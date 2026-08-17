МЯГКОВ Андрей Васильевич

Росийский ак­тёр, Народный артист РСФСР (1986).

В 1961 окон­чил Ле­нингр. хи­ми­ко-тех­но­ло­гич. ин-т. По окон­ча­нии Шко­лы-сту­дии МХАТ (курс В. П. Мар­ко­ва) в 1965–77 в те­ат­ре «Со­вре­мен­ник» (Дя­дюш­ка – «Дя­дюш­кин сон» по Ф. М. Дос­то­ев­ско­му , Гор­бун – «Бал­ла­да о не­ве­сё­лом ка­бач­ке» Э. Ол­би, Ба­рон – «На дне» М. Горь­ко­го). С 1977 в труп­пе МХАТa (с 1989 им. А. П. Че­хо­ва): Зи­лов («Ути­ная охо­та» А. В. Вам­пи­ло­ва), Аладь­ин («Пер­ла­мут­ро­вая Зи­наи­да» М. М. Ро­щи­на), Ре­пе­ти­лов («Го­ре от ума» А. С. Гри­бое­до­ва), пас­тор Ман­дерс («При­ви­де­ния» Г. Иб­се­на), Ва­ле­рий («Ми­шин юби­лей» А. И. Гель­ма­на), Бес­се­ме­нов («Ме­ща­не» М. Горь­ко­го), Эл­вуд («Бе­лый кро­лик» М. Чейз). Осо­бый ус­пех при­нес­ли ро­ли в пье­сах Че­хо­ва: Тре­п­лев («Чай­ка»), Вой­ниц­кий («Дя­дя Ва­ня»), Ку­лы­гин («Три се­ст­ры»). В 1965 де­бю­ти­ро­вал в ки­но в ро­ли сто­ма­то­ло­га Сер­гея Чес­но­ко­ва в ф. «По­хо­ж­де­ния зуб­но­го вра­ча», где оп­ре­де­ли­лось ак­тёр­ское кре­до М. – внутр. про­ти­во­стоя­ние ти­хо­го ин­тел­ли­гент­но­го че­ло­ве­ка гру­бо­му ми­ру, об­ществ. сте­рео­ти­пам. М. во­пло­ща­ет но­вый тип ак­тё­ра, не склон­но­го к внеш­не­му пре­об­ра­же­нию, но ве­ду­ще­го с эк­ра­на диа­лог со зри­те­лем («Бра­тья Ка­ра­ма­зо­вы», «Гросс­мей­стер», «Не­ждан­ный гость», «Ста­рый дом», «Се­реб­ря­ные тру­бы» и др.). В 1976 М. ис­пол­нил роль Же­ни Лу­ка­ши­на в т/ф «Иро­ния судь­бы, или С лёг­ким па­ром!» (Гос. пр. СССР, 1977), чьи ка­жу­щие­ся не­за­щи­щён­ность и без­во­лие скры­ва­ли внутр. твёр­дость и иро­нич­ность. Крах лич­но­сти, дра­ма сов. ин­тел­ли­ген­та кон. 1970-х – нач. 1980-х гг. на­шли от­ра­же­ние в филь­мах «Страх вы­со­ты», «Вы мне пи­са­ли…», «Ут­рен­ний об­ход», «Ле­тар­гия», «По­сле­сло­вие». За­мет­ным со­бы­ти­ем ста­ли соз­дан­ные в гро­те­ско­вой ма­не­ре ро­ли: Но­во­сель­цев («Слу­жеб­ный ро­ман»; Гос. пр. РСФСР, 1979), Хво­стов («Га­раж»), Ка­ран­ды­шев («Жес­то­кий ро­манс»). Сре­ди др. филь­мов: «По­ло­са пре­пят­ст­вий», «Сво­бод­ное па­де­ние», «На Де­ри­ба­сов­ской хо­ро­шая по­го­да, или На Брай­тон-Бич опять идут до­ж­ди», «Сказ про Фе­до­та-стрель­ца», «Кон­тракт со смер­тью»; те­ле­филь­мы «Дни Тур­би­ных», «Кто при­хо­дит в зим­ний ве­чер…», «Иро­ния судь­бы. Про­дол­же­ние» и др. М. по­ста­вил спек­так­ли во МХАТе им. Че­хо­ва: «Спо­кой­ной но­чи, ма­ма» М. Нор­ман (1989), «Рет­ро» А. М. Га­ли­на (2002). В 1976–86 пре­по­да­вал в Шко­ле-сту­дии МХАТ .