МЬЯНМА Бирманцы (самоназвания ‒ бама, мям мянь, шанское ‒ мань, мон-кхмерское ‒ брань)
Тибето-бирманский народ, основное население Мьянмы.
Живут гл. обр. в среднем и нижнем течении р. Иравади (37,8 млн. чел. – 2012, оценка). Проживают также на юго-востоке Бангладеш (ок. 300 тыс. чел., юг обл. Читтагонг), на севере Таиланда (провинции Чиангмай, Чианграй и Нан), в Малайзии, Китае, США и др. Говорят на бирманском языке. В осн. буддисты (тхеравада).
Предки М. (мранма) переселились в долину Иравади в кон. 1-го тыс., основав гос-во Паган, вытеснив и ассимилировав пью; в результате его экспансии в М. была включена часть монов. В средние века образовались субэтнич. группы М.: интха (сев.-вост. побережье оз. Инле), мергуйцы и тавойцы (п-ов Малакка), камман мямма лэйя на северо-востоке Мьянмы.
Осн. занятие – пашенное земледелие (заливной рис). Поля обрабатывали безотвальным плугом (го). В отличие от других крупных народов Индокитая, М. пахали не на одном, а на двух быках или буйволах. Разводят тягловый скот, свиней и кур. Интха занимаются гл. обр. рыболовством. Развиты ювелирные техники (чеканка, чернь, ажурный орнамент из листового золота с фоном из чёрной и красной мастики), произ-во лаковых изделий (характерны фигуры из золотой фольги или красно-зелёно-жёлтый рисунок по чёрному фону, чёрные фигуры по кирпично-красному фону), резьба по кости, дереву и бамбуку, гончарство, ткачество, плетение, у интха – шелкоделие. Ремёсла сохраняют традиц. территориальную специализацию.
Поселение в осн. линейной планировки. Сохраняется деление на кварталы, заселённые патрилиниджами. Практикуется минорат. Жилище – каркасно-столбовое, свайное, с верандой вдоль одной из сторон. Одежда – саронг (у мужчин – лонджи, спереди забранный в две складки и завязанный узлом; у женщин – тамейн, подоткнутый на левом боку; прежде лонджи и тамейн были несшитыми) и куртка (мужская и женская прямозастёжная эйнджи и женская правозапашная эйнбон), у женщин также кофта; ранее парадной одеждой служила накидка, застёгивающаяся брошью на правом плече. Мужчины носят на голове повязку с узлом на боку (гаунбаун) или твёрдую красную шапочку. Женщины делают пышные причёски, в волосы вплетают пряди волос своих сыновей, отстриженные у них перед послушничеством в монастыре; волосы также украшают цветами, серебряными пряжками, цепочками и т. п. Была распространена татуировка тела (синим, у аристократов также красным цветом), у женщин также лица. Женщины разрисовывают лица белой пастой из коры муррайи сем. рутовых (тенека). Традиц. трапеза состоит из риса (по праздникам – из клейкого риса), супа (хкинджио), варёных или жареных овощей (тосая), мяса или рыбы с острым соусом (хин); осн. приправой служат рыбные пасты (нгапи); хлеба традиционно не употребляют. Распространено курение кальяна и сигар (чирут), жевание бетеля.
Счёт родства билатеральный, брачное поселение амбилокальное (женщина часто живёт в доме родителей до рождения первого ребёнка), практикуется полигиния, кросскузенные браки запрещены. Вскоре после рождения ребёнка на него составляется гороскоп, который наносится палочкой на пальмовый лист и хранится затем всю жизнь. Женские имена имеют приставку «Ма», мужские – «Маун», после прохождения послушания в монастыре – частицу «бве». Женщины меняют имя перед замужеством; мужчины, помимо имени, данного при рождении, имеют «школьное» имя и проф. имя-прозвище. Пратибетобирманский бифуркативный тип системы терминов родства сменился в поколении эго генерационным, в поколении родителей – сначала бифуркативно-линейным, а затем линейным типом с делением сиблингов родителей по относит. возрасту. Сиблинги эго делятся по относит. возрасту и относит. полу.
Развит культ духов (нат), обитающих в стране Тавадейнта. Существуют шаманы (нат-гадо). Покойника облачают в белую одежду, в рот кладут монету (гадо-га), в могилу помещают или сжигают над ней модели дома, повозки, орудий труда и т. п. Новый год (Тинджан) празднуется в середине апреля, когда, как считается, верховный нат Таджамин спускается на землю; в это время чествуют натов водоёмов, обливают друг друга водой, выпускают в водоёмы рыбок, готовят колобки из клейкого риса с начинкой из тростникового сахара (монт лоун ейбав); по улицам движутся колесницы в виде лодок, слонов и т. п. с живыми картинами. Осенью отмечают окончание поста и праздник огня. В День независимости (4 января) страна пробуждается колокольным звоном, гудками и т. п. в половине четвёртого утра, когда, согласно гороскопу, У Ну провозгласил независимость.
Устное творчество. Фольклор включает мифы, легенды, сказки, в т. ч. в жанре джатака. С эпохи Пагана распространена бирм. версия «Рамаяны» («Джама Зато»). Развиты танцы, музыка, театр марионеток (йоутейпве), теневой (близкий к индонез. ваянгу). Традиционный инструментальный ансамбль – схайнвайн. Большой городской схайнвайн включает: круговые гонговые (дживайн, 19–21 гонгов; встречается во всех культурах континентальной Юго-Вост. Азии) и барабанные (патвайн, или схайнвайн, 19 или 21–23 барабана разных размеров) наборы с определённым высотным строем; набор гонгов маун-зейн (18–19 малых гонгов, расположенных в 5 параллельных рядов); духовые с двойной тростью и металлич. раструбом хне; ритмич. инструменты – набор из 6 барабанов шауклонбат, набор из 4 барабанов сахкун, задающий ритм оркестру большой барабан памаджи (подвешивается на резной балке в виде дракона), маленький щелевой барабан бьяук, бамбуковую трещотку валетхок (длина 1,2 м), тарелки йагвин, ручные тарелочки си, парный гонг маун, ряд др. барабанов, используемых по случаю. В сельской местности применяется схайнвайн уменьшенного состава. До сер. 19 в. участвовал в королевских церемониях, ныне звучит в особо важных случаях ансамбль сидо (в составе: одноим. «королевский» парный барабан длиной 1,2 м, духовые хне, набор гонгов маун-зейн и тарелок йагвин). Ансамбль боунджи (в составе: одноим. барабан, духовые хне, тарелки йагвин, трещотка валетхок) используется на храмовых праздниках и в обрядах сеяния риса. Ансамбль ози состоит из одноим. кубкообразного барабана (барабанщик нередко танцует с ним в руках), флейты палвэй или язычкового хне, играет во время традиц. праздников и процессий. Ансамбль доубат (доупа) включает одноим. бочонкообразные барабаны разного размера, хне, йагвин и валетхок, играет на деревенских празднествах и во время буддийских процессий; ансамбль бьо (бьози) состоит из больших одноим. барабанов, хне, йагвин, валетхок и дживайн, играет во время проведения обрядов сеяния риса. Некоторые инструменты не входят в состав оркестров: ксилофон паттала, аккомпанирующий пению или играющий в ансамбле с флейтой палвэй, цимбалы донмин (аналог тайских кхым, восходящих к перс. сантуру), 3-струнная цитра миджаун, дуговая 14- или 16-струнная арфа саун гаук, или саун (в 10 в. 5-струнная, в 18 в. 7-струнная), сопровождающая пение, а также барабан бахоу, отбивающий дневные и ночные стражи. Во время некоторых буддийских обрядов звучит ансамбль духовых хне и барабанов бьози и палохоу; в церемониях сбора пожертвований для монахов – хне и барабан боунджи. В воен. музыке и музыке речного патруля хне звучит с барабаном бьози. Игра на некоторых муз. инструментах с древних времён строго регламентирована: напр., играть на флейте палвэй женщинам нельзя вообще, а мужчинам – в период посева и роста риса (на ней играют во время обрядов вызывания дождя; 3 палвэй входят в состав похоронного оркестра); женщинам запрещено играть на большом барабане боунджи.
Виды старинных песен: придворные песни-поэмы; песни-восхваления боле и папьо, исполняемые с арфой саун гаук, ручными тарелочками си и бамбуковыми кастаньетами ва (известны с 14 в.); «бирманские сонеты» тэйта; песни стиля йоудайя (йоддая; назв. – от Аюттхая), который появился в 16 в., а затем активно развивался с 18 в. в связи с завоеванием Таиланда и захватом тайских музыкантов и актёров в качестве трофея; короткие песни натан (натджин; песни поклонения духам-натам); строфич. песни монов талаин тхан (букв. – песни талаинов, т. е. монов); песни-ламентации нгоуджин (лунджин); медитативные песни тапхьян буддийской тематики и др. Все типы песен различаются по мелодике, форме, рифмовке и тоновой схеме (мелодика подчиняется тонам языка). Камерная музыка распевается солисткой в сопровождении ансамбля (арфа саун гаук, ксилофон паттала, цитра миджаун, флейта палвэй и др.). Буддийские песнопения-речитации исполняются в сопровождении тарелочек си и кастаньет ва.
Среди фольклорных жанров: песни гребцов (исполняются во время лодочных соревнований), каусай – женские хоровые антифонные песни рисосеяния в сопровождении барабана боунджи, на котором играют юноши. У араканцев преобладают ансамбли духовых язычковых хне и барабанов, играющих в специфич. стиле. На Тинджан молодёжь исполняет сатирич. куплеты (танджат).
Автор статьи: О. В. Егорунин; Г. В. Дзибель (терминология родства); М. В. Есипова (устное творчество).