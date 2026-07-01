МЯГКИЙ СТИЛЬ (Немецкий - Weicher Stil)
Стиль немецкого и чешского изобразительного искусства конца 14 – начала 15 вв.; разновидность интернациональной готики.
Термин «М. с.» введён в 1907 нем. исследователем Х. Бёр- гером. М. с. проявился в живописи и в произведениях малой пластики – в статуях т. н. Прекрасных Мадонн (Schöne Madonnen), представляющих стоящую Богоматерь, держащую на руках Младенца («Крумловская Мадонна», ок. 1395–1400, Худож.-историч. музей, Вена). Выполненные из камня мягких пород или дерева в половину натуральной величины эти фигуры отличаются ярко выраженным S-образным изгибом, сложными и изысканными позами, мягкими драпировками с глубокими складками, нередко украшенными позолотой, тщательной детализацией форм. Тонкая раскраска, а также естественная и нежная улыбка, озаряющая их лица, привносят натуралистич. черты в эти условные изображения. Живописные работы М. с. (витражи в капелле Бессерер в соборе Ульма; алтарные образы Мастера Св. Вероники в Кёльне, Бертрама из Миндена и Мастера Франке в Гамбурге, К. фон Зёста в Вестфалии, Мастера Тршебоньского алтаря и др.) сочетают отд. повествоват. и натуралистич. мотивы c общей декоративной условностью (золотые или орнаментальные фоны, линейная стилизация драпировок)