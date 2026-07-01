МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЛУК

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЛУК (Английское musical bow) - музыкальный ин­ст­ру­мент, древ­ней­ший хор­до­фон (щип­ко­вый, удар­ный, позд­нее фрик­ци­он­ный).

Как пра­ви­ло, од­но­струн­ный (мо­но­хорд во 2-м зна­че­нии). Пред­став­ля­ет со­бой охот­ни­чий лук ли­бо со­гну­тый в ду­гу прут, кон­цы ко­то­ро­го стя­ну­ты стру­ной (обыч­но из рас­тительного во­лок­на). При иг­ре ин­ст­ру­мент за один ко­нец дер­жат в ру­ке, стру­ну у про­ти­во­по­лож­но­го кон­ца за­жи­ма­ют зу­ба­ми, ре­зо­на­то­ром слу­жит ро­то­вая по­лость иг­раю­ще­го. Звук из­вле­ка­ют паль­ца­ми, па­лоч­кой (уда­ра­ми или тре­ни­ем), ны­не смыч­ком. Из­вест­ны 2-3-х музыкального лука та­ко­го ви­да, иног­да име­ет­ся ре­зо­на­тор­ный кор­пус (например, из вы­су­шен­ной тык­вы).

Встре­ча­ют­ся музыкальные луки, ко­то­рые при иг­ре дер­жат ина­че (например, при­жи­ма­ют к пле­чу, упи­ра­ют в пол). По­ны­не рас­про­стра­нён в раз­ных ва­ри­ан­тах в Аф­ри­ке, Аме­ри­ке (это - един­ст­вен­ный струн­ный ин­стру­мент, ко­то­рый су­ще­ст­во­вал у ин­дей­цев Южной Аме­ри­ки до испанского за­вое­ва­ния ), Океа­нии, до конца XX века встре­чал­ся в Ин­дии (штат Ке­ра­ла), Восточной Ев­ро­пе (у сла­вян, на­ро­дов По­вол­жья) и у многих на­ро­дов Северной и Центральной Азии.

Раз­но­вид­ность музыкального лука - бум­бас (немецкое Bumbass), или фла­манд­ский бас, - западно-ев­ропейский смыч­ко­вый мо­но­хорд с ре­зо­на­то­ром из пу­зы­ря, за­жа­тым ме­ж­ду древ­ком и стру­ной; при иг­ре его упи­ра­ют в пол. Бум­бас был рас­про­стра­нён во мно­гих стра­нах Ев­ро­пы в XVI-XIX веках как ат­ри­бут кар­на­валь­ной куль­ту­ры.

Спе­ци­фическая раз­но­вид­ность - мно­го­стволь­ный, или мно­го­струн­ный, Музыкальный лук, так называемый плю­ри­арк (французское pluriarc; тер­мин впер­вые при­ме­нил швейцарский ин­ст­ру­мен­то­вед Ж. Мон­тан­дон в 1919 году). У та­ко­го лука обыч­но име­ет­я кор­пус (из дре­ве­си­ны, вы­су­шен­ной ты­к­вы). Этот ин­ст­ру­мент ино­гда оп­ре­де­ля­ют как лют­не­вый с не­сколь­ки­ми шей­ка­ми (английское multiple-nacked lute), ино­гда его от­но­сят к ти­пу ар­фы. Пер­вое изо­бра­же­ние по­доб­но­го ин­ст­ру­мен­та - в трак­та­те М. Пре­то­риу­са «Syntagma musicum-II» (1619 год), где он опи­сан как «ин­дий­ский». Плю­ри­арк рас­про­стра­нён в Юго-Западной и Центральной Аф­ри­ке.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)