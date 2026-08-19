МЯГКОВ Михаил Юрьевич

Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН; научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО); член Исполнительного совета Ассоциации историков Второй мировой войны.

Окончил РГГУ в 1993 г. Кандидатская диссертации: Битва под Москвой в документах группы армий «Центр» 1941-1942 гг. (ИВИ МО РФ (Москва), 1997).

Доктор исторических наук, докторская диссертация: "Проблемы послевоенного устройства Европы в американо-советских отношениях 1941-1945 гг." (защита в Институте всеобщей истории РАН, 2006), Зав. Центром истории войн и геополитики ИВИ РАН.

Профессор Академии военных наук, профессор кафедры Всемирной и отечественной истории МГИМО (У) МИД России.

Научные интересы: История Второй мировой и Великой Отечественной войны; история международных отношений 1930-1950 гг. Московская битва 1941-1942 гг.

Сочинения:

Вермахт у ворот Москвы, 1941-1942. М.: ИВИ РАН, Олма-Пресс, 1999, 2005;

Война 1941-1945. Факты и документы. М.: Олма-Пресс, 2001, 2004, 2005 (в соавторстве с О.А. Ржешевским и Е.Н. Кульковым);

Проблема послевоенного устройства Европы в американо-советских отношениях 1941-1945 гг. М., 2006;

Мировые войны ХХ века. Т.4: Вторая мировая война. Документы и материалы. М.: Наука, 2002, 2005 (отв. ред.); Т. 3: Исторические очерки (автор глав) Война и общество в ХХ веке. В 3 кн. (отв. ред.);

Великая Отечественная война 1941-1945. В 12-ти тт. Т.2;

Суровые испытания (соавтор). М., 2012;

Великая Отечественная война 1941-1945. В 12-ти тт. Т.9.;

Союзники в войне. (руководитель авторского колл.). М., 2014;

Великая Отечественная война 1941-1945 годы. Энциклопедия. (отв. ред.). М., 2005, 2010.