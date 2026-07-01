МЯГКИЙ СТИЛЬ (Немецкий - Weicher Stil)

Стиль немецкого и чешского из­об­ра­зительного ис­кус­ст­ва конца 14 – начала 15 вв.; раз­но­вид­ность ин­тер­на­цио­наль­ной го­ти­ки .

Тер­мин «М. с.» вве­дён в 1907 нем. ис­сле­до­ва­те­лем Х. Бёр­- ге­ром. М. с. про­явил­ся в жи­во­пи­си и в про­из­ве­де­ни­ях ма­лой пла­сти­ки – в ста­ту­ях т. н. Пре­крас­ных Ма­донн (Schöne Ma­donnen), пред­став­ляю­щих стоя­щую Бо­го­ма­терь , дер­жа­щую на ру­ках Мла­ден­ца («Крум­лов­ская Ма­дон­на», ок. 1395–1400, Ху­дож.-ис­то­рич. му­зей, Ве­на). Вы­пол­нен­ные из кам­ня мяг­ких по­род или де­ре­ва в по­ло­ви­ну на­ту­раль­ной ве­ли­чи­ны эти фи­гу­ры от­ли­ча­ют­ся яр­ко вы­ра­жен­ным S-об­раз­ным из­ги­бом, слож­ны­ми и изы­скан­ны­ми по­за­ми, мяг­ки­ми дра­пи­ров­ка­ми с глу­бо­ки­ми склад­ка­ми, не­ред­ко ук­ра­шен­ны­ми по­зо­ло­той, тща­тель­ной де­та­ли­за­ци­ей форм. Тон­кая рас­крас­ка, а так­же ес­те­ст­вен­ная и неж­ная улыб­ка, оза­ряю­щая их ли­ца, прив­но­сят на­ту­ра­ли­стич. чер­ты в эти ус­лов­ные изо­бра­же­ния. Жи­во­пис­ные ра­бо­ты М. с. (вит­ра­жи в ка­пел­ле Бес­се­рер в со­бо­ре Уль­ма; ал­тар­ные об­ра­зы Мас­те­ра Св. Ве­ро­ни­ки в Кёль­не, Бер­тра­ма из Мин­де­на и Мас­те­ра Фран­ке в Гам­бур­ге, К. фон Зёс­та в Вест­фа­лии, Мас­те­ра Трше­бонь­ско­го ал­та­ря и др.) со­че­та­ют отд. по­ве­ст­во­ват. и на­ту­ра­ли­стич. мо­ти­вы c об­щей де­ко­ра­тив­ной ус­лов­но­стью (зо­ло­тые или ор­на­мен­таль­ные фо­ны, ли­ней­ная сти­ли­за­ция дра­пи­ро­вок)

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)