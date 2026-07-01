МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ

МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ - музыкально-сце­нический жанр.

В ши­ро­ком смыс­ле - то же, что ко­ми­че­ская опе­ра и её раз­но­вид­но­сти; в бо­лее уз­ком - музыкально-сце­ническое пред­став­ле­ние ко­ме­дий­но­го ха­рак­те­ра с раз­го­вор­ны­ми диа­ло­га­ми. К музыкальной комедии от­но­сят­ся ко­ме­дия-ба­лет, опе­рет­та , мю­зикл (по­след­нее название - сокращенная фор­ма от английского mu­sical comedy).

Осо­бая раз­но­вид­ность жан­ра музыкальной комедии раз­ви­ва­лась в 1-й половине - середине XX века в куль­ту­рах, до той по­ры не имев­ших раз­ви­тых музыкально-те­ат­раль­ных тра­ди­ций. Ха­рак­тер­на опо­ра на национально-бы­то­вую те­ма­ти­ку, городской музыкальный фольк­лор. Сре­ди пер­вых об­раз­цов - «Муж и же­на» (1909 год), «Не та, так эта» (1910 год), «Ар­шин мал алан» У. Гад­жи­бе­ко­ва (1913 год), «Ке­то и Ко­тэ» В. До­лид­зе (1919 год).

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