МВАНАВАСА ЛЕВИ ПАТРИК
МВАНАВАСА ЛЕВИ ПАТРИК - государственный и политический деятель Замбии.
В 1973 году окончил юридический факультет государственного Университета Замбии, впоследствии занимался частной юридической практикой.
В 1990 году избран вице-президентом созданной в том же году партии Движение за многопартийную демократию (ДМД). В 1991-1994 годах вице-президент Замбии. В 1996 году после неудачной попытки занять пост президента ДМД ушёл из большой политики.
В 2000 году объявлен официальным преемником президента Ф. Чилубы, в 2001 году избран президентом (вступил в должность в 2002 году; в 2006 году переизбран). С января 2003 года также президент ДМД.
Придя к власти, обвинил Чилубу и его окружение в незаконном использовании государственных средств, инициировал разработку антикоррупционного кодекса. Проводил курс на либерализацию экономической и политической жизни страны. В марте 2003 году впервые за 10 лет политических реформ включил в состав правительства представителей оппозиционных партий.
Благодаря иностранным инвестициям, поддержке МВФ и стран-доноров добился значительного роста экономики страны (в 2005-2008 годах экономика Замбии была одной из наиболее успешно развивавшихся на Африканском континенте, ежегодный прирост ВВП составлял 6%). При нем существенно улучшились замбийско-китайские отношения, прежде всего в сфере экономического сотрудничества. В 2007 году избран председателем Южно-африканского сообщества развития (САДК). В этом качестве участвовал в подготовке и проведении 08-09.12.2007 года в Лиссабоне второго саммита ЕС - Африка.