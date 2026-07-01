МВАНГИ МЕДЖА

МВАНГИ МЕДЖА - кенийский писатель.

Пи­шет на английском языке. Окон­чил шко­лу в Нье­ри, учил­ся в университете города Лидс (не окон­чил). В 1970-х годах ра­бо­тал в пред­ста­ви­тель­ст­ве Британского Со­ве­та в Най­ро­би, со­труд­ни­чал с французским те­ле­ви­де­ни­ем. Был ас­си­стен­том пре­по­да­ва­те­ля в Университете Ай­о­вы (1975-1976 годы).

В ран­них ро­ма­нах «Вкус смер­ти» («Taste of Death», издан в 1975 году) и «Жерт­ва для гон­чих псов» («Carcase for hounds», 1974 год, русский перевод 1983 год) опи­сал со­бы­тия Мау-Мау вос­ста­ния 1952-1956 годов . Ху­дожественная ма­не­ра Мванги сло­жи­лась под влия­ни­ем западно-ев­ропейского реа­лиз­ма и на­ту­ра­лиз­ма.

Ос­мыс­ле­нию на­сущ­ных со­ци­аль­ных про­блем жи­те­лей Ке­нии, в т. ч. без­ра­бо­ти­цы, без­гра­мот­но­сти, бед­но­сти, эпи­де­мии СПИДа, по­свя­ще­ны ро­ма­ны «Убей ме­ня бы­ст­ро» («Kill me quick», 1973 год, в русском переводе - «Не­при­ка­ян­ные», 1979 год), «Ули­ца Ри­вер-ро­уд» («Going down River road», 1973 год, русский перевод 1979 год), «Та­ра­ка­ний та­нец» («The cock­roach dance», 1979 год, русский перевод 1983 год), «Воз­вра­ще­ние Ча­ка» («The return of Sha­ka», 1989 год), «По­след­нее на­ка­за­ние» («The last plague», 2000 год), «Кров­ные бра­тья» («Blood brothers», 2009 год) и др.

Ав­тор де­тек­тив­но­го ро­ма­на «Ча­со­вые са­ван­ны» («The bushtrackers», 1979 год, русский перевод 1981), эс­се, сти­хо­тво­ре­ний, книг для де­тей.

Сочинения:

Ули­ца Ри­вер-ро­уд. Та­ра­ка­ний та­нец. Ро­ма­ны. М., 1983