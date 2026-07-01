МУЗЫКАЛЬНАЯ АРХЕОЛОГИЯ

МУЗЫКАЛЬНАЯ АРХЕОЛОГИЯ - раз­дел му­зы­ко­ве­де­ния, изу­чаю­щий музыкальную куль­ту­ру Древ­не­го ми­ра и сред­них ве­ков по па­мят­ни­кам ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры.

Тер­мин вве­дён В.Ф. Одо­ев­ским в про­грам­му 1-го ар­хео­ло­гического съез­да в Мо­ск­ве (1869 год) при­ме­ни­тель­но к изу­че­нию русских фольк­лор­ных тра­ди­ций, искусства ско­мо­ро­хов и цер­ков­но­го пе­ния до XVIII века. Н.Ф. Фин­дей­зен пер­вым в Рос­сии при­влёк к изу­че­нию ис­то­рии му­зы­ки ма­те­риа­лы ар­хео­ло­гии («Очер­ки по ис­то­рии му­зы­ки в Рос­сии», том 1, 1928 год) и ор­га­ни­зо­вал Ка­би­нет музыкальной ар­хео­ло­гии при Пет­роградском университете (1922 год).

В западной нау­ке на­чаль­ный этап археологии ох­ва­ты­ва­ет­ся по­ня­ти­ем «срав­ни­тель­ное му­зы­коз­на­ние» (немецкое verg­lei­chende Musikwissenschaft). Один из ос­но­во­по­лож­ни­ков это­го на­прав­ле­ния - Ф.Ж. Фе­тис; дос­ти­же­ния от­ра­же­ны, в ча­ст­но­сти, в музыкальной эн­цик­ло­пе­дии, ос­но­ван­ной французским музыкальным тео­ре­ти­ком А. Ла­винь­я­ком («Encyclopédie de la musique et dictionnaire du Conservatoire», pt. 1: Histoire de la musique, 1913-1924 годы).

Раз­ви­тию нау­ки спо­соб­ст­во­ва­ли свя­зи с ев­ропейскими учё­ны­ми, например с Г.Дж. Фар­ме­ром (в 1933 году он уча­ст­во­вал в Ме­ж­ду­народном иранском кон­грес­се в Ле­нин­гра­де); в 1937 году в Ле­нин­гра­де из­дан сборник «Му­зы­каль­ная куль­ту­ра древ­не­го ми­ра» (под редакцией Р.И. Гру­бе­ра) со стать­я­ми К. За­кса, Г. Абер­та, Ж. Ком­ба­рьё.

Вхо­ж­де­ние тер­ми­на «Музыкальная археология» (английское ar­chaeomusicology) в ме­ж­ду­народный на­учный оби­ход в 1940-х годах [в свя­зи с вы­хо­дом в Нью-Йор­ке кни­ги К. За­кса «Ста­нов­ле­ние му­зы­ки в Древ­нем ми­ре на Вос­то­ке и на За­па­де» («The rise of music in the ancient world, East and West», 1943 год)] оз­на­ме­но­ва­ло на­ча­ло но­во­го эта­па в раз­ви­тии музыкальной археологии: му­зы­ко­ве­да­ми бы­ла осоз­на­на не­об­хо­ди­мость пла­но­мер­но­го ис­сле­до­ва­ния ар­хео­ло­гических дан­ных.

Транс­фор­ма­ция археологии в 1960-х - начале 1980-х годов в меж­дис­ци­п­ли­нар­ную ана­ли­ти­че­ски-по­ис­ко­вую нау­ку (с при­вле­че­ни­ем ме­то­дов и дан­ных эт­но­му­зы­ко­ве­де­ния, ин­ст­ру­мен­то­ве­де­ния, музыкальной ико­но­гра­фии и па­лео­гра­фии и другое) под­го­тов­ле­на и со­про­вож­да­лась сен­са­ци­он­ны­ми ар­хео­ло­гическими от­кры­тия­ми [древ­ней­шие кос­тя­ные ин­ст­ру­мен­ты из Ме­зи­на, ар­фы и ба­ра­ба­ны па­зы­рык­ской куль­ту­ры, флей­ты из Тиау­а­на­ко, гуд­ки и гус­ли средневекового Нов­го­ро­да, при­клад­ное и мо­ну­мен­таль­ное искусство доа­раб­ской Средней Азии, на­скаль­ные изо­бра­же­ния Там­га­лы (Ка­зах­стан), Бхим­бет­ки (Ин­дия), Вал­ка­мо­ни­ка, Ме­гид­до, Ча­тал-Хюю­ка, Тас­си­лин-Адд­же­ра].

В се­рии «Му­зы­ка древ­не­го ми­ра» мно­го­том­но­го издания «Ил­лю­ст­ри­ро­ван­ная ис­то­рия му­зы­ки» («Musikgeschichte in Bil­dern. Bd 2: Musik des Altertums». Hrsg. von W. Bachmann, 1961-1987 годы) опуб­ли­ко­ва­ны бо­га­тые ма­те­риа­лы по музыкальной куль­ту­ре Ме­со­по­та­мии , Егип­та , Гре­ции, Эт­ру­рии, Ри­ма, Ин­дии, Аме­ри­ки, впер­вые дос­тоя­ни­ем ме­ж­ду­нар. об­ще­ст­вен­но­сти ста­ли ма­те­риа­лы Средней Азии (Lfg 9, 1987 год; в под­го­тов­ке это­го вы­пус­ка уча­ст­во­ва­ли российские учё­ные Т.С. Вы­зго и В.А. Меш­ке­рис).

Раз­ви­тие музыкальной археологии ко­ор­ди­ни­ру­ет­ся Ме­ж­ду­народной груп­пой ис­сле­до­ва­те­лей музыкальной ар­хео­ло­гии, соз­дан­ной в 1981 году под руководством немецкой ис­сле­до­ва­тель­ни­цы Э. Хик­ман (при Ме­ж­ду­народном со­ве­те тра­диционной му­зы­ки в со­ста­ве Ме­ж­ду­на­род­но­го му­зы­каль­но­го со­ве­та; с 1997 года са­мо­сто­ятельный ста­тус, ба­зи­ру­ет­ся в Бер­ли­не).

Под эги­дой этой ор­га­ни­за­ции с 1984 года про­во­дят­ся ме­ж­ду­народные кон­фе­рен­ции и сим­по­зиу­мы, ма­те­риа­лы ко­то­рых из­да­ны в ря­де сборников и в се­рии «Studien zur Musikarch ̈aologie» (2000 год). Из­да­вал­ся журнал «Archaeologia Musicalis» (1987-1990 годы).

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