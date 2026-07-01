МУЗЫКАЛЬНЫЕ АКАДЕМИИ

1) МУЗЫКАЛЬНЫЕ АКАДЕМИИ - учеб­ные за­ве­де­ния, по­доб­ные или ана­ло­гич­ные кон­сер­ва­то­ри­ям.

Од­на из пер­вых - «Ака­де­мия деи Фло­ри­ди» в Бо­ло­нье (1615 год), её пер­вый ру­ко­во­ди­тель - А. Бан­кь­е­ри. Ме­ж­ду­народную из­вест­ность по­лу­чи­ла Бо­лон­ская фи­лар­мо­ническая ака­де­мия (ос­но­ва­на в 1666 году), со­вме­щав­шая об­ра­зо­вательную и кон­церт­ную дея­тель­ность. Чле­на­ми её в раз­ное вре­мя бы­ли итальянские и иностранные ком­по­зи­то­ры Дж.Б. Мар­ти­ни, В.А. Мо­царт , Й. Мыс­ли­ве­чек, М.С. Бе­ре­зов­ский, Дж. Рос­си­ни, Дж. Вер­ди, Р. Ваг­нер, Ф. Бу­зо­ни, М. Ра­вель и многие другие.

Сре­ди других за­ру­беж­ных музыкальных академий: «Сан­та Че­чи­лия» в Ри­ме (ве­дёт ис­то­рию с 1585 года, сло­во «ака­де­мия» в названии поя­ви­лось в 1838 году), Ко­ро­лев­ская в Лон­до­не (1822 год), «Кид­жа­на» в Сие­не (1932 год), имени Ф. Шо­пе­на в Вар­ша­ве (название с 1979 года). Сре­ди современных отечественных музыкальных академий наи­бо­лее из­вест­на Рос­сий­ская ака­де­мия му­зы­ки име­ни Гне­си­ных . С начала 1990-х годов ака­де­мия­ми ста­ли на­зы­вать­ся кон­сер­ва­то­рии в сто­ли­цах бывших со­юз­ных рес­пуб­лик СССР.

2) На­зва­ние различных те­ат­раль­ных, кон­церт­ных уч­ре­ж­де­ний и кол­лек­ти­вов, про­ек­тов, музыкальных со­б­ра­ний (профессиональных и лю­би­тель­ских).

В 1669 году под названием «Ко­ро­лев­ская ака­де­мия оперы» от­кры­та Па­риж­ская опе­ра. В начале XVIII века в Лон­до­не функ­цио­ни­ро­ва­ло опер­ное пред­при­ятие «Ко­ро­лев­ская ака­де­мия му­зы­ки», ко­то­рым ру­ко­во­дил Г.Ф. Ген­дель . В 1827 году в Санкт-Пе­тер­бур­ге ди­рек­тор При­двор­ной пев­че­ской ка­пел­лы Ф.П. Львов соз­дал «Музыкальную ака­де­мию» - общество ве­ли­ко­свет­ских лю­би­те­лей му­зы­ки «для при­ят­но­го пре­про­вож­де­ния сво­бод­но­го вре­ме­ни и для пре­ус­пе­яния в об­ра­зо­ва­нии се­бя и в усо­вер­шен­ст­во­ва­нии му­зы­каль­но­го ис­кус­ст­ва» (в 1828 году да­ва­ла пуб­лич­ные кон­цер­ты в поль­зу бед­ных).

Во 2-й половине XX века в рам­ках аутен­тич­но­го ис­пол­ни­тель­ст­ва поя­ви­лись ан­самб­ли под названием «Ака­де­мия ста­рин­ной му­зы­ки»: в 1973 году К. Хог­вуд со­здал по­доб­ный ор­кестр в Ве­ли­ко­бри­та­нии (Кем­бридж), а Т.Т. Грин­ден­ко в 1982 году в Рос­сии (Мо­ск­ва). В 1992 году журнал «Со­вет­ская му­зы­ка» пе­ре­име­но­ван в «Му­зы­каль­ную ака­де­мию».

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