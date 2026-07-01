МВАНГИ МЕДЖА
МВАНГИ МЕДЖА - кенийский писатель.
Пишет на английском языке. Окончил школу в Ньери, учился в университете города Лидс (не окончил). В 1970-х годах работал в представительстве Британского Совета в Найроби, сотрудничал с французским телевидением. Был ассистентом преподавателя в Университете Айовы (1975-1976 годы).
В ранних романах «Вкус смерти» («Taste of Death», издан в 1975 году) и «Жертва для гончих псов» («Carcase for hounds», 1974 год, русский перевод 1983 год) описал события Мау-Мау восстания 1952-1956 годов. Художественная манера Мванги сложилась под влиянием западно-европейского реализма и натурализма.
Осмыслению насущных социальных проблем жителей Кении, в т. ч. безработицы, безграмотности, бедности, эпидемии СПИДа, посвящены романы «Убей меня быстро» («Kill me quick», 1973 год, в русском переводе - «Неприкаянные», 1979 год), «Улица Ривер-роуд» («Going down River road», 1973 год, русский перевод 1979 год), «Тараканий танец» («The cockroach dance», 1979 год, русский перевод 1983 год), «Возвращение Чака» («The return of Shaka», 1989 год), «Последнее наказание» («The last plague», 2000 год), «Кровные братья» («Blood brothers», 2009 год) и др.
Автор детективного романа «Часовые саванны» («The bushtrackers», 1979 год, русский перевод 1981), эссе, стихотворений, книг для детей.
Сочинения:
Улица Ривер-роуд. Тараканий танец. Романы. М., 1983