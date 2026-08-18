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МЯГКОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА

Родилась 02.04.1975. Окончила Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина в 1998 г.

Кандидатская диссертация : Крестьянство Вандеи накануне и в период Французской революции (1789-1793): исследование социокультурного развития (Тамбов, 2001).

Кандидат исторических наук, главный специалист Российского государственного архива социально-политической истории.

Область интересов : Французская революция, крестьяноведение, историческая антропология.

Сочинения: Сельская духовная элита: социальный портрет вандейских священнослужителей в эпоху Просвещения // Европа. Межд. альманах. Вып. 2. Тюмень, 2002;

La Vendée avant la Vendée: le comportement politique paysan entre révolution et contre-révolution // Les Historiens russes et la Révolution française après le communisme. Études révolutionnaires nø 5, sous la direction de V. Smirnov. Avant-propos de Marcel Dorigny. Éditions de la Société des études robespierristes, Paris, 2003;

«Непостижимая Вандея»: государство и власть в политическом пространстве сельского общества // Французский ежегодник 2003: Правые во Франции. М., 2003;

Французский ежегодник 2000: 200 лет Французской революции 1789-1799 гг.: Итоги юбилея. М., 2000;

Крестьянская религиозность на Западе Франции в XVII-XVIII вв. (феномен культурной стратификации) // Французский ежегодник 2004. М., 2004;

Крестьянство на Западе Франции при Старом порядке: проблемы теории и методологии // Всеобщая история: современные исследования: Межвузовский сб. науч. тр. Вып. 13. Брянск, 2004.