МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМЕНИ К.С. СТАНИСЛАВСКОГО

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМЕНИ К.С. СТА­НИСЛАВСКОГО И ВЛ.И. НЕ­МИ­РОВИЧА-ДАНЧЕНКО - ака­де­ми­че­ский театр.

Об­ра­зо­ван в 1941 году под названием Мо­с­ков­ский государственный музыкальный те­атр име­ни на­род­ных ар­ти­стов СССР К.С. Ста­ни­слав­ско­го и Вл.И. Не­ми­ро­ви­ча-Дан­чен­ко пу­тём объ­е­ди­не­ния 2 музыкальных те­атров: Опер­но­го имени К.С. Ста­ни­слав­ско­го (труп­па уч­реж­де­на в конце 1918 года как Опер­ная сту­дия Боль­шо­го те­ат­ра, в 1921-1926 Опер­ная сту­дия К.С. Ста­ни­слав­ско­го, в 1926-1927 годах Опер­ная сту­дия- те­атр имени К.С. Ста­ни­слав­ско­го, с 1928 года Государственный опер­ный те­атр имени народного артиста Рес­пуб­ли­ки К.С. Ста­ни­слав­ско­го) и Му­зы­каль­но­го имени Вл.И. Не­ми­ро­ви­ча-Дан­чен­ко (труп­па уч­ре­ж­де­на в 1919 году как Музыкальная сту­дия МХТ, с 1926 года Музыкальный те­атр имени народного артиста Рес­пуб­ли­ки Вл.И. Не­ми­ро­ви­ча-Дан­чен­ко).

Пер­вый художественный руководитель - Не­ми­ро­вич-Дан­чен­ко (1941-1943 годы). В 1948 году в со­став труп­пы во­шли ар­ти­сты Опер­но-дра­ма­тической сту­дии имени К.С. Ста­ни­слав­ско­го (ос­но­ва­на в 1935 году). С 1964 года ака­де­ми­чес­кий.

Опе­ра, оперетта

От­крыт 19.10.1941 года опе­рет­той «Кор­не­виль­ские ко­ло­ко­ла» Р. План­ке­та, затем по­став­ле­ны опе­ры «Ев­ге­ний Оне­гин» П.И. Чай­ков­ско­го и «Ри­го­лет­то» Дж. Вер­ди (в октябре - но­ябре 1941 года это был един­ст­вен­ный ра­бо­тав­ший те­атр в Мо­ск­ве), в 1942 - «Ма­де­муа­зель Фи­фи» Ц.А. Кюи и «Су­во­ров» С.Н. Ва­си­лен­ко. В 1940-1950-е годы ху­дожественное ру­ковод­ство осу­ще­ст­в­ля­ли: ре­жис­сё­ры - П.А. Мар­ков, И.М. Ту­ма­нов, Л.В. Ба­ра­тов; ди­ри­жё­ры - А.В. Алев­ла­дов, Е.А. Аку­лов, С.А. Са­мо­суд, П.М. Сла­вян­ский; ху­дож­ни­ки - Б.И. Вол­ков, А.Ф. Лу­шин.

В этот пе­ри­од по­став­ле­ны опе­ры: «Ка­щей Бес­смерт­ный» Н.А. Рим­ско­го- Кор­са­ко­ва (1944 год), «Сказ­ки Гоф­ма­на» Ж. Оф­фен­ба­ха (1946 год), «Се­мья Та­ра­са» Д.Б. Ка­ба­лев­ско­го (1947 год, впер­вые), «Си­ци­лий­ская ве­чер­ня» Дж. Вер­ди (1954 год), «Вой­на и мир» (1957 год, впер­вые) и «Об­ру­че­ние в мо­на­сты­ре» (1959 год) С.С. Про­кофь­е­ва , «Тос­ка» Дж. Пуч­чи­ни (1959 год), музыкальная ко­ме­дия «Ар­шин мал алан» У. Гад­жи­бе­ко­ва (1952 год), опе­рет­ты «Ни­щий сту­дент» К. Мил­лё­ке­ра (1945 год), «Бок­кач­чо» Ф. фон Зуп­пе (1957 год) и др.

В 1960-1970-е годах те­атр про­дол­жал ак­тив­но ра­бо­тать над про­из­ве­де­ния­ми советских ком­по­зи­то­ров, сре­ди ко­то­рых: «Ка­те­ри­на Из­май­ло­ва» Д. Д. Шос­та­ко­ви­ча (2-я редакция, впер­вые, 1963 год), «Без­род­ный зять» Т.Н. Хрен­ни­ко­ва (впер­вые) и «Ви­ринея» С.М. Сло­ним­ско­го (обе 1967 год), «Ко­ла Брюнь­он» Ка­ба­лев­ско­го (2-редакция, 1971 год), «Лю­бовь д’Артаньяна» М.С. Вайн­бер­га (1974 год, впер­вые). По­став­ле­ны так­же опе­рет­та «До­нья Жуа­ни­та» Зуп­пе (1966 год), опе­ры «Во­до­во­рот жиз­ни» Э. Су­хо­ня (1961 год), «Так по­сту­па­ют все жен­щи­ны» В.А. Мо­цар­та (1962 год), «Ха­ри Янош» З. Ко­дая (1963 год), «Лю­бов­ный на­пи­ток» Г. До­ни­цет­ти (1964 год), «Ио­лан­та» П.И. Чай­ков­ско­го (1966 год), «Ма­нон» Ж. Масс­не, «Але­ко» С.В. Рах­ма­ни­но­ва, «Мав­ра» И.Ф. Стра­вин­ско­го (все 1973 года), «Пи­ко­вая да­ма» П.И. Чай­ков­ско­го (1976 год), «Лю­бовь к трём апель­си­нам» Про­кофь­е­ва (1979 год). В со­труд­ни­че­ст­ве с бер­лин­ской «Ко­ми­ше опер» по­став­ле­ны опе­ры «Кар­мен» Ж. Би­зе (режиссер В. Фель­зен­штейн, 1969 год) и «По­хи­ще­ние из се­ра­ля» Мо­цар­та (режиссер Г. Куп­фер, 1984 год).

В конце XX - начала XXI века те­атр про­дол­жа­ет при­дер­жи­вать­ся из­бран­ной ре­пер­ту­ар­ной по­ли­ти­ки: на­ря­ду с клас­си­кой по­ка­зы­ва­ет ма­ло­из­вест­ные отечественному зри­те­лю спек­так­ли; бы­ли по­став­ле­ны «Пор­ги и Бесс» Дж. Гер­шви­на (1980 год), «Не толь­ко лю­бовь» Р.К. Щед­ри­на (1981 год), «Стар­ший сын» Г.И. Глад­ко­ва (1983 год, впер­вые), «Бит­ва при Лень­я­но» Дж. Вер­ди (1984 год), «Ор­фей в Хи­ро­си­ме» Я. Аку­та­га­вы (1985 год), «Винд­зор­ские про­каз­ни­цы» О. Ни­ко­лаи (1987 год), «Бо­рис Го­ду­нов» М.П. Му­сорг­ско­го (1-я ав­тор­ская редакция, 1989 год), «Рус­лан и Люд­ми­ла» М.И. Глин­ки (1993 год), «Отел­ло» А.Д. Ма­ча­ва­риа­ни (1994 год).

С конца 1980-х годов на сце­не те­ат­ра ста­ли по­яв­лять­ся опе­ры на язы­ке ори­ги­на­ла: «Пи­рат» В. Бел­ли­ни (1989 год), «Эр­на­ни» Вер­ди (1994 год), «Даф­на» Мар­ко да Галь­я­но (по­ка­за­на на от­кры­тии Ма­лой сце­ны), «Отел­ло» Вер­ди (обе 1996 года; все на итальянском языке), «Фа­уст» Ш. Гу­но (2001 год, на французском языке, музыкальный руководитель и дири­жёр - С. Фрид­ман, Швей­ца­рия). Сре­ди других по­ста­но­вок: «Свадь­ба Фи­га­ро» В.А. Мо­цар­та, «Бо­ге­ма» Дж. Пуч­чи­ни (обе 1996 год), «Сказ­ка о ца­ре Сал­та­не» Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва (1997 год), «Та­ис» Ж. Масс­не (1998 год), «Ле­ту­чая мышь» И. Штрау­са (2001 год), «Зо­ло­той пе­ту­шок» Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва (2003 год). К 200-ле­тию со дня ро­ж­де­ния А.С. Пуш­ки­на (1999 год) на те­ле­ка­на­ле «Куль­ту­ра» по­ка­зан спек­такль «Ев­ге­ний Оне­гин» в по­ста­нов­ке К.С. Ста­ни­слав­ско­го (1922 год).

В 2003 году по­сле по­жа­ра те­атр за­крыт на ре­кон­ст­рук­цию, спек­так­ли ста­ви­лись на сце­нах других те­ат­ров Мо­ск­вы, со­стоя­лось несколько кон­церт­ных ис­пол­не­ний опер в Кон­церт­ном за­ле имени П.И. Чай­ков­ско­го. В 2006 году от­крыт. Сре­ди опер­ных по­ста­но­вок: «Пел­ле­ас и Ме­ли­зан­да» К. Де­бюс­си (2007 год; на французском языке, французско-руссский про­ект, музыкальный руководитель и ди­ри­жёр М. Мин­ков­ски), «Гам­лет» В.А. Ко­бе­ки­на (впер­вые), «Май­ская ночь» Н.А. Рим­ско- го-Кор­са­ко­ва (обе 2008 года), «Лю­чия ди Лам­мер­мур» Г. До­ни­цет­ти, «Вер­тер» Ж. Масс­не (обе 2009 года), «Со­крат» Э. Са­ти и «Бед­ный мат­рос» Д. Мийо, «Си­ла судь­бы» Дж. Вер­ди (все 2010 года).

В те­ат­ре в раз­ное вре­мя ра­бо­та­ли: ре­жис­сё­ры - М.Г. Дот­ли­бов, П.С. Зла­то­го­ров, Н.И. Куз­не­цов, Л.Д. Ми­хай­лов, М.Б. Морд­ви­нов, П.И. Ру­мян­цев, А.Б. Ти­тель (с 1991 года художественный руководитель и главный ре­жис­сёр опе­ры), И.Г. Ша­ро­ев; ди­ри­жёры - К.Д. Аб­дул­ла­ев, И.Б. Байн, В. Го­ре­лик, B.М. Еси­пов, Г.Г. Жем­чу­жин, Д.Г. Ки­та­ен­ко, В.М. Ко­жу­харь, Е.В. Ко­ло­бов, Ф.П. Ко­ро­бов (с 2004 года главный ди­ри­жёр), Б.Э. Хай­кин, А.С. Ша­вер­дов, М.В. Юров­ский, В.А. Эдель­ман; хор­мей­сте­ры - С.М. Лы­ков (с 2005 главный хор­мей­стер), И.К. Мер­тенс, А.С. Сте­па­нов; художник В.А. Арефь­ев (с 1993 года главный художник); пев­цы - В.И. Вой­на­ров­ский, Х.Л. Гер­зма­ва, О.Н. Гу­ря­ко­ва, В.А. Ка­ев­чен­ко, В.А. Кан­де­ла­ки (так­же режиссер), Н.Ф. Ке­мар­ская, А.А. Ло­шак, В.А. Ма­то­рин, А.М. Ми­щев­ский, Г.А. Пи­са­рен­ко, Э.Т. Сар­ки­сян, Т.Ф. Ян­ко.

Ба­лет

В 1933 году вре­мен­но, а с 1939 года по­сто­ян­но в со­став те­ат­ра вклю­чён Мо­с­ков­ский ху­до­же­ст­вен­ный ба­лет под руководством ба­ле­ри­ны Боль­шо­го те­ат­ра В.В. Кри­гер. Пер­вый ба­лет­ный спек­такль - «Со­пер­ни­цы» П. Гер­те­ля (по мо­ти­вам ба­ле­та «Тщет­ная пре­дос­то­рож­ность») в по­ста­нов­ке Н.С. Хол­фи­на. Ра­бо­та над спек­так­лем бы­ла оз­на­ме­но­ва­на од­ним из пер­вых при­вле­че­ний к со­труд­ни­че­ст­ву с ба­лет­ным те­ат­ром ре­жис­сё­ров дра­мы (Б.А. Морд­ви­нов, П.А. Мар­ков). Сре­ди ба­лет­ных по­ста­но­вок: «Бах­чи­са­рай­ский фон­тан» Б.В. Асафь­е­ва (1935 год), «Цы­га­ны» С.Н. Ва­си­лен­ко и «Ночь пе­ред Ро­ж­де­ст­вом» Асафь­е­ва (обе 1937 года).

С труп­пой со­труд­ни­ча­ли хо­рео­гра­фы Ф.В. Ло­пу­хов, Р.В. За­ха­ров. В го­ды Великой Отечественной вой­ны , про­дол­жая вы­сту­пать в Мо­ск­ве, ба­лет по­ка­зал пре­мье­ры («Штрау­сиа­на» на му­зы­ку И. Штрау­са, 1941 год; «Винд­зор­ские про­каз­ни­цы» В.А. Оран­ско­го, 1942 год; «Ло­ла» Ва­си­лен­ко, 1943 год), став­шие де­бю­та­ми хо­рео­гра­фа В.П. Бур­мей­сте­ра (в 1941-1960 годах и в 1963-1971 годах главный ба­лет­мей­стер те­ат­ра). Сре­ди по­ста­но­вок 1940-1960-х годов: «Фран­че­ска да Ри­ми­ни» Асафь­е­ва (1947 год), «Док­тор Ай­бо­лит» И.В. Мо­ро­зо­ва (1948 год), «Бе­рег сча­стья» А.Э. Спа­да­век­киа (1948 год), «Эс­ме­раль­да» на му­зы­ку Ч. Пу­ньи, Р. М. Гли­эра и С. Н. Ва­си­лен­ко (1950 год), «Ле­бе­ди­ное озе­ро» П.И. Чай­ков­ско­го (1953 год), «Жан­на д’Арк» Н.И. Пей­ко (1957 год), «Кор­сар» А. Ада­на, Л. Де­ли­ба (1958 год), «Сне­гу­роч­ка» на му­зы­ку Чай­ков­ско­го (1963 год), «Кар­тин­ки с вы­став­ки» на му­зы­ку М.П. Му­сорг­ско­го (1963 год), «Бо­ле­ро» на му­зы­ку М. Ра­ве­ля и «Ва­риа­ции» на му­зы­ку Ж. Би­зе (обе 1964 года), мно­гие из ко­то­рых со­хра­ня­ют­ся в ре­пер­туа­ре до 2010-х годов.

В 1971-1984 годах главный ба­лет­мей­стер - А.В. Чи­чи­над­зе. Сре­ди его по­ста­но­вок: «Зо­луш­ка» С.С. Про­кофь­е­ва (1971 год), «Гая­нэ-сюи­та» А.И. Ха­ча­ту­ря­на (1972 год), «Коп­пе­лия» Л. Де­ли­ба (1975 год), «Ша­кун­та­ла» С.А. Ба­ла­са­ня­на (1979 год), «Дон Ки­хот» Л.Ф. Мин­ку­са (1981 год). В 1985-2004 главный ба­лет­мей­стер - Д.А. Брян­цев («Де­вять тан­го и… Бах» на му­зы­ку А. Пьяц­цол­лы и И.С. Ба­ха, «Оп­ти­ми­сти­че­ская тра­ге­дия» М.Б. Брон­не­ра, оба 1985 года; «Кор­сар» Ада­на и Де­ли­ба, 1989 года; «При­зрач­ный бал» на му­зы­ку Ф. Шо­пе­на , 1995 года; «Ук­ро­ще­ние строп­ти­вой» Брон­не­ра, 1996 года; «Са­ло­мея» на му­зы­ку П. Габ­ри­эля, 1998 года, и др.).

В афи­шу во­шли так­же ба­ле­ты «Ро­мео и Джуль­ет­та» Про­кофь­е­ва в по­ста­нов­ке В.В. Ва­силь­е­ва (1990 год), «Тщет­ная пре­дос­то­рож­ность» Л. Ге­роль­да (2001 год) и «Зо­луш­ка» (2006 год) в по­станов­ке О.М. Ви­но­гра­до­ва, «Силь­фида» Ж. Шнейцхоф­фе­ра в постановке П. Лакотта (2011 год), «Коп­пе­лия» Л. Де­ли­ба (2012 год, хо­ре­ог­ра­фия Р. Пе­ти). С середины 1980-х годов ак­тив­но ос­ваи­вал­ся клас­сический ре­пер­ту­ар, в том числе «Силь­фи­да» Х. Лё­вен­шел­ля (1986 год), «Шо­пе­ниа­на» на му­зы­ку Шо­пе­на и Гран-па из ба­ле­та «Па­хи­та» Мин­ку­са (оба 1987 год), «Валь­пур­гие­ва ночь» Ш. Гу­но (1989 год), «Жи­зель» Ада­на (1991 год), «Щел­кун­чик» Чай­ков­ско­го (1995 год).

В 2008-2 011 годаххудожественный руководитель ба­лет­ной труп­пы - С.Ю. Фи­лин, с 2011 - И.А. Зе­лен­ский. Про­дол­жая рас­ши­рять клас­сический ре­пер­ту­ар («Не­аполь» Н. Га­де, Х.С. Па­ул­ли, Э. Хель­сте­да; 2009 год), труп­па со­труд­ни­ча­ет как с оте­че­ст­вен­ны­ми (Ю.Н. Гри­го­ро­вич), так и с ве­ду­щи­ми ев­ропейскими хо­рео­гра­фа­ми (Дж. Ной­май­ер, Н. Дуа­то, И. Ки­ли­ан, Й. Эло).

В труп­пе в раз­ные го­ды: ба­лет­мей­сте­ры - И.Д. Бель­ский, К.М. Сер­ге­ев, Н.Д. Ка­сат­ки­на и В.Ю. Ва­си­лёв, Н.И. Ры­жен­ко, В.В. Смир­нов-Го­ло­ва­нов, Т. Шил­линг ( ГДР ), Б.Я. Эйф­ман и др.; ар­ти­сты ба­ле­та - А.А. Клейн, М.С. Со­ро­ки­на, А.М. Со­боль, Л.С. Яку­ни­на, М.Е. Ре­ди­на, В.Т. Бовт, Э.Е. Вла­со­ва, С.А. Ви­но­гра­до­ва, М.Э. Лие­па, М.С. Дроз­до­ва, В.С. Те­де­ев, А.Н. До­ма­шев, М.В. Кра­пи­вин, Г.Н. Кра­пи­ви­на, С.И. Смир­но­ва, Т.А. Чер­но­бров­ки­на, Н.В. Ле­дов­ская, Л.В. Ши­пу­ли­на, В.П. Ки­рил­лов, Л.И. Ры­жо­ва, В.Е. Дик, Д.А. За­ба­бу­рин, Л.К. Му­со­ва­ро­ва, О.К. Кузь­мен­ко, Н.М. Кра­пи­ви­на, Г.А. Сми­лев­ски, А.А. До­ма­шев, А.И. Глазш­ней­дер, К.Ш. Ами­ро­ва, С.С. Чу­дин, В.А. Му­ха­но­ва, О.А. Си­зых, Д.О. Хам­зин, О.В. Кар­даш и другие.

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