МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ
МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ - музыкально-сценический жанр.
В широком смысле - то же, что комическая опера и её разновидности; в более узком - музыкально-сценическое представление комедийного характера с разговорными диалогами. К музыкальной комедии относятся комедия-балет, оперетта, мюзикл (последнее название - сокращенная форма от английского musical comedy).
Особая разновидность жанра музыкальной комедии развивалась в 1-й половине - середине XX века в культурах, до той поры не имевших развитых музыкально-театральных традиций. Характерна опора на национально-бытовую тематику, городской музыкальный фольклор. Среди первых образцов - «Муж и жена» (1909 год), «Не та, так эта» (1910 год), «Аршин мал алан» У. Гаджибекова (1913 год), «Кето и Котэ» В. Долидзе (1919 год).