МВАНГА ДАНИЭЛ

МВАНГА ДАНИЭЛ - кабака (верховный вождь) Буганды.

Сын Му­те­сы I. При­нял власть в 1884 году по­сле смер­ти от­ца. Из­гнал с тер­ри­то­рии Бу­ган­ды хри­сти­ан­ских мис­сио­не­ров, ини­ции­ро­вал убий­ст­ва об­ра­щён­ных в хри­сти­ан­ст­во ме­ст­ных жи­те­лей. Не­од­но­крат­но (в сентябре 1888 года, но­ябре 1889 года, январе 1892 года) от­стра­нял­ся от вла­сти свои­ми брать­я­ми.

Стре­мясь за­ру­чить­ся под­держ­кой ев­ро­пей­цев в борь­бе за власть, под­пи­сал в 1890 году «до­го­вор о друж­бе» с пред­ста­ви­те­лем Общества для германской ко­ло­ни­за­ции К. Пе­тер­сом , в конце 1890 и в 1892 годах - с эмис­са­ром Им­пер­ской бри­тан­ской вос­точ­но­аф­ри­кан­ской ком­па­нии Ф. Дж. Лу­гар­дом. В 1894 году при­знал ус­та­нов­ле­ние британского про­тек­то­ра­та над Бу­ган­дой.

В ию­ле 1897 года воз­гла­вил вос­ста­ние про­тив британского гос­под­ства, по­тер­пел не­уда­чу. Скры­вал­ся на тер­ри­то­рии Гер­ман­ской Вос­точ­ной Аф­ри­ки, был вы­дан британским вла­стям. Бе­жал из-под аре­ста, пред­при­нял не­удач­ную по­пыт­ку под­нять но­вое ан­ти­ко­ло­ни­аль­ное вос­ста­ние. В апреле 1899 года вы­слан на Сей­шель­ские острова. При­нял анг­ли­кан­ст­во , по­лу­чив при кре­ще­нии имя Да­ни­ел.