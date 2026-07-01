МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА

1) МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА - жан­ро­вое обо­зна­че­ние опе­ры в XVII-XVIII веках.

Пер­вые слу­чаи при­ме­не­ния - у дея­те­лей Фло­рен­тий­ской ка­ме­ра­ты, К. Мон­те­вер­ди [итальянское dramma per musica, dramma in mu­sica (буквально - пье­са для му­зы­ки)], С. Лан­ди (dramma musicale). Тер­мин «дра­ма», су­ще­ст­во­вав­ший в музыкально-те­ат­раль­ном искусстве ба­рок­ко и клас­си­циз­ма на­ря­ду с тер­ми­ном «опе­ра», не­ред­ко снаб­жал­ся оп­ре­де­ле­ния­ми: «пас­то­раль­ная», «мо­раль­ная», «серь­ёз­ная» (serio), «по­лу­серь­ёз­ная» (semiserio), «ве­сё­лая» (gio­coso; си­но­ним ко­мической опе­ры), «ко­ми­че­ская» и другое.

2) По­ня­тие, обоб­щив­шее тен­ден­цию сбли­же­ния прин­ци­пов опер­но­го и дра­ма­тического те­ат­ра в середине - 2-й половине XIX века. Тео­ре­ти­че­ски раз­ра­бо­та­но Р. Ваг­не­ром в трак­та­те «Опе­ра и дра­ма» (1851 год). По убе­ж­де­нию Ваг­не­ра, му­зы­ка в опе­ре долж­на быть сред­ст­вом, а дра­ма - це­лью ху­дожественного вы­ра­же­ния; смысл и цель ре­фор­мы опер­но­го жан­ра - соз­да­ние «со­во­куп­но­го про­из­ве­де­ния ис­кус­ств» (немецкое Gesamt­kunstwerk).

Свои ре­фор­ма­тор­ские идеи Ваг­нер осу­ще­ст­вил в сце­нических про­из­ве­дени­ях на­чи­ная с «Ло­эн­гри­на» (1848 год). Ваг­не­ров­ская кон­цеп­ция ока­за­ла силь­ней­шее влия­ние на раз­ви­тие опер­но­го искусства; кро­ме пря­мых про­дол­жа­те­лей твор­че­ст­ва Ваг­не­ра, она кос­ну­лась и ком­по­зи­то­ров других школ и на­прав­ле­ний, во мно­гом оп­ре­де­лив по­яв­ле­ние та­ких со­чи­не­ний, как «Бо­рис Го­ду­нов» и «Хо­ван­щи­на» М.П. Му­сорг­ско­го (обо­зна­чил свои опе­ры как музыкальная драма), «Отел­ло» Дж. Вер­ди.

3) Об­щее на­зва­ние не­ев­ро­пей­ских тра­диционных драм, в ко­то­рых му­зы­ке от­ве­де­на зна­чительная роль, сре­ди них - так называемая сан­скрит­ская дра­ма, пе­кин­ская музыкальная дра­ма цзин­ц­зюй, японский те­атр но.

4) Музыкально-сце­нический жанр, раз­вив­ший­ся в 1-й половине - середине XX века главным образом в рес­пуб­ли­ках Средней Азии и За­кав­ка­зья (например, «Ха­ли­ма» с му­зы­кой Г. За­фа­ри, 1920 год, Уз­бе­ки­стан; «Зо­ло­тая де­вуш­ка» В.А. Вла­со­ва и В.Г. Фе­ре, 1937 год, Кир­ги­зия). Его раз­но­вид­ность - му­зы­каль­ная ко­ме­дия . Эти со­чи­не­ния по­слу­жи­ли ос­но­вой раз­ви­тия национальной опе­ры.

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