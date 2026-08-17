МЯГКОВ Андрей Васильевич
Росийский актёр, Народный артист РСФСР (1986).
В 1961 окончил Ленингр. химико-технологич. ин-т. По окончании Школы-студии МХАТ (курс В. П. Маркова) в 1965–77 в театре «Современник» (Дядюшка – «Дядюшкин сон» по Ф. М. Достоевскому, Горбун – «Баллада о невесёлом кабачке» Э. Олби, Барон – «На дне» М. Горького). С 1977 в труппе МХАТa (с 1989 им. А. П. Чехова): Зилов («Утиная охота» А. В. Вампилова), Аладьин («Перламутровая Зинаида» М. М. Рощина), Репетилов («Горе от ума» А. С. Грибоедова), пастор Мандерс («Привидения» Г. Ибсена), Валерий («Мишин юбилей» А. И. Гельмана), Бессеменов («Мещане» М. Горького), Элвуд («Белый кролик» М. Чейз). Особый успех принесли роли в пьесах Чехова: Треплев («Чайка»), Войницкий («Дядя Ваня»), Кулыгин («Три сестры»). В 1965 дебютировал в кино в роли стоматолога Сергея Чеснокова в ф. «Похождения зубного врача», где определилось актёрское кредо М. – внутр. противостояние тихого интеллигентного человека грубому миру, обществ. стереотипам. М. воплощает новый тип актёра, не склонного к внешнему преображению, но ведущего с экрана диалог со зрителем («Братья Карамазовы», «Гроссмейстер», «Нежданный гость», «Старый дом», «Серебряные трубы» и др.). В 1976 М. исполнил роль Жени Лукашина в т/ф «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (Гос. пр. СССР, 1977), чьи кажущиеся незащищённость и безволие скрывали внутр. твёрдость и ироничность. Крах личности, драма сов. интеллигента кон. 1970-х – нач. 1980-х гг. нашли отражение в фильмах «Страх высоты», «Вы мне писали…», «Утренний обход», «Летаргия», «Послесловие». Заметным событием стали созданные в гротесковой манере роли: Новосельцев («Служебный роман»; Гос. пр. РСФСР, 1979), Хвостов («Гараж»), Карандышев («Жестокий романс»). Среди др. фильмов: «Полоса препятствий», «Свободное падение», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», «Сказ про Федота-стрельца», «Контракт со смертью»; телефильмы «Дни Турбиных», «Кто приходит в зимний вечер…», «Ирония судьбы. Продолжение» и др. М. поставил спектакли во МХАТе им. Чехова: «Спокойной ночи, мама» М. Норман (1989), «Ретро» А. М. Галина (2002). В 1976–86 преподавал в Школе-студии МХАТ.