МУЗЫКАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ МОМЕНТ (Французское moment musical) - не­боль­шая ин­ст­ру­мен­таль­ная музыкальная пье­са, пре­имлемая для фор­те­пиа­но.

Род­ст­вен­на пре­лю­дии, экс­пром­ту. Обыч­но не вы­хо­дит за пре­де­лы какого-либо од­но­го на­строе­ния. Впер­вые под та­ким названием в 1828 году бы­ли опуб­ли­ко­ва­ны 6 фортепианных пьес Ф. Шу­бер­та op. 94 (D 780); по-ви­ди­мо­му, на­зва­ние при­над­ле­жит не ав­то­ру, а австрийскому из­да­те­лю М. Лей­дес­дор­фу, ко­то­рый не­за­дол­го до это­го опуб­ли­ко­вал свои собственные пье­сы под заглавием «Гру­ст­ные мгно­ве­ния» («Moments mélancoliques»). Вир­ту­оз­ность кон­церт­но­го ти­па музыкальный момент при­об­рёл в твор­че­ст­ве С.В. Рах­ма­ни­но­ва (Музыкальный момент для фортепиано ор. 16, 1896 год).

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