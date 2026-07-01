МВАНАВАСА ЛЕВИ ПАТРИК

МВАНАВАСА ЛЕВИ ПАТРИК - государственный и политический деятель Замбии .

В 1973 году окон­чил юри­дический фа­куль­тет государственного Университета Зам­бии, впо­след­ст­вии за­ни­мал­ся ча­ст­ной юри­дической прак­ти­кой.

В 1990 году из­бран ви­це-пре­зи­ден­том соз­дан­ной в том же го­ду пар­тии Дви­же­ние за мно­го­пар­тий­ную де­мо­кра­тию (ДМД). В 1991-1994 годах ви­це-пре­зи­дент Зам­бии. В 1996 году по­сле не­удач­ной по­пыт­ки за­нять пост пре­зи­ден­та ДМД ушёл из боль­шой по­ли­ти­ки.

В 2000 году объяв­лен официальным пре­ем­ни­ком пре­зи­ден­та Ф. Чи­лу­бы, в 2001 году из­бран пре­зи­ден­том (всту­пил в долж­ность в 2002 году; в 2006 году пе­ре­из­бран). С января 2003 года так­же пре­зи­дент ДМД.

При­дя к вла­сти, об­ви­нил Чи­лу­бу и его ок­ру­же­ние в не­за­кон­ном ис­поль­зо­ва­нии государственных средств, ини­ции­ро­вал раз­ра­бот­ку ан­ти­кор­руп­ци­он­но­го ко­дек­са. Про­во­дил курс на ли­бе­ра­ли­за­цию эко­но­мической и по­ли­тической жиз­ни стра­ны. В мар­те 2003 году впер­вые за 10 лет по­ли­тических ре­форм вклю­чил в со­став пра­ви­тель­ст­ва пред­ста­ви­те­лей оп­по­зиционных пар­тий.

Бла­го­да­ря иностранным ин­ве­сти­ци­ям, под­держ­ке МВФ и стран-до­но­ров до­бил­ся зна­чительного рос­та эко­но­ми­ки стра­ны (в 2005-2008 годах эко­но­ми­ка Зам­бии бы­ла од­ной из наи­бо­лее ус­пеш­но раз­ви­вав­ших­ся на Африканском кон­ти­нен­те, еже­год­ный при­рост ВВП со­став­лял 6%). При нем су­ще­ст­вен­но улуч­ши­лись зам­бий­ско-китайские от­но­ше­ния, пре­ж­де все­го в сфе­ре эко­номического со­труд­ни­че­ст­ва. В 2007 году из­бран председателем Южно-африканского со­об­ще­ст­ва раз­ви­тия (САДК). В этом ка­че­ст­ве уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке и про­ве­де­нии 08-09.12.2007 года в Лис­са­бо­не второго сам­ми­та ЕС - Аф­ри­ка.