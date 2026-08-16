МУЗЫКАЛЬНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ПРИ МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

На­учно-про­све­ти­тель­ская ор­га­ни­за­ция при Эт­но­гра­фическом от­де­ле императорского Общества лю­би­те­лей ес­те­ст­во­зна­ния, ан­тро­по­ло­гии и эт­но­гра­фии (ОЛЕА­иЭ) Московского университета .

Ос­но­ва­на в 1901 с це­лью со­би­ра­ния, изу­че­ния и про­па­ган­ды фольк­ло­ра. В её со­став вхо­ди­ли: ком­по­зи­то­ры – П. И. Бла­рам­берг, А. Т. Гре­ча­ни­нов (то­ва­рищ пред­се­да­те­ля), М. М. Ип­по­ли­тов- Ива­нов, Вик. С. Ка­лин­ни­ков (см. в ст. Ка­лин­ни­ко­вы ), А. Д. Кас­таль­ский, Н. С. Кле­нов­ский, А. Н. Ко­ре­щен­ко, Н. В. Лы­сен­ко, С. И. Та­не­ев; эт­но­гра­фы и фольк­ло­ри­сты – А. В. Мар­ков, Н. А. Ян­чук (пред­се­да­тель); му­зыкан­ты-фольк­ло­ри­сты – Д. И. Ара­ки­шви­ли, Е. Э. Ли­нё­ва (с 1902 сек­ре­тарь), А. М. Лис­то­па­дов, А. Л. Мас­лов, Ю. Н. Мель­гу­нов, В. В. Пас­ха­лов, М. Е. Пят­ниц­кий; музейные кри­ти­ки и учё­ные – Н. Д. Каш­кин, Г. Э. Ко­нюс, И. В. Ли­па­ев, Ю. Д. Эн­гель, Б. Л. Явор­ский; пев­цы – Н. В. Са­ли­на, Ф. И. Ша­ля­пин и др. Ко­мис­сия осу­ще­ст­ви­ла за­пись мно­го­численных народных на­пе­вов (русских, украинских, бе­ло­русских, на­ро­дов Кав­ка­за, якутских, финских, чеш­ских и др.) и на­ча­ла их тео­ре­тическое ис­сле­до­ва­ние, рас­про­стра­ни­ла в Рос­сии пе­ре­до­вые ме­то­ды за­пи­си на­пе­вов (фо­но­граф), по­ста­ви­ла на на­учную ос­но­ву об­ра­бот­ку народной пес­ни, про­во­ди­ла эт­но­гра­фические кон­цер­ты. Пер­вые из­да­ния М.-э. к. – «Ве­ли­ко­рус­ские пес­ни в на­род­ной гар­мо­ни­зи­ции. За­пи­са­ны Е. Ли­нё­вой» (вып. 1–2, 1904–1909) и фун­дам. «Тру­ды му­зы­каль­но-эт­но­гра­фи­че­ской ко­мис­сии» (т. 1–2, 1906–1911) – по­лу­чи­ли ши­ро­кий ре­зо­нанс в на­учной и ху­дожественной сре­де. При со­дей­ст­вии М.-э. к. в 1906 в Мо­ск­ве ор­га­ни­зо­ва­ны ра­бо­чий хор при Пре­чис­тен­ских кур­сах и Народная кон­сер­ва­то­рия, где зна­чительное вни­ма­ние уде­ля­лось изу­че­нию и ис­пол­не­нию русской народной пес­ни. В 1908–1912 ко­мис­сия из­да­ва­ла журнал «Му­зы­ка и жизнь». В 1909 уча­ст­во­ва­ла в Вен­ском кон­грес­се Ме­ж­ду­народного музыкального общества. В 1921 рас­пу­ще­на, на её ос­но­ве соз­да­на Эт­но­гра­фическая сек­ция Государственного инстита музейной нау­ки (ГИМН) под руководством В. В. Пас­ха­ло­ва.

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