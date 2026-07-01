МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА
1) МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА - типовая музыкальная композиция.
Виды Музыкальной формы - простые формы, сложные формы, вариационная форма, сонатная форма, рондо, фуга, канон и другое. Понятие музыкальной формы в некоторых аспектах совпадает с понятием жанра в музыке. В музыкально-сценических произведениях, имеющих номерную структуру, выделяют специфические оперные формы (ария и её разновидности, различные виды ансамбля, речитатив, хор и другое; подробнее смотреть в статье Опера). Под музыкальной формой подразумевают также индивидуально-неповторимую, конкретную художественную форму данного произведения (которая не всегда сводима к форме-типу).
Зародыш конкретной музыкальной формы и её мобильный динамичный импульс - интонационный комплекс, наиболее непосредственно отражающий суть идейно-образного содержания и представляющий реализацию ядра музыкальной мысли средствами ритма музыкального, гармонии и фактуры. Музыкальная мысль (идея, образ) воплощается в метрической организации, мотивной структуре, аккордике, контрапункте, тембрах и так далее; полностью она реализуется в целостной музыкальной форме, в логическом развитии через систему повторений, контрастов, отражений, в совокупности различных смысловых функций частей формы.
Музыкальная форма - выражение музыкальной мысли в рамках исторического и социально детерминированного интонационного строя и соответствующего звукового материала. Музыкальный материал организуется на основе коренного различения повторения и неповторения; все конкретные формы новоевропейской музыки (с XVII века) - различные типы повторения. Техника композиции (то есть техника владения музыкальной формой) служит полноте выражения музыкальной мысли, созданию эстетически полноценного художественного целого.
Даже после того как музыка вычленилась из «мусического» триединства (слово - напев - телодвижение), музыкальная форма сохраняет органическую связь со стихом, шагом, танцем. Отсюда первичная музыкальная форма - текстомузыкальная форма: народная песня, монодические формы григорианского хорала, знаменного распева, одно- и многоголосные формы Средневековья и Возрождения, всевозможные светские песни, танцевальные песни (баллада, баллата, лауда, ле, виреле, рондо, бар, фроттола и другое). Тенденция к освобождению музыкальной формы от связи с текстом наметилась в XIV-XV веках.
Новый аспект музыкальной формы возник в европейском многоголосии, постепенно вытеснившем одноголосие. Освоение гармонической вертикали привело к небывалому обогащению музыкальной формы, на смену монодическим формам пришли формы многоголосные - полифонические и гомофонные. До XVIII века важным классификационным признаком был жанр (мотет, мадригал, сюита и другое).
Разветвлённая система музыкальной формы Нового времени обусловлена доминированием светских жанров, свободных от прикладных функций и предназначенных для слушания (опера, концерт, симфония и так далее). Они базируются на тональности, гомофонии, метрической экстраполяции, благодаря которой взимодействие тяжёлых каденционных тактов регулирует общую структуру музыкальной формы.
В развитии музыкальной формы Нового времени выделяют 2 периода: 1600-1750 годы (эпоха барокко - господство генерал-баса) и 1750-1900 годы (венская классическая школа и романтизм). В классико-романтической музыкальной форме целостная музыкальная мысль включает изложение, развитие и завершение. Изложение (тема), контрастная часть (разработка, контрастная тема), реприза (утверждение) вместе с вступлением, переходом и заключением образуют 6 функций частей музыкальной формы.
Основные формобразующие средства музыкальной формы - метр, мотив, модуляция; формы низшего уровня - предложение и период. Классическая система музыкальной формы основана на двух поляризованных структурных принципах - изложении и разработке.
музыкальная форма новейшего периода отчасти сохраняют старые композиционные типы, отчасти создаются на основе новых принципов, причём могут быть объектом творчества, согласуясь с новыми способами обработки интонационного материала - многообразными техниками композиции XX-XIX веков (алеаторика, сонорика, додекафония, минимализм и другое). Смотреть также Открытая форма.
2) Наименование научной и учебной музыкально-теоретической дисциплины, предметом которой является музыкальная форма (в первом значении).
Дополнительная литература.:
Маrх А. В. Die Lehre von der musikalischen Komposition. 9. Aufl. Lpz., 1887–1890. Bd 1–4;
Аренский А. С. Руководство к изучению форм инструментальной и вокальной музыки. 6-е изд. М., 1930;
Мазель Л.А., Цуккерман В.А. Анализ музыкальных произведений. М., 1967. [Ч. 1];
Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. 2-е изд. Л., 1971;
Теоретические проблемы музыкальных форм и жанров. Сб. статей. М., 1971;
Музыкальная форма / Под ред. Ю. Н. Тюлина. 2-е изд. М., 1974;
Пэрриш К., Оул Дж. Образцы музыкальных форм от григорианского хорала до Баха. Л., 1975;
Бобровский В. П. Функциональные основы музыкальной формы. М., 1978;
Холопов Ю.Н. Метрическая структура периода и песенных форм // Проблемы музыкального ритма. М., 1978; он же. Введение в музыкальную форму. М., 2008;
Протопопов В.В. Очерки из истории инструментальных форм XVI - начала XIX в. М., 1979;
Xолопова В.Н. О прототипах функций музыкальной формы // Проблемы музыкальной науки. М., 1979. Вып. 4; она же. Формы музыкальных произведений. М., 2006;
Смотреть также литературу при статье Композиция.