ских кхым, вос­хо­дя­щих к перс. сан­ту­ру), 3-струн­ная цит­ра мид­жа­ун, ду­го­вая 14- или 16-струн­ная ар­фа са­ун га­ук, или са­ун (в 10 в. 5-струн­ная, в 18 в. 7-струн­ная), со­про­во­ж­даю­щая пе­ние, а так­же ба­ра­бан ба­хоу, от­би­ваю­щий днев­ные и ноч­ные стра­жи. Во вре­мя не­ко­то­рых буд­дий­ских об­ря­дов зву­чит ан­самбль ду­хо­вых хне и ба­ра­ба­нов бьо­зи и па­ло­хоу; в це­ре­мо­ни­ях сбо­ра по­жерт­во­ва­ний для мо­на­хов – хне и ба­ра­бан бо­унд­жи. В во­ен. му­зы­ке и му­зы­ке реч­но­го пат­ру­ля хне зву­чит с ба­ра­ба­ном бьо­зи. Иг­ра на не­ко­то­рых муз. ин­ст­ру­мен­тах с древ­них вре­мён стро­го рег­ла­мен­ти­ро­ва­на: напр., иг­рать на флей­те пал­вэй жен­щи­нам нель­зя во­об­ще, а муж­чи­нам – в пе­ри­од по­се­ва и рос­та ри­са (на ней иг­ра­ют во вре­мя об­ря­дов вы­зы­ва­ния до­ж­дя; 3 пал­вэй вхо­дят в со­став по­хо­рон­но­го ор­ке­ст­ра); жен­щи­нам за­пре­ще­но иг­рать на боль­шом ба­ра­ба­не бо­унд­жи.

Ви­ды ста­рин­ных пе­сен: при­двор­ные пес­ни-по­эмы; пес­ни-вос­хва­ле­ния бо­ле и па­пьо, ис­пол­няе­мые с ар­фой са­ун га­ук, руч­ны­ми та­ре­лоч­ка­ми си и бам­бу­ко­вы­ми кас­тань­е­та­ми ва (из­вест­ны с 14 в.); «бир­ман­ские со­не­ты» тэй­та; пес­ни сти­ля йо­удайя (йод­дая; назв. – от Аютт­хая), ко­то­рый поя­вил­ся в 16 в., а за­тем ак­тив­но раз­ви­вал­ся с 18 в. в свя­зи с за­вое­ва­ни­ем Таи­лан­да и за­хва­том тай­ских му­зы­кан­тов и ак­тё­ров в ка­че­ст­ве тро­фея; ко­рот­кие пес­ни на­тан (на­тджин; пес­ни по­кло­не­ния ду­хам-на­там); стро­фич. пес­ни мо­нов та­ла­ин тхан (букв. – пес­ни та­лаи­нов, т. е. мо­нов); пес­ни-ла­мен­та­ции нго­уд­жин (лунд­жин); ме­ди­та­тив­ные пес­ни тап­хь­ян буд­дий­ской те­ма­ти­ки и др. Все ти­пы пе­сен раз­ли­ча­ют­ся по ме­ло­ди­ке, фор­ме, риф­мов­ке и то­но­вой схе­ме (ме­ло­ди­ка под­чи­ня­ет­ся то­нам язы­ка). Ка­мер­ная му­зы­ка рас­пе­ва­ет­ся со­ли­ст­кой в со­про­во­ж­де­нии ан­самб­ля (ар­фа са­ун га­ук, кси­ло­фон пат­та­ла, цит­ра мид­жа­ун, флей­та пал­вэй и др.). Буд­дий­ские пес­но­пе­ния-ре­чи­та­ции ис­пол­ня­ют­ся в со­про­во­ж­де­нии та­ре­ло­чек си и кас­тань­ет ва.

Сре­ди фольк­лор­ных жан­ров: пес­ни греб­цов (ис­пол­ня­ют­ся во вре­мя ло­доч­ных со­рев­но­ва­ний), кау­сай – жен­ские хо­ро­вые ан­ти­фон­ные пес­ни ри­со­сея­ния в со­про­во­ж­де­нии ба­ра­ба­на бо­унд­жи, на ко­то­ром иг­ра­ют юно­ши. У ара­кан­цев пре­об­ла­да­ют ан­самб­ли ду­хо­вых языч­ко­вых хне и ба­ра­ба­нов, иг­раю­щих в спе­ци­фич. сти­ле. На Тинд­жан мо­ло­дёжь ис­пол­ня­ет са­ти­рич. ку­пле­ты (танд­жат).

Автор статьи: О. В. Его­ру­нин; Г. В. Дзи­бель (тер­ми­но­ло­гия род­ст­ва); М. В. Еси­по­ва (уст­ное твор­че­ст­во).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)