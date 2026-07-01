МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА

1) МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА - ти­по­вая музыкальная ком­по­зи­ция.

Ви­ды Музыкальной формы - про­стые фор­мы, слож­ные фор­мы, ва­риа­ци­он­ная фор­ма, со­нат­ная фор­ма, рон­до, фу­га, ка­нон и другое. По­ня­тие музыкальной формы в не­ко­то­рых ас­пек­тах сов­па­да­ет с по­ня­ти­ем жан­ра в му­зы­ке. В музыкально-сце­нических про­из­ве­де­ни­ях, имею­щих но­мер­ную струк­ту­ру, вы­де­ля­ют спе­ци­фические опер­ные фор­мы (ария и её раз­но­вид­но­сти, различные ви­ды ан­сам­бля, ре­чи­та­тив, хор и другое; под­роб­нее смотреть в статье Опе­ра ). Под музыкальной формой под­ра­зу­ме­ва­ют так­же ин­ди­ви­ду­аль­но-не­по­вто­ри­мую, кон­крет­ную ху­дожественную фор­му дан­но­го про­из­ве­де­ния (ко­то­рая не всег­да сво­ди­ма к фор­ме-ти­пу).

За­ро­дыш кон­крет­ной музыкальной формы и её мо­биль­ный ди­на­мич­ный им­пульс - ин­то­национный ком­плекс, наи­бо­лее не­по­сред­ст­вен­но от­ра­жаю­щий суть идей­но-об­раз­но­го со­дер­жа­ния и пред­став­ляю­щий реа­ли­за­цию яд­ра музыкальной мыс­ли сред­ст­ва­ми рит­ма му­зы­каль­но­го, гар­мо­нии и фак­ту­ры. Музыкальная мысль (идея, об­раз) во­пло­ща­ет­ся в мет­рической ор­га­ни­зации, мо­тив­ной струк­ту­ре, ак­кор­ди­ке, кон­тра­пунк­те, тем­брах и так далее; пол­но­стью она реа­ли­зу­ет­ся в це­ло­ст­ной музыкальной форме, в ло­гическом раз­ви­тии че­рез сис­те­му по­вто­ре­ний, кон­тра­стов, от­ра­же­ний, в со­во­куп­но­сти различных смы­сло­вых функ­ций час­тей фор­мы.

Музыкальная форма - вы­ра­же­ние музыкальной мыс­ли в рам­ках ис­то­рического и со­ци­аль­но де­тер­ми­ни­ро­ван­но­го ин­то­национного строя и со­от­вет­ст­вую­ще­го зву­ко­во­го ма­те­риа­ла. Музыкальный ма­те­ри­ал ор­га­ни­зу­ет­ся на ос­но­ве ко­рен­но­го раз­ли­че­ния по­вто­ре­ния и не­по­вто­ре­ния; все кон­крет­ные фор­мы но­во­ев­ро­пей­ской му­зы­ки (с XVII века) - различные ти­пы по­вто­ре­ния. Тех­ни­ка ком­по­зи­ции (то есть тех­ни­ка вла­де­ния музыкальной фор­мой) слу­жит пол­но­те вы­ра­же­ния музыкальной мыс­ли, соз­да­нию эс­те­ти­че­ски пол­но­цен­но­го ху­до­же­ст­вен­но­го це­ло­го.

Да­же по­сле то­го как му­зы­ка вы­чле­ни­лась из «му­си­че­ско­го» трие­дин­ст­ва (сло­во - на­пев - те­ло­дви­же­ние), музыкальная форма со­хра­ня­ет ор­га­ническую связь со сти­хом, ша­гом, тан­цем. От­сю­да пер­вич­ная музыкальная форма - тек­сто­му­зы­каль­ная фор­ма: народная пес­ня, мо­но­ди­че­ские фор­мы гри­го­ри­ан­ско­го хо­ра­ла, зна­мен­но­го рас­пе­ва, од­но- и мно­го­го­лос­ные фор­мы Сред­не­ве­ко­вья и Воз­ро­ж­де­ния , все­воз­мож­ные свет­ские пес­ни, тан­це­валь­ные пес­ни (бал­ла­да, бал­ла­та, лау­да, ле, ви­ре­ле, рон­до, бар, фрот­то­ла и другое). Тен­ден­ция к ос­во­бо­ж­де­нию музыкальной формы от свя­зи с тек­стом на­ме­ти­лась в XIV-XV веках.

Но­вый ас­пект музыкальной формы воз­ник в ев­ропейском мно­го­го­ло­сии, по­сте­пен­но вы­тес­нив­шем од­но­го­ло­сие. Ос­вое­ние гар­мо­ни­че­ской вер­ти­ка­ли при­ве­ло к не­бы­ва­ло­му обо­га­ще­нию музыкальной формы, на сме­ну мо­но­дическим фор­мам при­шли фор­мы мно­го­го­лос­ные - по­ли­фо­ни­че­ские и го­мо­фон­ные. До XVIII века важ­ным клас­си­фи­кационным при­зна­ком был жанр (мо­тет, мад­ри­гал, сюи­та и другое).

Раз­ветв­лён­ная сис­те­ма музыкальной формы Но­во­го вре­ме­ни обу­слов­ле­на до­ми­ни­ро­ва­ни­ем свет­ских жан­ров, сво­бод­ных от при­клад­ных функ­ций и пред­на­зна­чен­ных для слу­ша­ния (опе­ра, кон­церт, сим­фо­ния и так далее). Они ба­зи­ру­ют­ся на то­наль­но­сти, го­мо­фо­нии, мет­рической экс­т­ра­по­ля­ции, бла­го­да­ря ко­то­рой взи­мо­дей­ст­вие тя­жё­лых ка­ден­ци­он­ных так­тов ре­гу­ли­ру­ет об­щую струк­ту­ру музыкальной формы.

В раз­ви­тии музыкальной формы Но­во­го вре­ме­ни вы­де­ля­ют 2 пе­рио­да: 1600-1750 годы (эпо­ха ба­рок­ко - гос­под­ство ге­не­рал-ба­са) и 1750-1900 годы (вен­ская клас­си­че­ская шко­ла и ро­ман­тизм). В клас­си­ко-ро­ман­тической музыкальной форме це­ло­ст­ная музыкальная мысль вклю­ча­ет из­ло­же­ние, раз­ви­тие и за­вер­ше­ние. Из­ло­же­ние (те­ма), кон­тра­ст­ная часть (раз­ра­бот­ка, кон­тра­ст­ная те­ма), ре­при­за (ут­вер­жде­ние) вме­сте с всту­п­ле­ни­ем, пе­ре­хо­дом и за­клю­че­ни­ем об­ра­зу­ют 6 функ­ций час­тей музыкальной формы.

Основные фор­моб­ра­зую­щие сред­ст­ва музыкальной формы - метр, мо­тив, мо­ду­ля­ция; фор­мы низ­ше­го уров­ня - пред­ло­же­ние и пе­ри­од. Клас­сическая сис­те­ма музыкальной формы ос­но­ва­на на двух по­ля­ри­зо­ван­ных струк­тур­ных прин­ци­пах - из­ло­же­нии и раз­ра­бот­ке.

музыкальная форма но­вей­ше­го пе­рио­да от­час­ти со­хра­ня­ют ста­рые ком­по­зи­ци­он­ные ти­пы, от­час­ти соз­да­ют­ся на ос­но­ве но­вых прин­ци­пов, при­чём мо­гут быть объ­ек­том твор­че­ст­ва, со­гла­су­ясь с но­вы­ми спо­со­ба­ми об­ра­бот­ки ин­то­национного ма­те­риа­ла - мно­го­об­раз­ны­ми тех­ни­ка­ми ком­по­зи­ции XX-XIX веков (алеа­то­ри­ка, со­но­ри­ка, до­де­ка­фо­ния, ми­ни­ма­лизм и другое). Смотреть так­же От­кры­тая фор­ма .

2) Наи­ме­но­ва­ние на­учной и учеб­ной музыкально-тео­ре­тической дис­цип­ли­ны, пред­ме­том ко­то­рой яв­ля­ет­ся музыкальная форма (в пер­вом зна­че­нии).

Дополнительная литература .:

Маrх А. В. Die Lehre von der musi­ka­lischen Komposition. 9. Aufl. Lpz., 1887–1890. Bd 1–4;

Арен­ский А. С. Ру­ко­во­дство к изу­чению форм ин­ст­ру­мен­таль­ной и во­каль­ной му­зы­ки. 6-е изд. М., 1930;

Ма­зель Л.А., Цук­кер­ман В.А. Ана­лиз му­зы­каль­ных про­из­ве­де­ний. М., 1967. [Ч. 1];

Асафь­ев Б.В. Му­зы­каль­ная фор­ма как про­цесс. 2-е изд. Л., 1971;

Тео­ре­ти­че­ские про­бле­мы му­зы­каль­ных форм и жан­ров. Сб. ста­тей. М., 1971;

Му­зы­каль­ная фор­ма / Под ред. Ю. Н. Тю­ли­на. 2-е изд. М., 1974;

Пэр­риш К., Оул Дж. Об­раз­цы му­зы­каль­ных форм от гри­го­ри­ан­ско­го хо­ра­ла до Ба­ха. Л., 1975;

Боб­ров­ский В. П. Функ­цио­наль­ные ос­но­вы му­зы­каль­ной фор­мы. М., 1978;

Хо­ло­пов Ю.Н. Мет­ри­че­ская струк­ту­ра пе­рио­да и пе­сен­ных форм // Про­бле­мы му­зы­каль­но­го рит­ма. М., 1978; он же. Вве­де­ние в му­зы­каль­ную фор­му. М., 2008;

Про­то­по­пов В.В. Очер­ки из ис­то­рии ин­ст­ру­мен­таль­ных форм XVI - на­ча­ла XIX в. М., 1979;

Xолопова В.Н. О про­то­ти­пах функ­ций му­зы­каль­ной фор­мы // Про­бле­мы му­зы­каль­ной нау­ки. М., 1979. Вып. 4; она же. Фор­мы му­зы­каль­ных про­из­ве­де­ний. М., 2006;

Смотреть так­же литературу при статье Ком­по­зи­ция .

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