МЯГКОВ ГЕРМАН ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧ

Родился 10.07.1946, г. Ярославль. Окончил Казанский государственный университет в 1968 г.

Кандидатская диссертация : "Русская историческая школа" всеобщих историков и ее роль в идейно-политической борьбе в России в конце XIX – начале ХХ вв. (Казань, 1984).

Докторская диссертация : «Русская историческая школа»: теория и история развития школы как научного сообщества (Казань, 2000).

Доктор исторических наук, профессор (2003) кафедры всеобщей истории Высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия Института международных отношений, истории и востоковедения Казанского федерального университета.

Действительный член Академии политической науки. Член Российского Общества интеллектуальной истории. Член Всероссийской Ассоциации медиевистов и историков раннего нового времени.

Учителя : А.С. Шофман, В.И. Адо, П.Б. Уманский.

Область интересов : Историография, медиевистика, методология истории, история исторической науки в России, науковедение

Сочинения: Мягков Г. П. «Русская историческая школа»: методологические и идейно-политические позиции / Науч. ред. Б. Г. Могильницкий. — Казань: Издательство Казанского университета, 1988. — 198 с.

Мягков Г. П. Научное сообщество в исторической науке: опыт «русской исторической школы». — Казань: Изд-во Казанского университета, 2000. — 295 с.

Каролингская эпоха: Из истории Западной Европы в раннее Средневековье: сборник документов / Институт всеобщей истории РАН, Казанский государственный университет; Сост. проф. А. А. Сванидзе; Под ред. проф. А. А. Сванидзе, проф. Г. П. Мягкова. — Казань: ООО «Мастер Лайн», 2002. — 421 с.

Казанский университет как исследовательское и социокультурное пространство: сб. науч. ст. и сообщ. / М-во образования и науки Рос. Федерации [и др.]; [сост. и отв. ред.: Г. П. Мягков, Е. А. Чиглинцев ]. —Казань: Казан. гос. ун-т, 2005. — 382 с.

Мягков Г. П. Историческое пространство и время средневекового текста: подходы и методы интеллектуальной истории: учебно-методическое пособие для студентов исторических факультетов университетов / Г. П. Мягков, Н. И. Недашковская, Л. Ф. Недашковский; М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВПО «Казан. (Приволж.) федер. ун-т».—Казань: [Казанский университет], 2011. — 75 с.