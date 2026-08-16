МУЗЫКАЛЬНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ПРИ МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Научно-просветительская организация при Этнографическом отделе императорского Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии (ОЛЕАиЭ) Московского университета.
Основана в 1901 с целью собирания, изучения и пропаганды фольклора. В её состав входили: композиторы – П. И. Бларамберг, А. Т. Гречанинов (товарищ председателя), М. М. Ипполитов- Иванов, Вик. С. Калинников (см. в ст. Калинниковы), А. Д. Кастальский, Н. С. Кленовский, А. Н. Корещенко, Н. В. Лысенко, С. И. Танеев; этнографы и фольклористы – А. В. Марков, Н. А. Янчук (председатель); музыканты-фольклористы – Д. И. Аракишвили, Е. Э. Линёва (с 1902 секретарь), А. М. Листопадов, А. Л. Маслов, Ю. Н. Мельгунов, В. В. Пасхалов, М. Е. Пятницкий; музейные критики и учёные – Н. Д. Кашкин, Г. Э. Конюс, И. В. Липаев, Ю. Д. Энгель, Б. Л. Яворский; певцы – Н. В. Салина, Ф. И. Шаляпин и др. Комиссия осуществила запись многочисленных народных напевов (русских, украинских, белорусских, народов Кавказа, якутских, финских, чешских и др.) и начала их теоретическое исследование, распространила в России передовые методы записи напевов (фонограф), поставила на научную основу обработку народной песни, проводила этнографические концерты. Первые издания М.-э. к. – «Великорусские песни в народной гармонизиции. Записаны Е. Линёвой» (вып. 1–2, 1904–1909) и фундам. «Труды музыкально-этнографической комиссии» (т. 1–2, 1906–1911) – получили широкий резонанс в научной и художественной среде. При содействии М.-э. к. в 1906 в Москве организованы рабочий хор при Пречистенских курсах и Народная консерватория, где значительное внимание уделялось изучению и исполнению русской народной песни. В 1908–1912 комиссия издавала журнал «Музыка и жизнь». В 1909 участвовала в Венском конгрессе Международного музыкального общества. В 1921 распущена, на её основе создана Этнографическая секция Государственного инстита музейной науки (ГИМН) под руководством В. В. Пасхалова.