МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЛУК
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЛУК (Английское musical bow) - музыкальный инструмент, древнейший хордофон (щипковый, ударный, позднее фрикционный).
Как правило, однострунный (монохорд во 2-м значении). Представляет собой охотничий лук либо согнутый в дугу прут, концы которого стянуты струной (обычно из растительного волокна). При игре инструмент за один конец держат в руке, струну у противоположного конца зажимают зубами, резонатором служит ротовая полость играющего. Звук извлекают пальцами, палочкой (ударами или трением), ныне смычком. Известны 2-3-х музыкального лука такого вида, иногда имеется резонаторный корпус (например, из высушенной тыквы).
Встречаются музыкальные луки, которые при игре держат иначе (например, прижимают к плечу, упирают в пол). Поныне распространён в разных вариантах в Африке, Америке (это - единственный струнный инструмент, который существовал у индейцев Южной Америки до испанского завоевания), Океании, до конца XX века встречался в Индии (штат Керала), Восточной Европе (у славян, народов Поволжья) и у многих народов Северной и Центральной Азии.
Разновидность музыкального лука - бумбас (немецкое Bumbass), или фламандский бас, - западно-европейский смычковый монохорд с резонатором из пузыря, зажатым между древком и струной; при игре его упирают в пол. Бумбас был распространён во многих странах Европы в XVI-XIX веках как атрибут карнавальной культуры.
Специфическая разновидность - многоствольный, или многострунный, Музыкальный лук, так называемый плюриарк (французское pluriarc; термин впервые применил швейцарский инструментовед Ж. Монтандон в 1919 году). У такого лука обычно имеетя корпус (из древесины, высушенной тыквы). Этот инструмент иногда определяют как лютневый с несколькими шейками (английское multiple-nacked lute), иногда его относят к типу арфы. Первое изображение подобного инструмента - в трактате М. Преториуса «Syntagma musicum-II» (1619 год), где он описан как «индийский». Плюриарк распространён в Юго-Западной и Центральной Африке.
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