МЯКЕЛИН, ИРЬЁ ЭСАЯС ЭМАНУЭЛЬ Мякелин (фин. Makelin), Ирьё Эсаяс Эмануэль (01.06.1875, Тампере — 20.09.1923, Хельсинки) — деятель рабочего движения Финляндии.

Мякелин ( фин. Makelin) , Ирьё Эсаяс Эмануэль (01.06.1875, Тампере — 20.09.1923, Хельсинки) — деятель рабочего движения Финляндии. До 26 лет работал сапожником, одновременно занимался самообразованием. В 1899—1917 — член руководящих органов Рабочей (с 1903 — Социал-демократической) партии Финляндии. В 1900—1917 — главный редактор ряда рабочих газет. Депутат парламента в 1905—1906, 1908—1910 и 1914—1917. Во время всеобщей забастовки 1905 председатель стачечного комитета в Тампере, автор «Красного манифеста», содержавшего основные требования финского рабочего движения: гарантии демократических свобод, достижение подлинной автономии Финляндии, созыв Учредительного собрания и др. Выступал за сотрудничество с либеральным крылом национального движения, за что осуждался левыми социал-демократами. В революции 1918 почти не участвовал (тяжело болел). Осенью 1918 был приговорен «за государственную измену и подстрекательство» к смертной казни, замененной пожизненным заключением. После амнистии 1922 редактор газеты Социалистической рабочей партии «Pohjan kanca», вступил в компартию. В августе 1923 вновь арестован. В тюрьме покончил с собой. В. В. Рогинский.