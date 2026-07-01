МУЗЫКАЛЬНЫЕ АКАДЕМИИ
1) МУЗЫКАЛЬНЫЕ АКАДЕМИИ - учебные заведения, подобные или аналогичные консерваториям.
Одна из первых - «Академия деи Флориди» в Болонье (1615 год), её первый руководитель - А. Банкьери. Международную известность получила Болонская филармоническая академия (основана в 1666 году), совмещавшая образовательную и концертную деятельность. Членами её в разное время были итальянские и иностранные композиторы Дж.Б. Мартини, В.А. Моцарт, Й. Мысливечек, М.С. Березовский, Дж. Россини, Дж. Верди, Р. Вагнер, Ф. Бузони, М. Равель и многие другие.
Среди других зарубежных музыкальных академий: «Санта Чечилия» в Риме (ведёт историю с 1585 года, слово «академия» в названии появилось в 1838 году), Королевская в Лондоне (1822 год), «Киджана» в Сиене (1932 год), имени Ф. Шопена в Варшаве (название с 1979 года). Среди современных отечественных музыкальных академий наиболее известна Российская академия музыки имени Гнесиных. С начала 1990-х годов академиями стали называться консерватории в столицах бывших союзных республик СССР.
2) Название различных театральных, концертных учреждений и коллективов, проектов, музыкальных собраний (профессиональных и любительских).
В 1669 году под названием «Королевская академия оперы» открыта Парижская опера. В начале XVIII века в Лондоне функционировало оперное предприятие «Королевская академия музыки», которым руководил Г.Ф. Гендель. В 1827 году в Санкт-Петербурге директор Придворной певческой капеллы Ф.П. Львов создал «Музыкальную академию» - общество великосветских любителей музыки «для приятного препровождения свободного времени и для преуспеяния в образовании себя и в усовершенствовании музыкального искусства» (в 1828 году давала публичные концерты в пользу бедных).
Во 2-й половине XX века в рамках аутентичного исполнительства появились ансамбли под названием «Академия старинной музыки»: в 1973 году К. Хогвуд создал подобный оркестр в Великобритании (Кембридж), а Т.Т. Гринденко в 1982 году в России (Москва). В 1992 году журнал «Советская музыка» переименован в «Музыкальную академию».