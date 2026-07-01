МЬЯНМА Мьянма (Республика Союз Мьянма) — государство в западной части Юго-Вост. Азии.

Мьянма (Республика Союз Мьянма) — государство в западной части Юго-Вост. Азии. На западе и северо-западе граничит с Бангладеш и Индией, на севере и северо-востоке — с Китаем, на востоке и юго-востоке — с Лаосом и Таиландом. На юге и юго-западе омывается водами Индийского океана (Бенгальский залив и Андаманское море), включает ряд расположенных вдоль побережья островов: архипелаг Мьей (Мергуи), о-ва Москос, о. Янбье, о. Манаун (Чедуба) и др. Площадь — 676,6 тыс. кв. км. Численность населения — более 53,6 млн человек (перепись 2017; оценка на 2022 — более 57,5 млн). Столица — Нейпьидо (с 2006). Главным экономическим центром остается бывшая столица Янгон , второй по значению город — Мандалай . Административное деление: 7 административных областей (регионов) и 7 национальных областей (штатов — Карен, Качин , Кая, Мон, Ракхайн ( Аракан ), Чин, Шан) и столичная союзная территория. Государственный строй — федеративная президентская республика. Официальный язык — бирманский.

В М. проживает около 135 народностей. Большинство из них относится к тибето-бирманским народам (79,7%: мьянма (бирманцы) — 68 %, араканцы — 4 %, карены — 7 %, качины, лису, лаху, куки-чин, или чины, нага), следующими по численности являются тайские (9,8 %: шаны — 9 %, лы, кхун) и мон-кхмерские народы (4,4 %: моны — 2 % и кхмеры горные, главным образом палаунг и ва). Народ мьянма сосредоточен в основном в центральных и южных районах среднего и нижнего течения р. Иравади. Юго-запад М. населяют араканцы; горные районы на западе — чины; северные и восточные части страны (верховья Чиндуина и Иравади, Шанское нагорье) — шаны, качины, палаунг и ва, лы, нага, лису, лаху, кхун; юго-восток и юг (берега р. Салуин и дельту Иравади) — карены (в том числе кая) и моны. Среди других народов наиболее многочисленными являются китайцы (3 %), выходцы из Индии, Бангладеш и Непала (3,5 %), которые по большей части селятся в крупных городах.

В М. распространен буддизм тхеравады (его придерживается около 87,9 % населения; 2014), представители различных деноминаций христианства (баптисты, католики, англикане и др.) составляют около 6,2 %, мусульмане (в основном сунниты) — около 4,3 %, приверженцы традиционных верований — около 0,8 %, индуисты — около 0,5 %.

Первые очаги позднепалеолитических и неолитических культур возникли здесь в долинах крупных рек (Иравади, Салуин, Ситаун, Чиндвин (Чиндуин)) и на морском побережье, начиная с IX тысячелетия до н. э. Плодородие почв и благоприятный климат способствовали достаточно раннему зарождению земледельческих цивилизаций. Археологами были найдены каменные орудия труда, керамика, пещерные росписи, семена культурных растений: просо, рис, тыква, горох и др. Считается, что с культурой риса было знакомо уже автохтонное (веддо-австралоидное) население этих земель. Позднее оно постепенно, начиная еще с эпохи неолита, оттеснялось на юг, а также ассимилировалось многочисленными волнами миграций сначала мон-кхмерских, а позднее и тибето-бирманских народов. В равнинных районах и на горных террасах распространялось пашенное земледелие, в том числе с системами искусственного орошения, в горах и лесных районах — подсечно-огневое. К концу бронзового века (II—I вв. до н. э.) начался процесс складывания первых государственных образований. Тем не менее, территория М. до начала нашей эры еще была заселена очень слабо, основные волны способствовавших ее освоению миграций относятся к последующим двум тысячелетиям.

Ранние государства на территории М. (до XII в.). В географическом отношении М. делится на несколько крупных регионов, историческое развитие которых изначально шло практически независимо друг от друга.

Древние государства Аракана. История государственного образования в Аракане, располагавшегося на юго-западе современной М. (штат Ракхайн) и отделенного от большей части страны на востоке Чинскими горами, возводится к мифическим временам и не подтверждается документальными источниками. Пто­лемей сообщал о существовании здесь страны Аргиры («Серебряной). В индийских источниках она была известна как Ракхапура. Столица этого государственного образования Дханьявади (Динявади; I — начало VI в.) вела активную торговлю с Индией и испытывала ее сильное культурное влияние. Благодаря этому в Дханьявади распространился брахманизм и буддизм, сочетавшийся с сохранявшимися анимистическими верованиями. Другим крупным центром араканской государственности становится с 788 Вайшали (Вейтали, Весали). По преданию, он был основан в 327 государем из династии Чандра и приобретал все большее значение, начиная с VI в. В этом процветающем благодаря проходившим через Вайшали путям международной торговли городе-государстве также сосуществовали друг с другом различные религии и верования. Сначала главную роль здесь играл брахманизм, но после VII в. его стал постепенно вытеснять буддизм. Влияние индийской культуры видно и в распространении в Вайшали санскритской письменности, позднее здесь использовалось палийское и араканское письмо. Название столицы, период расцвета которой продолжался до IX в., дало имя и княжеству, просуществовавшему до конца XI в.

Шрикшетра. В центральной части М., в долине Иравади находилась Шрикшетра — известное с IV в. н. э. крупное государство народа пью, который относят к тибето-бирманцам. Роль главных политических и экономических центров пью играли города Бейтэноу (Бейтаноу, Пейтано), Халин (Халинджи) и Тэйейкхитэя (Таекхитая, Тарекеттая или Шрикшетра, по которому называют и само государство пью). Хозяйство Шрикшетры основывалось на поливном рисоводстве, которое требовало поддержания ирригационных систем, включавших в себя сеть плотин, дамб и каналов, а также торговле. Тэйейкхитэя, находясь в дельте Иравади, была важным портом. По сообщениям китайских источников эпохи Тан, территория страны делилась на 18 округов, пью строили огромные города, обнесенные двойным кольцом стен и защищенные рвами, внутри которых располагались не только храмовые комплексы и кварталы жилых домов, но также и рисовые поля и сады.

Население Шрикшетры в основном придерживалось буддизма (как махаяны, так и тхеравады), наряду с которым был распространен брахманизм, индуизм, анимистические верования и культ предков. Здесь существовало множество буддистских монастырей и школ. Шрикшетра славилась и своими музыкантами. Пью использовали собственный алфавит и систему летоисчисления (так называемая бирманская, или мьянманская эра, до сих пор использующаяся в М.), отсчет которой, как считает ряд исследователей, начинался с года восшествия на престол первого государя династии Викрама (638). Правители Шрикшетры носили индийский титул махараджа, обожествлялись и всячески возвеличивались, окружали себя роскошью. Была значительно выражена и социальная дифференциация, знать пью обладала внушительными богатствами. Китайские источники сообщают об украшенных золотом храмах и дворцах правителей. Процветанию страны способствовал установленный пью контроль над речными торговыми путями по Иравади, а также сухопутными маршрутами в Индию и Китай.

Соперником Шрикшетры оказалось государство Наньчжао (основные земли которого располагались на территории современной китайской провинции Юньнань), начавшее в VIII в. свою экспансию в верховьях Иравади. Его войска нанесли в 757 и 763 поражения пью, которые были вынуждены уступить эти территории и признать над собой верховную власть Наньчжао, а также потеряли контроль над караванным путем, связывавшим земли М. с Китаем. По всей видимости, к тому времени Шрикшетра сталкивалась и с давлением монов, переселявшихся в ее южные земли, и набегами каренов, что могло быть причиной переноса ее столицы на север, в Халинджи. В начале IX в. пью попытались проводить самостоятельную политику (в том числе в отношениях с Китаем), что вызвало недовольство правителей Наньчжао. Войска этого государства в 832 захватили Халинджи, полностью его разрушив, оставшиеся в живых пью были угнаны в плен. После этого государство пью так и не было восстановлено. Переселившиеся в середине IX в. из Наньчжао на земли разгромленной Шрикшетры бирманцы ассимилировали оставшийся на этой территории народ пью и унаследовали его ирригационные системы.

Монские города-государства . На южном побережье Андаманского моря в первые века нашей эры возникло несколько ранних государственных образований монов. По сообщению Птолемея, эти земли назывались Хрисой («Золотой страной»). Китайские источники III—IV вв. сообщают названия нескольких из монских центров (Мичэнь, Куньлун, Модипо), которых, по сообщению более поздних бирманских хроник, было восемь. В других ранних источниках ( Трипитаке , ланкийских хрониках IV—VI вв. н. э., кхмерских надписях) они упоминаются как Суваннабхуми («Золотая земля»), а позднее как Раманнадеса. Мон­ские города-государства представляли со­бой так называемые «нагары»: хорошо укрепленные, в основном небольшие города, окруженные также не слишком обширной сельской округой. Основой хозяйства здесь было рисоводство на расчищенных от джунглей и осушавшихся с помощью обширной системы каналов землях, большое значение имело рыболовство.

Значительную роль также играла международная торговля (некоторые исследователи определяют союз монских городов-государств Раманнадесу как талассократию): монские города занимали чрезвычайно выгодное положение на торговых маршрутах, пролегавших из Тихого в Индийский океан, а также связывавших Китай и Индию. Иностранные купцы платили пошлины, приносившие значительные доходы монским городам. Хотя моны не отличались воинственностью, им удалось расширить свои владения, подчинив в VII—VIII вв. своей власти долину Ситуана и дельту Иравади. Немалую часть их богатств также приносило пиратство, распространенное в регионе и входившее в число основных занятий населения монских городов. Занимались моны и работорговлей, но владеть рабами могла только их знать. Здесь также ощущалось значительное влияние индийской культуры, широко распространились буддизм и брахманизм, правители монских городов носили индийские имена и титулы, население подразделялось на варны, сюда прибывали переселенцы из разных частей Индии, заключались смешанные браки. Политическое и культурное влияние оказывало на Раманнадесу и другое монское государство — Дваравати (на территории современного Таиланда). Моны также поддерживали регулярные контакты с Ланкой, являвшейся одним из важных центров буддизма.

В 805 одно из монских княжеств, по сообщению китайских источников, отправило посольство в Китай и установило связи с импера­торским двором. Объединившимся монам удалось сдержать в IX в. натиск Наньчжао и даже расширить собственные владения за счет части земель, входивших ранее в состав Шрикшетры. В IX—XI вв. контроль монов, впрочем, достаточно слабый, распространился на наиболее благоприятный для занятий рисовод­ством район — долину р. Чаусхе в Центральной М. (в этой области можно было получать до трех урожаев в год). Их важнейшими центрами стали Татон (Тэтхоун, Татхоун), основанный, по преданию, в III в. до н. э. буддистскими миссионерами Ашоки , и Хантхавади (от палийского Хамсавати — «Королевство птиц-хамса»; более позднее название — Пегу). Считается, что последний был основан в 573 или 825 н. э. двумя принцами из Татона. Борьба в Хантхавади между приверженцами индуизма и буддизма завершилась доминированием здесь буддизма тхеравады. Еще одним важным центром монов была Тайккала. Раманнадеса просуществовала до середины XI в., когда была завоевана созданным бирманцами государством Паган.

Бирманская империя Паган. Бирманцы — новый этнос, с которым столкнулись пью, а затем моны, — пришел издалека. Западные цяны, предки бирманцев (мьянма), жили в Сев.-Зап. Китае (Ганьсу) еще на рубеже нашей эры. Оттуда под давлением китайцев они ушли в Сев.-Вост. Тибет, а затем — в Сычуань, где с VII в. стали вассалами Наньчжао. Тесня пью, бирманцы в VIII—IX вв. проникли в долину Иравади и расселились на плодородных землях долины р. Чаусхе, основывая родовые поселения (каруины). Там в середине IX в. бирманский князь Пьинбу основал г. Паган, ставший впоследствии главным политическим центром бирманцев.

Создание обширного бирманского государства связано с правителем Пагана Анирудой (Анорадхой, 1017—1077), при котором Паган захватил Хантхавади (Пегу), а затем, в 1057, — Татон. Монское население (несколько тысяч семей, включая знать во главе с царем) было переселено Анирудой в Паган, что способствовало значительному влиянию на бирманцев более развитой монской культуры. Несмотря на восстание монов и войну с ними вскоре после смерти Анируды, следующие бирманские правители стремились перенять опыт монов, а также добиться консолидации бирманского (представлявшего собой меньшинство) и монского населения и знати. При Тилуин Мане (Чанзите, 1084—1112) монов стали назначать в Пагане на ответственные посты, монский язык использовался наряду с бирманским. На период правления этого государя приходится расцвет Пагана: активно сооружались ирригационные системы и велось храмовое строительство, была создана эффективная система управления, постепенно сформировался развитый чиновничий аппарат. Завоевав монские города, правители Пагана унаследовали и поддерживали их широкие торговые и политические связи, под их контролем полностью оказался самый важный торговый путь, проходивший по долине Иравади. В XI в. Паган заключил союз с Ланкой для противостояния могущественной южноиндийской державе Чолов .

Но уже в 1-й половине XII в., при внуке Тилуин Мана Кансу I (Элаунситу, Алаунситу; 1113—1167), политика сотрудничества с монами, в землях которых нередко вспыхивали мятежи, сменилась доминированием бирманцев в политической и культурной сферах. Отныне моны стали не союзниками, а подчиненным народом, что столетием позже привело к пагубным для Пагана последствиям. Наследники Анируды продолжили расширять границы Пагана: был завоеван располагавшийся западнее Аракан (княжество Вайшали), на севере граница с Наньчжао совпадала с современной границей М. Китаем, на юге бирманцы достигли Малаккского п-ова. Таким образом, большая часть континентальной Юго-Вост. Азии оказалась к XII в. разделена между двумя могущественными державами — кхмерской Камбуджадешей и бирманским Паганом (независимыми от империй кхмеров и мьянма оставались лишь Чампа и Дайвьет , расположенные на крайнем востоке региона).

В 1160-е обострились отношения между Паганом и Ланкой, которой при правлении Паракрамабаху I Великого удалось на время захватить портовые города противника и обеспечить себе положение державы, контролировавшей значительную часть морской торговли в регионе. Ослабление Пагана в конце XII — начале XIII в. отразилось в укреплении позиций местной знати и буддистских монастырей как основных землевладельцев, что вело к центробежным тенденциям. Серь­езному кризису способствовали и нападения «варварских» племен шанов и каренов, захвативших в XIII в. значительную часть владений этой державы, и продолжавшиеся мятежи монов и жителей Аракана, стремившихся освободиться из-под власти Пагана.

С 1277 на северные земли Пагана двинули свои силы монголы, до этого требовавшие от него призвания своей зависимости по отношении к империи Юань. В 1283 на территории современной национальной области Качин монголы разбили войска паганского правителя Кансу III (Нэятихапэтеи, Наратихапат; 1255/56—1287), а в 1287 под руководством наместника Юньнани Есу Тимура захватили, разрушили и сожгли г. Паган. Как сообщают хроники, посольство, направленное Паганом к хану Хубилаю , убедило его вывести войска из города. Но Кансу III вскоре был убит, а его преемник Чосва (1289—1298), посаженный монголами на престол Пагана уже в качестве зависимого от империи Юань государства, которое должно было выплачивать дань, свергнут придворными. Шанским князьям удалось изгнать монголов из долины Иравади, но в 1299 они разграбили и сам Паган. После этого Паган утратил свое политическое значение, хотя формально это государство просуществовало до 1360-х.

Государства М. в XIV — начале XVI в. На территории М. конца XIII — 1-й половины XVI в. можно выделить четыре основные зоны, где развивались собственные центры государственности.

В северо-восточных горных районах, охватывающих полукругом территории верховьев рек Иравади, Салуин, Ситаун, бесконечную борьбу друг с другом вели шанские княжества — политические образования, создававшиеся с конца XIII в. горными «варварскими» племенами народов тайской языковой группы, среди которых даже практиковалось принесение человеческих жертв. Шанские княжества (наиболее известные в конце XIII в. — Мьинсайн, Пинле, Меккая, в 1-й половине XIV в. — Пинье, Сагайн) контролировали торговые пути в верховьях Иравади и поддерживали торговые отношения с Китаем, откуда перенимали и военные технологии. Они совершали регулярные набеги на центральные области М., стремясь распространить на них свое влияние, и были постоянными участниками конфликтов, возникавших между другими государствами. Это являлось дестабилизирующим фактором для развития М. на протяжении последующих нескольких столетий.

В наиболее плодородной, отличавшейся хорошим сухим климатом и густонаселенной части М., центральной, или Верхней М. (в среднем течении Иравади и Ситауна), после распада Пагана образовались созданные бирманцами государства Таунгу, существовавшие с 1280 и пережившие расцвет в середине XIV в., Пром и Ава. Ава, основанная в 1364 и населенная в основном бирманцами, стала главным наследником территории и административных традиций Пагана. Именно Ава доминировала на западе Юго-Вост. Азии до конца XV в. Таунгу и Пром находились в зависимости от Авы. Хотя первым правителям Авы удалось вытеснить шанов из Центральной М., северные шанские княжества отрезали ее от торговых путей, связывавших страну с Китаем, а независимость монских государств Южной (Нижней) Бирмы — основного соперника Авы в борьбе за гегемонию — не позволяла получать доходы от морской торговли. Попытки Авы завоевать Южн. Бирму и Аракан не приводили к прочным успехам. Значительные проблемы в государстве возникали также из-за роста не облагаемых налогами монастырских земель. К началу XVI в. ослабевшая Ава уже с трудом противостояла регулярным набегам шанов, которые в 1527 захватили и разграбили ее. До 1555 престол Авы занимали шанские князья.

На юге, в Нижней М. (нижнем течении Иравади), также существовало несколько княжеств или городов-государств, наиболее могущественным из которых к середине XIV в. становится монское Пегу (Хантхавади). Его главными центрами были Татон (до 1363), а затем Пегу. Удаленность от земель шанов и доходы, получаемые от международной морской торговли, укрепляли позиции Пегу, но климатические условия и заболоченность земель отрицательно сказывались на численности населения и военном потенциале Пегу. Это создавало препятствия в борьбе за главенствующее положение с княжествами и государствами Центральной М., в первую очередь с Авой, войны с которой практически не прекращались на протяжении 40 лет с середины 1380-х (к относительно мирному сосуществованию Ава и Пегу вернулись лишь в 1417). Пегу такж­е вело войны с тайской Аютие­й , стремившейся распространить свою власть на его юго-восточные территории. Богатство монских земель способствовало строительству здесь многочисленных буддистских пагод и монастырей. В конце XV в. была проведена религиозная реформа, в результате которой в Пегу закрепился буддизм хинаяны. В отличие от Авы, к началу XVI в. Пегу процветало благодаря развитию морской торговли с Индией и Зап. Азией. В это время здесь появляются первые европейские купцы и основывается португальская фактория, просуществовавшая до 1613.

На западе после распада Пагана вновь стал независимым Аракан, отделенный от остальных частей М. Чинскими горами и ориентированный на морскую торговлю в Индийском океане. В конце XIV — начале XV в. Аракан, втянутый в соперничество бирманской Авы и монского Пегу, был ненадолго покорен Авой, но в 1430 там было восстановлено самостоятельное го­сударство, в основном сохранявшее независимость от возникавших на территории остальной части М. крупных государств в течение последующих 400 лет. При этом Аракан признавал свою зависимость от Бенгалии, с которой у него существовали тесные связи. В 1433 была основана его новая столица — Мрохаун. В XV в. началось активное проникновение в Аракан ислама из Бенгалии.

Империя Пегу (Хантхавади). В ХVI в. правители сравнительно небольшого бирманского княжества Таунгу создали могущественную бирмано-монско-тайскую империю. Таунгу было расположено в сухом, незаболоченном районе с плодородными почвами и большой плотностью населения. Р. Ситаун и притоки Иравади связали его с северными и южными частями бирманских земель. Выгодное географическое положение Таунгу обусловило его ведущую роль в этот период. Этому способствовало и ослабление расположенной севернее Авы, которая подвергалась постоянным набегам шанов, практически не добиравшихся до более южных земель. Захватив в 1539 после четырехлетней осады столицу Южн. Бирмы, Пегу, второй правитель из первой династии Таунгу — Табиншветхи (1531—1550), впервые со времен Па­гана (XI—XIII вв.) объединил под властью одного государства большую часть бирманских земель. Новая империя получила название по своей столице — Пегу (Хантхавади). Преемник Табиншветхи Байиннаунг (1551—1581) расширил границы державы. Для этого ему сначала пришлось вновь присоединять большинство завоеванных предшественником земель, отделившихся после смерти Табиншветхи, а затем покорить шанские княжества. В результате впервые за 200 лет была ликвидирована угроза их нападений на расположенные южнее бирманские земли, после чего началась ассимиляция шанов.

В 1556 Байиннаунг также захватил княжество Чиангмай ( Ланна ), располагавшееся на севере современного Таиланда. Чиангмай оказался в вассальной зависимости от бирманских правителей, которая продолжалась с небольшими перерывами более 200 лет (до 1774). Следующей под ударом бирманцев оказалась Аютия, в течение долгого времени бывшая соперницей монских и бирманских государств в конкуренции за торговое и культурно-религиозное первенство в регионе. В 1569 Байиннаунг, в войско которого к тому моменту входили силы почти всей западной части Юго-Вост. Азии и который активно использовал во время войн европейское огнестрельное оружие, после шестилетней борьбы завоевал могущественную Аютию. Затем правитель Пегу получил и контроль над большей частью земель современного Лаоса.

Столица государства, большой и укрепленный город Пегу, и его двор стали образцом для дворов зависимых княжеств и вызывали восхищение у попадавших в эти земли европейцев. Пегу сохранял свое значение как важный торговый и культурно-религиозный центр. Часть города, где жила знать, была построена по регулярному плану, с прямыми широкими улицами, обсаженными деревьями, которые давали тень. Огромный золотой дворец Байиннаунга и возведенную по его приказу пагоду Махазеди современники считали воплощением чудес Азии.

Образовавшаяся в результате завоеваний Табиншветхи и Байиннаунга империя охватывала территорию от части Юньнани на севере до южных прибрежных монских городов, от Аракана на северо-западе до кхмерских земель на юго-востоке. Но став одной из самых обширных империй, когда-либо создававшихся в Юго-Вост. Азии, империя Пегу оказалась и одной из самых непрочных. Главы объединенных под властью династии Таунгу бирманских княжеств (а также завоеванных тайских и лаосских земель) подчинялись лишь лично королю как верховному суверену. Поэтому смерть верховного правителя давала возможность покоренным землям заявить о своей независимости, и перед его наследником стояла задача вновь подчинить своей власти отделившиеся территории.

Вскоре после смерти Байиннаунга в 1581 его держава распалась. Воспользовавшись борьбой за престол между сыном Байиннаунга Нандабайином и его дядей, управлявшим Авой, Аютия в 1583 отделилась от империи Пегу. Победив в борьбе за трон, Нандабайин пять раз пытался вернуть Аютию под свой контроль. Но ни один из походов не оказался успешным, а каждая победа тайцев способствовала тому, что шанские и лаосские подданные, так же как и наместники монских и бирманских княжеств, всё в меньшей степени поддерживали центральную власть. Это выражалось и в том, что они не послали Нандабайину военные отряды. Жесткая политика правителя, пытавшегося принудительно набирать войска во всех еще подчинявшихся ему частях империи, привела к бегству населения в соседние княжества и ухудшению экономического положения, к которому привело истощение ресурсов страны. Войска Аютии под командованием Наресуана в 1590-х начали подчинение южных земель Пегу. В 1599 объединившие свои силы правители Аракана и восставшей против власти Пегу области Таунгу после двухлетней войны захватили столицу распавшейся империи и сожгли ее, положив конец правлению первой династии Таунгу. На территории М. вновь появилось несколько соперничавших друг с другом государств и княжеств.

Вторая династия Таунгу (Ава). Представитель одной из боковых ветвей династии Таунгу, закрепившийся в Аве, в 1613 восстановил ее власть над Пегу и значительной частью территории М. В 1634 столица была перенесена из населенного монами Пегу в бирманскую Аву. По этому городу стали называть и новое государство, созданное второй династией Таунгу, просуществовавшее до 1752. Разорение страны и в первую очередь ее южных портовых городов к началу XVII в. привело к тому, что М. не привлекла к себе большого внимания со стороны голландцев, англичан, а затем и французов. Тем не менее, они основывали здесь свои фактории, некоторые из которых просуществовали несколько десятилетий. Попытки торговой экспансии европейцев значительно затруднялись действовавшими в Аве государственными монополиями на приносивший большие доходы экспорт драгоценных камней и металлов. Захвату же территорий препятствовала достаточно прочная центральная власть второй династии Таунгу, эффективно контролировавшей территорию в устоявшихся границах и получавшей основной доход от обложения занимавшихся рисоводством крестьян и ремесленников.

В этот период значительную роль во внешней торговле М. стали играть европейские купцы, стремившиеся добиться от правителей Авы торговых привилегий. В 1630-х Нидерландская Ост-Индская компания основывала здесь свои представительства (в Сириаме, Аве и Пегу), но с середины XVII в. голландцев постепенно вытеснили англичане, а в 1680 нидерландская фактория в Нижней М. была закрыта. В 1695 Английская Ост-Индская компания основала в Танльине (Танхльине) факторию и верфь. С начала XVIII в. там же обосновалась и Французская Ост-Индская компания , построившая в 1729 судостроительный завод. Тогда же больший размах приобрела деятельность французских католических миссионеров.

В 1730-х, с началом опустошительных набегов на бирманские земли со стороны княжества Манипур , от Авы сначала отпала южная часть Ланны, а в 1740 моны восстановили кон­троль Пегу над Нижней М. В 1752 они захватили Аву, что положило конец правлению второй династии Таунгу.

М. под властью династии Конбаун. В 1754 Алаунпхая, правитель небольшого г. Мэсхоубоу (Моксобомьо, ныне Шуэбо), отвоевал Аву у монов. Он стал основателем новой правящей династии Конбаун (1752—1885). В 1755 Алаунпхая занял Дагон, один из крупнейших портовых городов М. того времени, который был переименован в Янгон. После завершения войны с монами со взятием бирманцами Пегу в 1757, Алаунпхая выступил против Манипура, а затем и Аютии. Но во время последнего похода в 1760 он погиб. Завоевания продолжились при его преемниках: в 1767 войско Схинбьющина (Синбьюшина; 1763—1776) захватило и разрушило одноименную столицу Аютии, правда, установить длительный контроль над тайскими землями бирманцам не удалось. В 1769 этот правитель нанес поражение войскам империи Цин, с которой был заключен Каунгтонский мирный договор о границе и обмене посольствами. В 1784 Бэдоумин (Бэдоунхэя, Бодопая; 1782—1819) включил в состав своих владений Аракан и установил контроль над Ассамом, в результате чего М. стала граничить с индийскими владениями английской Ост-Индской компании.

Представителям династии Конбаун удалось укрепить верховную власть правителя и создать эффективную систему управления, разделив страну на провинции и отменив систему наместничества. Государи (минчжи), являясь верховными собственниками всей земли (принцип, характерный для дальневосточных стран) осуществляли контроль над монастырским землевладением и, предоставляя в распоряжение чиновников и придворных земли, не допускали их передачи по наследству. Постепенно укреплялись хозяйственные связи между различными регионами страны, ремесло, внутренняя торговля и товарно-денежные отношения. Столицей государства Конбаунов при Бэдоумине являлась Амарапура (Амаяпуя), позднее она была вновь перенесена в Аву, а в правление Миндон Мина (Миндоунмин, Миндона; 1853—1878) по регулярному плану был построен новый столичный город Мандалай (основан в 1857).

Начало установления в М. британского контроля. В 1824 английская Ост-Индская компания, стремясь расширить границы своих владений, установить контроль над бирманским рынком и торговыми путями в Южн. Китай, начала войну с М. (см. Англо-бирманские войны ). После первой англо-бирманской войны по Яндабоускому мирному договору 1826, М. была вынуждена уступить англичанам Аракан, Ассам и Тенассерим (Танинтайи, Танинтэйи), а также выплатить контрибуцию и открыть на своей территории британское резидентство, просуществовавшее с 1830 по 1837. В 1837 дворцовый переворот привел на престол М. Таявэдимину (Таравади; 1837—1845), который сумел добиться закрытия резидентства, усилил армию и начал строить оборонительные укрепления в дельте Иравади. Но при Пэганмине (Паган Мин; 1846—1853) новое поражение бирманцев от англичан привело к переходу под власть последних значительной части территории М. (Аракана, Тенассерима, Пегу, Янгона и других земель Нижней М.). В 1862 они вошли в состав колонии Британская Бирма.

Под властью династии Конбаун осталась только Верхняя М. При правлении Миндона (Миндон Мина) в 1850—1870-х там был проведен ряд реформ: вводился единый денежный налог, ограничивалась раздача чиновникам земельных владений, устанавливалась единая система управления провинциями. В это время появились первые государственные мануфактуры, в страну были приглашены иностранные инженеры и военные инструкторы. Новая столица Мандалай стала важным центром буддизма. В 1871 там состоялся пятый Всемирный буддийский собор. Но Великобритания, а также Франция продолжали оказывать давление на М. В 1862 и 1867 Миндон был вынужден заключить с британцами договоры, предоставлявшие значительные торговые привилегии британским купцам. Сменивший его на престоле Тибомин (Тибо; 1878—1885) в 1885 пошел на подписание договора с французами, по которому те получали равные права с бирманцами при уплате пошлин. Но вступить в действие заключенная конвенция не успела: Великобритания в ноябре 1885 начала новую войну с М., пользуясь внутренним кризисом в стране, где центральная власть уже фактически не контролировала власти на местах. Ее результатом стало вхождение Верхней М. в состав британских владений 1 января 1886. За этим последовало включение земель М. в феврале 1886 в состав Британской Индии в качестве одной из ее провинций. Сначала М. управлялась комиссарами, с 1897 во главе этой провинции был поставлен генерал-губернатор.

М. в составе Британской Индии. Население М. продолжало вооруженную борьбу против колониальных властей до конца XIX в., но подобные выступления подавлялись жесткими карательными мерами. В колониальный период в М. была введена новая система централизованного территориального управления, созданы различные ведомства (землеустройства, лесного и сельского хозяйства, здравоохранения, общественных работ, образования), была ликвидирована часть владений бирманской знати, проведена реформа налогов, началось распространение аренды государственных земель крестьянами. Столицей М. стал Янгон (Рангун, захваченный англичанами в 1852). В южные области страны переместился центр социально-экономической и культурной жизни. Там шло активное освоение дельты Иравади, расширялись посевные площади риса. Для этого колониальные власти переселяли в южные районы крестьян из разных областей страны, также ввозилась рабочая сила из Индии, например, в 1918 в Янгон прибыли около 300 тыс. индийских эмигрантов. Хотя основой экономики М. оставалось сельское хозяйство, развивалась горнодобывающая, обрабатывающая и легкая промышленность, велось дорожное строительство. Британский, индийский, китайский капитал доминировали в экономике М., позиции национальной буржуазии были слабыми, бирманцы почти не принимали участия в управлении колонией, где важные посты, наряду с британцами, занимали в основном индийцы. Во время Первой мировой войны М. служила источником сырьевых и людских ресурсов для метрополии. В последующие годы она все больше пре­вращалась в рынок сбыта британских товаров.

В начале XX в. в М. началось развитие антиколониального движения. Активная пропаганда велась ассоциациями буддийских монахов и связанными с ними национальными обществами (вунтану атины). Их члены выступали против расовой дискриминации, перехода земель в руки иностранцев, стремились к сохранению национальных традиций. Также участились крестьянские волнения, в 1923 и 1926 прошли крупные забастовки, по­явилось движение за политические реформы, которое возглавил Генеральный совет бирманских ассоциаций (основан в 1920, действовал до 1930). Мировой экономический кризис 1929—1933 привел здесь к банкротству предприятий, принадлежавших национальному капиталу. В 1930 вспыхнуло крупное крестьянское восстание, участники которого требовали отмены несправедливых налогов и предоставления стране независимости. В 1932 оно было подавлено британскими войсками. Но в связи с усилением антиколониальных выступлений британские власти были вынуждены согласиться на уступки. После проведения Бирманской конференции круглого стола (1931—1932) состоялись выборы в Законодательный совет (1932), началась реорганизация системы колониального управления М., в 1935 издан Закон об управлении Бирмой. С середины 1930-х ведущую роль в национально-освободительном дви­жении в М. играла организация Добама асиайон (Доубэма асиэйоун, ДА) и связанное с ней движение такинов («хозяев»; название подчеркивало, что хозяином М. является ее коренное население). Члены ДА выступали за полную независимость М., участвовали в организации студенческих выступлений (1935, 1936) и забастовок рабочих (1938—1939). В 1937 М. была выведена из состава Британской Индии и получила статус отдельной колонии.

Британская Бирма до получения независимости. После этой реформы в М. появился собственный двухпалатный законодательный орган. Нижняя палата представителей была выборной, при этом 40 депутатов из 132 избирались по куриальной системе. Нижняя палата выбирала половину членов верхней — Сената, вторая их часть назначалась генерал-губернатором. Губернатор также назначал кабинет министров, который был подотчетен Палате представителей. Тем не менее, на практике власть в М. по-прежнему находилась в руках британского генерал-губернатора.

В январе 1939 в Янгоне под руководством ДА была создана Всебирманская крестьянская организация. Но из-за разногласий ДА раскололась на правое крыло, поддерживавшее национально-демократические и милитаристские идеи, и левое крыло. Последнее в августе 1939 выступило с инициативой встречи в Янгоне левых такинов, рабочих и студенческих лидеров. Во время этой встречи были созданы Коммунистическая партия Бирмы (КПБ) и Народно-революционная партия. Генеральным секретарем КПБ был избран Аун Сан , который вскоре отошел от коммунистического движения.

Во время начавшейся Второй мировой войны по инициативе ДА в 1939 был создан Блок свободы Бирмы. Его члены требовали предоставления независимости стране, созыва Учредительного собрания и незамедлительного перехода реальной власти от британского генерал-губернатора к кабинету министров. Вслед за принятием в 1940 колониальными властями Закона об обороне Бирмы последовали активные меры против оппозиции и отрядов Армии независимости Бирмы (АНБ), которая была создана ее приверженцами. Эти действия британских властей повлекли за собой переориентацию сторонников независимости М. на сотрудничество с Японией, войска которой в декабре 1941 вторглись в М., оккупировав ее территорию к маю 1942. Главнокомандующим АНБ был назначен Аун Сан, она получила новое название — Армия обороны Бирмы (АОБ).

Японскими властями в мае 1943 в Янгоне был создан Комитет по подготовке закона о независимости М., которым была разработана конституция, принятая 1 августа 1943. М. получала независимость, власть переходила к главе государства (адипади). Он назначал Совет министров и Государственный совет и являлся главнокомандующим вооруженными силами — Национальной армией Бирмы (бывшая АОБ). Но независимость М. была номинальной, на практике японские советники контролировали все государственные учреждения, армию и важные отрасли экономики, запрещалась деятельность всех политических партий, кроме сотрудничавшей с властями Доубэма схинйеда. В ходе войны возникло антияпонское партизанское движение, число участников которого со временем росло. В 1944 патриотические силы М. создали Антифашистскую лигу народной свободы (АЛНС), возглавляемую Аун Саном. Ее члены развернули борьбу против японской оккупации. В январе 1945 на территорию М. вступили войска союзников, в марте 1945 занявшие Мандалай. 27 марта 1945 началось восстание против японцев гарнизонов Национальной армии Бирмы, а в мае силы сопротивления вошли в Янгон.

После капитуляции Японии М. вновь вернулась под контроль британской военной администрации. Ведущей политической силой в стране стала АЛНС, которая встала во главе развернувшейся после войны кампании за получение М. реальной независимости. Входившая в состав АЛНС КПБ в это время раскололась на две группировки. Первая – «Бирманская коммунистическая партия Красного флага», которая была создана приверженцами крайних левых идей, вскоре ушла в подполье. Вторая – «КПБ Белого флага» выступила против сотрудничества Лиги с колониальной администрацией, и в знак протеста ее члены в конце 1946 вышли из АЛНС, после чего в ней стали доминировать социалисты. Политическое давление на британские власти усугублялось волной массовых забастовок в стране, спровоцированных послевоенным экономическим кризисом, а также восстанием в Аракане, в результате чего они были вынуждены пойти на дальнейшие уступки. В апреле 1947 состоялись выборы в Учредительное собрание, которые принесли решительную победу АЛНС. Пост главы временного правительства занял Аун Сан. Результатом переговоров с британскими властями и проведения Пинлоунской конференции (февраль 1947) стало решение о создании независимого государства Бирманский Союз (БС). На правах субъектов федерации в БС должны были войти районы проживания национальных меньшинств (шанов, каренов, кая, качинов, чинов). 19 июля 1947 Аун Сан и 6 членов исполнительного комитета были убиты в результате заговора правых сил. Тем не менее, конституция БС была принята 24 сентября 1947 Учредительным собранием, а 17 октября 1947 в Лондоне был заключен англо-бирманский договор, согласно которому признавался полный суверенитет БС. Официально независимость М. была провозглашена 4 января 1948, тогда же началось и действие конституции.

Независимая М. в конце 1940-х — начале 1960-х. В Бирманский Союз оказались включены не образовывавшие какую-либо отдельную административно-территориальную единицу земли, населенные в основном бирманцами (Бирма), а также новообразованные «союзные государства» (Каренское, Каренни (Кая), Качинское, Шанское и особый Чинский округ). Во главе федеративного государства стоял президент, которого избирал двухпалатный парламент. Исполнительную власть осуществляло правительство. Премь­ер-министр назначался президентом по рекомендации нижней палаты парламента (Палаты депутатов). В 1948 эту должность занял У Ну . Провозглашалось, что БС будет проводить политику мира и развивать международное сотрудничество. В феврале 1948 были установлены дипломатические отношения между М. и СССР.

После получения независимости БС продолжал испытывать серьезные экономические трудности. В стране сократились сельскохозяйственное производство и экспорт, сохранялась зависимость от иностранного капитала, существовала значительная нехватка квалифицированных кадров. С 1948 шло формирование государственного сектора. По закону о национализации земли, ее излишки конфисковывались у крупных землевладельцев и распределялись среди малоземельных и безземельных крестьян. Экономические проблемы усугубили острые политические противоречия. В 1948 межпартийная борьба, в первую очередь между АЛНС и КПБ Белого флага наряду с межнациональными противоречиями привели к началу гражданской войны. Конфликт вспыхнул в результате попытки правительства в марте 1948 арестовать лидера коммунистов, имевших огромное влияние в стране, Такина Тан Туна. КПБ ушла в подполье, организовав вооруженное восстание против правительства. Вскоре оно получило широкую поддержку крестьян, которым коммунисты обещали проведение более радикальной аграрной реформы, а также многих частей правительственных войск. К весне 1949 под контролем «КПБ Белого флага» находились 2/3 территории страны, в том числе благодаря тому, что на ее стороне выступила часть этнических меньшинств, а также помощи Китая. Но в начале 1950-х правительственным войскам удалось потеснить повстанцев. Этому способствовало отсутствие единства среди различных сил, сражавшихся против официальных властей, которые начали бороться и друг против друга. Тем не менее, противоречия на национальной почве сохранялись на протяжении последующих десятилетий, зачастую сопровождаясь вооруженными действиями повстанцев-сепаратистов против правительственных сил.

Укрепив свой контроль над большей частью территории БС (в некоторых районах, например в Аракане, сопротивление повстанцев продолжалось до середины 1950-х), в 1952 правительство приступило к осуществлению восьмилетней программы «Пьидота» («Страна благоденствия»). Ее целью являлось достижение роста ВНП на 80 % благодаря еще большему увеличению государственного сектора в экономике, стимулированию национального предпринимательства и использованию иностранной поддержки. Кроме того, в 1953—1954 были внесены дополнения в закон о национализации земли, что должно было способствовать проведению аграрной реформы. Парламентские выборы 1951—1952 и 1956 принесли победу АЛНС, хотя в ходе последних коммунистический Национальный объединенный фронт получил 38,9 % голосов (что дало им лишь около 1/5 мест в Палате депутатов). Провозглашение У Ну в 1958 идеи национального примирения привело к расколу АЛНС на 2 группировки: «Стабильную лигу» под руководством У Ба Све и «Чистую лигу» (с 1960 – Союзная партия), которую возглавил У Ну. Не сумев стабилизировать политическую ситуацию в стране, У Ну в 1958 передал власть военным, которые создали временное правительство во главе с генералом Не Вином . Но в 1960 на парламентских выборах победа вновь оказалась у сторонников У Ну, в результате чего он снова стал премьер-министром. В этой роли У Ну добился принятия ряда непопулярных законов, в том числе о предоставлении буддизму статуса государственной религии. Он вызвал недовольство коммунистов и национальных меньшинств М., став фактором, на протяжении десятилетий приводящим к конфликтам и массовой миграции мусульманского населения из М. (в первую очередь, Аракана).

Диктатура Не Вина. 2 марта 1962 государственный переворот, организованный военными, привел к власти созданный высшим военным руководством БС Революционный совет во главе с Не Вином. После этого было приостановлено действие конституции, распущен парламент. Руководители оппозиции и лидеры национальных меньшинств были заключены под арест. Программа военных под названием «Бирманский путь к социализму», обнародованная 30 апреля 1962, предполагала создание исключительно собственными силами «социалистического демократического государства» и социалистической экономики, которая должна была основываться на государственной собственности. Для осуществления этих задач в 1962 была сформирована новая политическая организация — Партия Бирманской социалистической программы (ПБСП). В 1964 приняли закон «О защите национальной солидарности», в соответствии с которым она провозглашалась единственной партией в стране.

В 1960-е — начале 1970-х национализация коснулась практически всех отраслей экономики: нефтя­ной промышленности, большей части обрабатывающей и горнорудной промышленности, иностранных и национальных частных банков, энергетики, прессы, связи, внешней торговли. Кроме того, вводилась монополия на торговлю основными сельскохозяйственными продуктами. В 1965 был принят закон, отменявший выплату крестьянами арендной платы землевладельцам. В основу официальной идеологии М., так назы­ваемой «Системы отношений человека и окружающей его среды», в том числе были положены принципы буддийской философии.

Но предпринятые экономические преобразования значительно ухудшили материальное положение большей части населения. Это привело к протестным выступлениям, забастовкам, студенческим волнениям, для подавления которых правительство прибегало к использованию военной силы. В соответствии с принятой в 1974 новой конституцией, страна была переименована в Социалистическую Республику Бирманский Союз (СРБС). Преду­сматривалось появление гражданских институтов власти: законодательного органа — однопалатного Народного собрания (в перерывах между его сессиями должен был работать Государственный совет во главе с председателем) и исполнительного — Совета министров, а также местных советов. Но роль этих институтов оставалась формальной. Руководящей силой СРБС была объявлена ПБСП.

Стремление стабилизировать экономическую ситуацию привело к появлению в 1974 программы двадцатилетнего экономического развития, в согласии с которой сельское хозяйство было объявлено приоритетной отраслью национальной экономики. Но попытки СРБС самостоятельно построить «бирманский социализм» повлекли за собой создание огромного бюрократического аппарата, чрезвычайно высокую роль государства в экономике, аграризацию страны, рост внешнего долга. Это привело к низкому уровню жизни населения, появлению «черного рынка», развитию контрабандной торговли. В 1976 для оказания финансовой помощи СРБС был создан специальный международный консорциум. В декабре 1987 Генеральная Ассамблея ООН в соответствии с просьбой СРБС предоставила ей статус «наименее развитой страны», что давало возможность пользоваться финансовыми льготами.

В 1980-х политический режим в СРБС несколько смягчился, была объявлена амнистия политическим заключенным. В августе 1987 Не Вин выступил с критикой существующей политической системы и заговорил о возможности внесения изменений в конституцию. В сентябре того же года Советом министров был отменен государственный контроль над основными сельскохозяйственными культурами (включая рис), разрешалась их свободная купля-продажа. Однако проведение денежной деноминации привело к росту цен на продовольствие, что спровоцировало крупномасштабные волнения. Правительство жестко подавило студенческие выступления, прокатившиеся по стране с марта по сентябрь 1988. В связи с усилением политической напряженности и ухудшением экономической ситуации Не Вин в сентябре 1988 на чрезвычайном съезде ПБСП объявил об отставке с должности председателя партии. При этом он внес и предложение о проведении в стране референдума по вопросу о сохранении однопартийной системы, которое отклонили делегаты съезда.

Современная М.: военные перевороты и попытки демократизации. В этих условиях 18 сентября 1988 произошел государственный переворот, который привел к власти 19 военных. Они сформировали Государственный совет по восстановлению законности и порядка (ГСВЗП). Возглавил его генерал Со Маунг. Военные пообещали передать власть новому парламенту (Народному собранию) после проведения всеобщих свободных выборов на основе многопартийной системы, началась регистрация политических партий. В 1989 СРБС была переименована в Союз Мьянма, а столица Рангун — в Янгон. В 1990 ПБСП была пре­образована в Партию национального единства. На парламентских выборах 1990 подавляющее большинство голосов получила оппозиционная партия Национальная лига за демократию (НЛД) во главе с дочерью Аун Сана — Аун Сан Су Чжи. Но ГСВЗП, проигнорировав результаты выборов, сохранил власть в своих руках.

В 1992 генерала Со Маунга в качестве главы ГСВЗП сменил генерал Тан Шве, также являвшийся председателем правительства и мини­стром обороны. В 1993 по инициативе Тан Шве было созвано Национальное собрание, задачей которого стала разработка новой конституции. Но уже в 1995 Национальное собрание было распущено. В стране продолжались преследования членов НЛД, лидеров радикальных и националистических организаций. В 1997 ГСВЗП был переименован в Государственный совет мира и развития (ГСМР). Его задачей стало узаконить особую роль армии в жизни общества и улучшить отношения с оппозицией. В 1990-х на армейской основе были созданы местные советы восстановления законности и правопорядка. Начался частичный переход к рыночной модели в экономике (при сохранении ряда крупных государственных предприятий): либерализация банковского сектора, приватизация предприятий легкой промышленности, строительства, гостиничного бизнеса. Кроме того был принят закон об иностранных инвестициях и предоставлении иностранным компаниям концессий на разработку природных ресурсов.

Были заключены мирные соглашения с рядом повстанческих группировок (в штатах Шан, Мон, Качин, Карен и др.), которые, впрочем, в большинстве случаев лишь на недолгое время положили конец их вооруженной борьбе против правительственных сил. Развивались политические и экономические связи М. со странами Юго-Восточной Азии, КНР, Индией и Россией. В июле 1997 Союз Мьянма вступил в АСЕАН. В 1999—2001 между РФ и М. был заключен ряд соглашений: о культурном сотрудничестве, об основах дружественных отношений, о военно-техническом сотрудничестве. В то же время США и страны Европейского союза ввели в отношении М. санкции в связи с нарушением прав человека и антидемократическими действиями военного режима. В их числе оказались запрет на торговлю с компаниями, связанными с правительственными организациями М., замораживание их финансовых активов, эмбарго на поставки вооружения, запрет на закупку в М. древесины и драгоценных камней, традиционно являвшихся одними из важнейших статей импорта страны, отказ во въездных визах официальным лицам.

В 2003 ГСМР объявил о начале курса на демократизацию общества и передачу власти гражданскому правительству. В том числе для этого были созданы военизированные части из гражданских лиц, разработаны формы интеграции военных организаций с бизнесом. Столицу М. 6 ноября 2005 перенесли в г. Нейпьидо (официально получил статус столицы с 2006). В 2007 повышение цен на топливо привело к многочисленным демонстрациям. Во главе этих выступлений (так называемой шафрановой революции) в основном стояли буддийские монахи. Самое мощное из них (около 100 тыс. участников) состоялось 25 сентября 2007 в Янгоне. Помимо экономических требований в ходе демонстраций прозвучали и политические: прекращение военной диктатуры, освобождение Аун Сан Су Чжи, которая с 1988 находилась под домашним арестом.

После проведения общенационального референдума в 2008 ГСМР объявил о принятии новой Конституции. Была введена система «дисциплинированной демократии», при которой четверть мест в обеих палатах Парламента резервировалась за военными. В октябре 2010 Союз Мьянма был переименован в Республику Союз Мьянма (РСМ).

7 ноября 2010 прошли выборы в Палату депутатов и Народную ассамблею двухпалатного парламента (из 659 депутатов 493 были избраны всенародным голосованием, а 166 назначены ГСМР для обеспечения преемственности власти), после чего члены ГСМР подали в отставку. Большинство депутатских мандатов получили члены Партии национального единства и Партии союзной солидарности и развития (ПССР, созданной военными в 1993). НЛД в выборах не участвовала, т. к. ее лидера Аун Сан Су Чжи выпустили из-под домашнего ареста только после выборов. 4 февраля 2011 парламент избрал президентом отставного генерала Тейн Сейна, который с 2007 занимал пост премьер-министра и являлся близким сподвижником генерала Тан Шве. В январе 2012 из тюрем были выпущены политические заключенные. 2 февраля 2012 депутатами парламента на дополнительных выборах были избраны Аун Сан Су Чжи и 42 представителя НЛД.

На всеобщих выборах в парламент 2015 НЛД получила большинство голосов, после чего Тейн Сейн пообещал обеспечить мирную передачу власти НЛД. В марте 2016 пост президента занял член НЛД Тхин Чжо (ввиду ограничений, существующих для Аун Сан Су Чжи, не позволяющих занять пост официальной главы государства), ставший первым гражданским руководителем страны за более чем 50 лет. С 2016 Аун Сан Су Чжи возглавила министерство иностранных дел и получила должность государственного советника (примерно соответствующую премьер-министру). В 2018 ушедшего в отставку по состоянию здоровья Тхин Чжо сменил на посту президента Вин Мьин, до этого с 2016 по 2018 являвшийся председателем Палаты представителей парламента. Проводившиеся в стране экономичес­кие преобразования способствовали подъему темпов роста ВПВ в 2010-е.

На прошедших в ноябре 2020 парламентских выборах НЛД получила 258 мест в верхней палате парламента и 138 в нижней, в то время как поддержанная военными партия Солидарности и развития Союза, заняла 26 и 7 мест соответственно. После этого представители военных отказались признать результаты выборов, заявив об их фальсификации. 1 февраля 2021 военные совершили переворот, арестовав Вин Мьина и Аун Сан Су Чжи и отправив около 400 членов парламента под домашний арест. Это вызвало массовые протесты, в основном в крупных городах (Янгоне, Мандалае). Исполняющим обязанности президента был назначен Мьин Шве, а вся полнота государственной власти перешла главнокомандующему вооруженными силами М. генералу Мин Аун Хлайну. Было объявлено чрезвычайное положение сроком на год. Один из представителей оппозиции Мин Ко Наин в апреле 2021 объявил о формировании Правительства национального единства, а в мае о создании его вооруженного крыла — Народных сил обороны (НСО). 1 августа 2021 Государственный административный совет объявил о формировании временного правительства страны во главе с Мин Аун Хлайном в качестве премьер-министра. Проведение новых всеобщих выборов планируется на вторую половину 2023. 6 декабря 2021 на закрытом заседании суда в Нейпьидо Вин Мьин и Аун Сан Су Чжи были приговорены к четырем годам тюремного заключения (поз­же сокращенного до двух лет) по обвинению в «подстрекательстве к беспорядкам» и нарушении санитарно-эпидемиологических правил, введенных в связи с пандемией COVID-19. В начале сентября 2022 Мин Аун Хлайн совершил визит в Россию во главе делегации, принявшей участие в работе Восточного экономического форума во Владивостоке. Страны планируют развивать сотрудничество в военной сфере и ядерной энергетике.

Лит. : Coedès G. Les États hindouisés d’Indochine et d’Indonésie. Paris, 1947; Hinton H. C. China’s Relation with Burma and Viet-nam. Hanoi, 1954; Холл Д. Дж. История Юго-Восточной Азии / Пер. с англ. Я. М. Света и др. М., 1958; Аун Сан. Бирма бросает вызов: Статьи и речи. М., 1965; Не Вин. Бирма на новом пути. М., 1965; Luce G. H. Old Burma—Early Pagan. Locust Valley, 1969; Бокщанин А. А. Попытки монголо-китайского вторжения в страны Юго-Восточной Азии // Татаро-монголы в Азии и Европе. М., 1970. C. 306—322; Гаврилов Ю. Н. Борьба за независимость и прогрессивные преобразования в Бирме. М., 1970; Козлова М. Г. Английское завоевание Бирмы. М., 1972; Берзин Э. О. Юго-Восточная Азия в XIII—ХVI вв. М., 1982; Васильев В. Ф. Очерки истории Бирмы. 1885—1947. М., 1982; Aung-Thwin M. Pagan: the Origins of Modern Burma. Honolulu, 1985; Берзин Э. О. Юго-Восточная Азия в XVII — начале XVIII века. М., 1987; Его же. Юго-Восточная Азия и экспансия Запада в XVII — начале XVIII века. М., 1987; Taylor R. H. The State in Burma. London, 1987; Берзин Э. О. Юго-Восточная Азия с древнейших времен до XIII в. М., 1995; Дарченков Д. В. У Ну и государственное развитие Бир­мы. М., 1997; Aung-Thwin M. Myth and History in the Historiography of Early Burma. Athens, 1998; Guillon E. The Mons: a Civilization of Southeast Asia. Bangkok, 1999; Burma. Political Economy under Military Rule. London, 2001; Steinberg D. I. Burma, the State of Myanmar. Washington, 2001; The Maritime Frontier of Burma. Amsterdam, 2002; Lieberman V. B. Strange Parallels: Southeast Asia in Global Context, c. 800—1830. Vol. 1—2. Cambridge, 2003—2009; Мосяков Д. В. , Тюрин В. А. История Юго-Восточной Азии. М., 2004; Васильев В. Ф. История Мьянмы/Бирмы. XX век. М., 2010; Seekins D. M. Historical Dictionary of Burma (Myanmar). Lanham, 2017; «Чжу фань чжи» («Описание иноземных стран») Чжао Жугуа — важнейший историко-географический источник китайского средневековья / Исслед., пер. с кит., коммент. и прил. М. Ю. Ульянова; науч. ред. Д. В. Деопик. М., 2019. А. А. Майзлиш .