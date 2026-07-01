МУЗЫКАЛЬНЫЙ МОМЕНТ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ МОМЕНТ (Французское moment musical) - небольшая инструментальная музыкальная пьеса, преимлемая для фортепиано.
Родственна прелюдии, экспромту. Обычно не выходит за пределы какого-либо одного настроения. Впервые под таким названием в 1828 году были опубликованы 6 фортепианных пьес Ф. Шуберта op. 94 (D 780); по-видимому, название принадлежит не автору, а австрийскому издателю М. Лейдесдорфу, который незадолго до этого опубликовал свои собственные пьесы под заглавием «Грустные мгновения» («Moments mélancoliques»). Виртуозность концертного типа музыкальный момент приобрёл в творчестве С.В. Рахманинова (Музыкальный момент для фортепиано ор. 16, 1896 год).