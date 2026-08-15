МВАНГА ДАНИЭЛ
МВАНГА ДАНИЭЛ - кабака (верховный вождь) Буганды.
Сын Мутесы I. Принял власть в 1884 году после смерти отца. Изгнал с территории Буганды христианских миссионеров, инициировал убийства обращённых в христианство местных жителей. Неоднократно (в сентябре 1888 года, ноябре 1889 года, январе 1892 года) отстранялся от власти своими братьями.
Стремясь заручиться поддержкой европейцев в борьбе за власть, подписал в 1890 году «договор о дружбе» с представителем Общества для германской колонизации К. Петерсом, в конце 1890 и в 1892 годах - с эмиссаром Имперской британской восточноафриканской компании Ф. Дж. Лугардом. В 1894 году признал установление британского протектората над Бугандой.
В июле 1897 года возглавил восстание против британского господства, потерпел неудачу. Скрывался на территории Германской Восточной Африки, был выдан британским властям. Бежал из-под ареста, предпринял неудачную попытку поднять новое антиколониальное восстание. В апреле 1899 года выслан на Сейшельские острова. Принял англиканство, получив при крещении имя Даниел.