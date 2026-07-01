МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА
1) МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА - жанровое обозначение оперы в XVII-XVIII веках.
Первые случаи применения - у деятелей Флорентийской камераты, К. Монтеверди [итальянское dramma per musica, dramma in musica (буквально - пьеса для музыки)], С. Ланди (dramma musicale). Термин «драма», существовавший в музыкально-театральном искусстве барокко и классицизма наряду с термином «опера», нередко снабжался определениями: «пасторальная», «моральная», «серьёзная» (serio), «полусерьёзная» (semiserio), «весёлая» (giocoso; синоним комической оперы), «комическая» и другое.
2) Понятие, обобщившее тенденцию сближения принципов оперного и драматического театра в середине - 2-й половине XIX века. Теоретически разработано Р. Вагнером в трактате «Опера и драма» (1851 год). По убеждению Вагнера, музыка в опере должна быть средством, а драма - целью художественного выражения; смысл и цель реформы оперного жанра - создание «совокупного произведения искусств» (немецкое Gesamtkunstwerk).
Свои реформаторские идеи Вагнер осуществил в сценических произведениях начиная с «Лоэнгрина» (1848 год). Вагнеровская концепция оказала сильнейшее влияние на развитие оперного искусства; кроме прямых продолжателей творчества Вагнера, она коснулась и композиторов других школ и направлений, во многом определив появление таких сочинений, как «Борис Годунов» и «Хованщина» М.П. Мусоргского (обозначил свои оперы как музыкальная драма), «Отелло» Дж. Верди.
3) Общее название неевропейских традиционных драм, в которых музыке отведена значительная роль, среди них - так называемая санскритская драма, пекинская музыкальная драма цзинцзюй, японский театр но.
4) Музыкально-сценический жанр, развившийся в 1-й половине - середине XX века главным образом в республиках Средней Азии и Закавказья (например, «Халима» с музыкой Г. Зафари, 1920 год, Узбекистан; «Золотая девушка» В.А. Власова и В.Г. Фере, 1937 год, Киргизия). Его разновидность - музыкальная комедия. Эти сочинения послужили основой развития национальной оперы.