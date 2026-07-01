МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМЕНИ К.С. СТАНИСЛАВСКОГО
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМЕНИ К.С. СТАНИСЛАВСКОГО И ВЛ.И. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО - академический театр.
Образован в 1941 году под названием Московский государственный музыкальный театр имени народных артистов СССР К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко путём объединения 2 музыкальных театров: Оперного имени К.С. Станиславского (труппа учреждена в конце 1918 года как Оперная студия Большого театра, в 1921-1926 Оперная студия К.С. Станиславского, в 1926-1927 годах Оперная студия- театр имени К.С. Станиславского, с 1928 года Государственный оперный театр имени народного артиста Республики К.С. Станиславского) и Музыкального имени Вл.И. Немировича-Данченко (труппа учреждена в 1919 году как Музыкальная студия МХТ, с 1926 года Музыкальный театр имени народного артиста Республики Вл.И. Немировича-Данченко).
Первый художественный руководитель - Немирович-Данченко (1941-1943 годы). В 1948 году в состав труппы вошли артисты Оперно-драматической студии имени К.С. Станиславского (основана в 1935 году). С 1964 года академический.
Опера, оперетта
Открыт 19.10.1941 года опереттой «Корневильские колокола» Р. Планкета, затем поставлены оперы «Евгений Онегин» П.И. Чайковского и «Риголетто» Дж. Верди (в октябре - ноябре 1941 года это был единственный работавший театр в Москве), в 1942 - «Мадемуазель Фифи» Ц.А. Кюи и «Суворов» С.Н. Василенко. В 1940-1950-е годы художественное руководство осуществляли: режиссёры - П.А. Марков, И.М. Туманов, Л.В. Баратов; дирижёры - А.В. Алевладов, Е.А. Акулов, С.А. Самосуд, П.М. Славянский; художники - Б.И. Волков, А.Ф. Лушин.
В этот период поставлены оперы: «Кащей Бессмертный» Н.А. Римского- Корсакова (1944 год), «Сказки Гофмана» Ж. Оффенбаха (1946 год), «Семья Тараса» Д.Б. Кабалевского (1947 год, впервые), «Сицилийская вечерня» Дж. Верди (1954 год), «Война и мир» (1957 год, впервые) и «Обручение в монастыре» (1959 год) С.С. Прокофьева, «Тоска» Дж. Пуччини (1959 год), музыкальная комедия «Аршин мал алан» У. Гаджибекова (1952 год), оперетты «Нищий студент» К. Миллёкера (1945 год), «Боккаччо» Ф. фон Зуппе (1957 год) и др.
В 1960-1970-е годах театр продолжал активно работать над произведениями советских композиторов, среди которых: «Катерина Измайлова» Д. Д. Шостаковича (2-я редакция, впервые, 1963 год), «Безродный зять» Т.Н. Хренникова (впервые) и «Виринея» С.М. Слонимского (обе 1967 год), «Кола Брюньон» Кабалевского (2-редакция, 1971 год), «Любовь д’Артаньяна» М.С. Вайнберга (1974 год, впервые). Поставлены также оперетта «Донья Жуанита» Зуппе (1966 год), оперы «Водоворот жизни» Э. Сухоня (1961 год), «Так поступают все женщины» В.А. Моцарта (1962 год), «Хари Янош» З. Кодая (1963 год), «Любовный напиток» Г. Доницетти (1964 год), «Иоланта» П.И. Чайковского (1966 год), «Манон» Ж. Массне, «Алеко» С.В. Рахманинова, «Мавра» И.Ф. Стравинского (все 1973 года), «Пиковая дама» П.И. Чайковского (1976 год), «Любовь к трём апельсинам» Прокофьева (1979 год). В сотрудничестве с берлинской «Комише опер» поставлены оперы «Кармен» Ж. Бизе (режиссер В. Фельзенштейн, 1969 год) и «Похищение из сераля» Моцарта (режиссер Г. Купфер, 1984 год).
В конце XX - начала XXI века театр продолжает придерживаться избранной репертуарной политики: наряду с классикой показывает малоизвестные отечественному зрителю спектакли; были поставлены «Порги и Бесс» Дж. Гершвина (1980 год), «Не только любовь» Р.К. Щедрина (1981 год), «Старший сын» Г.И. Гладкова (1983 год, впервые), «Битва при Леньяно» Дж. Верди (1984 год), «Орфей в Хиросиме» Я. Акутагавы (1985 год), «Виндзорские проказницы» О. Николаи (1987 год), «Борис Годунов» М.П. Мусоргского (1-я авторская редакция, 1989 год), «Руслан и Людмила» М.И. Глинки (1993 год), «Отелло» А.Д. Мачавариани (1994 год).
С конца 1980-х годов на сцене театра стали появляться оперы на языке оригинала: «Пират» В. Беллини (1989 год), «Эрнани» Верди (1994 год), «Дафна» Марко да Гальяно (показана на открытии Малой сцены), «Отелло» Верди (обе 1996 года; все на итальянском языке), «Фауст» Ш. Гуно (2001 год, на французском языке, музыкальный руководитель и дирижёр - С. Фридман, Швейцария). Среди других постановок: «Свадьба Фигаро» В.А. Моцарта, «Богема» Дж. Пуччини (обе 1996 год), «Сказка о царе Салтане» Н.А. Римского-Корсакова (1997 год), «Таис» Ж. Массне (1998 год), «Летучая мышь» И. Штрауса (2001 год), «Золотой петушок» Римского-Корсакова (2003 год). К 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина (1999 год) на телеканале «Культура» показан спектакль «Евгений Онегин» в постановке К.С. Станиславского (1922 год).
В 2003 году после пожара театр закрыт на реконструкцию, спектакли ставились на сценах других театров Москвы, состоялось несколько концертных исполнений опер в Концертном зале имени П.И. Чайковского. В 2006 году открыт. Среди оперных постановок: «Пеллеас и Мелизанда» К. Дебюсси (2007 год; на французском языке, французско-руссский проект, музыкальный руководитель и дирижёр М. Минковски), «Гамлет» В.А. Кобекина (впервые), «Майская ночь» Н.А. Римско- го-Корсакова (обе 2008 года), «Лючия ди Ламмермур» Г. Доницетти, «Вертер» Ж. Массне (обе 2009 года), «Сократ» Э. Сати и «Бедный матрос» Д. Мийо, «Сила судьбы» Дж. Верди (все 2010 года).
В театре в разное время работали: режиссёры - М.Г. Дотлибов, П.С. Златогоров, Н.И. Кузнецов, Л.Д. Михайлов, М.Б. Мордвинов, П.И. Румянцев, А.Б. Титель (с 1991 года художественный руководитель и главный режиссёр оперы), И.Г. Шароев; дирижёры - К.Д. Абдуллаев, И.Б. Байн, В. Горелик, B.М. Есипов, Г.Г. Жемчужин, Д.Г. Китаенко, В.М. Кожухарь, Е.В. Колобов, Ф.П. Коробов (с 2004 года главный дирижёр), Б.Э. Хайкин, А.С. Шавердов, М.В. Юровский, В.А. Эдельман; хормейстеры - С.М. Лыков (с 2005 главный хормейстер), И.К. Мертенс, А.С. Степанов; художник В.А. Арефьев (с 1993 года главный художник); певцы - В.И. Войнаровский, Х.Л. Герзмава, О.Н. Гурякова, В.А. Каевченко, В.А. Канделаки (также режиссер), Н.Ф. Кемарская, А.А. Лошак, В.А. Маторин, А.М. Мищевский, Г.А. Писаренко, Э.Т. Саркисян, Т.Ф. Янко.
Балет
В 1933 году временно, а с 1939 года постоянно в состав театра включён Московский художественный балет под руководством балерины Большого театра В.В. Кригер. Первый балетный спектакль - «Соперницы» П. Гертеля (по мотивам балета «Тщетная предосторожность») в постановке Н.С. Холфина. Работа над спектаклем была ознаменована одним из первых привлечений к сотрудничеству с балетным театром режиссёров драмы (Б.А. Мордвинов, П.А. Марков). Среди балетных постановок: «Бахчисарайский фонтан» Б.В. Асафьева (1935 год), «Цыганы» С.Н. Василенко и «Ночь перед Рождеством» Асафьева (обе 1937 года).
С труппой сотрудничали хореографы Ф.В. Лопухов, Р.В. Захаров. В годы Великой Отечественной войны, продолжая выступать в Москве, балет показал премьеры («Штраусиана» на музыку И. Штрауса, 1941 год; «Виндзорские проказницы» В.А. Оранского, 1942 год; «Лола» Василенко, 1943 год), ставшие дебютами хореографа В.П. Бурмейстера (в 1941-1960 годах и в 1963-1971 годах главный балетмейстер театра). Среди постановок 1940-1960-х годов: «Франческа да Римини» Асафьева (1947 год), «Доктор Айболит» И.В. Морозова (1948 год), «Берег счастья» А.Э. Спадавеккиа (1948 год), «Эсмеральда» на музыку Ч. Пуньи, Р. М. Глиэра и С. Н. Василенко (1950 год), «Лебединое озеро» П.И. Чайковского (1953 год), «Жанна д’Арк» Н.И. Пейко (1957 год), «Корсар» А. Адана, Л. Делиба (1958 год), «Снегурочка» на музыку Чайковского (1963 год), «Картинки с выставки» на музыку М.П. Мусоргского (1963 год), «Болеро» на музыку М. Равеля и «Вариации» на музыку Ж. Бизе (обе 1964 года), многие из которых сохраняются в репертуаре до 2010-х годов.
В 1971-1984 годах главный балетмейстер - А.В. Чичинадзе. Среди его постановок: «Золушка» С.С. Прокофьева (1971 год), «Гаянэ-сюита» А.И. Хачатуряна (1972 год), «Коппелия» Л. Делиба (1975 год), «Шакунтала» С.А. Баласаняна (1979 год), «Дон Кихот» Л.Ф. Минкуса (1981 год). В 1985-2004 главный балетмейстер - Д.А. Брянцев («Девять танго и… Бах» на музыку А. Пьяццоллы и И.С. Баха, «Оптимистическая трагедия» М.Б. Броннера, оба 1985 года; «Корсар» Адана и Делиба, 1989 года; «Призрачный бал» на музыку Ф. Шопена, 1995 года; «Укрощение строптивой» Броннера, 1996 года; «Саломея» на музыку П. Габриэля, 1998 года, и др.).
В афишу вошли также балеты «Ромео и Джульетта» Прокофьева в постановке В.В. Васильева (1990 год), «Тщетная предосторожность» Л. Герольда (2001 год) и «Золушка» (2006 год) в постановке О.М. Виноградова, «Сильфида» Ж. Шнейцхоффера в постановке П. Лакотта (2011 год), «Коппелия» Л. Делиба (2012 год, хореография Р. Пети). С середины 1980-х годов активно осваивался классический репертуар, в том числе «Сильфида» Х. Лёвеншелля (1986 год), «Шопениана» на музыку Шопена и Гран-па из балета «Пахита» Минкуса (оба 1987 год), «Вальпургиева ночь» Ш. Гуно (1989 год), «Жизель» Адана (1991 год), «Щелкунчик» Чайковского (1995 год).
В 2008-2 011 годаххудожественный руководитель балетной труппы - С.Ю. Филин, с 2011 - И.А. Зеленский. Продолжая расширять классический репертуар («Неаполь» Н. Гаде, Х.С. Паулли, Э. Хельстеда; 2009 год), труппа сотрудничает как с отечественными (Ю.Н. Григорович), так и с ведущими европейскими хореографами (Дж. Ноймайер, Н. Дуато, И. Килиан, Й. Эло).
В труппе в разные годы: балетмейстеры - И.Д. Бельский, К.М. Сергеев, Н.Д. Касаткина и В.Ю. Василёв, Н.И. Рыженко, В.В. Смирнов-Голованов, Т. Шиллинг (ГДР), Б.Я. Эйфман и др.; артисты балета - А.А. Клейн, М.С. Сорокина, А.М. Соболь, Л.С. Якунина, М.Е. Редина, В.Т. Бовт, Э.Е. Власова, С.А. Виноградова, М.Э. Лиепа, М.С. Дроздова, В.С. Тедеев, А.Н. Домашев, М.В. Крапивин, Г.Н. Крапивина, С.И. Смирнова, Т.А. Чернобровкина, Н.В. Ледовская, Л.В. Шипулина, В.П. Кириллов, Л.И. Рыжова, В.Е. Дик, Д.А. Забабурин, Л.К. Мусоварова, О.К. Кузьменко, Н.М. Крапивина, Г.А. Смилевски, А.А. Домашев, А.И. Глазшнейдер, К.Ш. Амирова, С.С. Чудин, В.А. Муханова, О.А. Сизых, Д.О. Хамзин, О.В. Кардаш и другие.