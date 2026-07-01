МУЗЫКАЛЬНАЯ АРХЕОЛОГИЯ
МУЗЫКАЛЬНАЯ АРХЕОЛОГИЯ - раздел музыковедения, изучающий музыкальную культуру Древнего мира и средних веков по памятникам материальной культуры.
Термин введён В.Ф. Одоевским в программу 1-го археологического съезда в Москве (1869 год) применительно к изучению русских фольклорных традиций, искусства скоморохов и церковного пения до XVIII века. Н.Ф. Финдейзен первым в России привлёк к изучению истории музыки материалы археологии («Очерки по истории музыки в России», том 1, 1928 год) и организовал Кабинет музыкальной археологии при Петроградском университете (1922 год).
В западной науке начальный этап археологии охватывается понятием «сравнительное музыкознание» (немецкое vergleichende Musikwissenschaft). Один из основоположников этого направления - Ф.Ж. Фетис; достижения отражены, в частности, в музыкальной энциклопедии, основанной французским музыкальным теоретиком А. Лавиньяком («Encyclopédie de la musique et dictionnaire du Conservatoire», pt. 1: Histoire de la musique, 1913-1924 годы).
Развитию науки способствовали связи с европейскими учёными, например с Г.Дж. Фармером (в 1933 году он участвовал в Международном иранском конгрессе в Ленинграде); в 1937 году в Ленинграде издан сборник «Музыкальная культура древнего мира» (под редакцией Р.И. Грубера) со статьями К. Закса, Г. Аберта, Ж. Комбарьё.
Вхождение термина «Музыкальная археология» (английское archaeomusicology) в международный научный обиход в 1940-х годах [в связи с выходом в Нью-Йорке книги К. Закса «Становление музыки в Древнем мире на Востоке и на Западе» («The rise of music in the ancient world, East and West», 1943 год)] ознаменовало начало нового этапа в развитии музыкальной археологии: музыковедами была осознана необходимость планомерного исследования археологических данных.
Трансформация археологии в 1960-х - начале 1980-х годов в междисциплинарную аналитически-поисковую науку (с привлечением методов и данных этномузыковедения, инструментоведения, музыкальной иконографии и палеографии и другое) подготовлена и сопровождалась сенсационными археологическими открытиями [древнейшие костяные инструменты из Мезина, арфы и барабаны пазырыкской культуры, флейты из Тиауанако, гудки и гусли средневекового Новгорода, прикладное и монументальное искусство доарабской Средней Азии, наскальные изображения Тамгалы (Казахстан), Бхимбетки (Индия), Валкамоника, Мегиддо, Чатал-Хююка, Тассилин-Адджера].
В серии «Музыка древнего мира» многотомного издания «Иллюстрированная история музыки» («Musikgeschichte in Bildern. Bd 2: Musik des Altertums». Hrsg. von W. Bachmann, 1961-1987 годы) опубликованы богатые материалы по музыкальной культуре Месопотамии, Египта, Греции, Этрурии, Рима, Индии, Америки, впервые достоянием междунар. общественности стали материалы Средней Азии (Lfg 9, 1987 год; в подготовке этого выпуска участвовали российские учёные Т.С. Вызго и В.А. Мешкерис).
Развитие музыкальной археологии координируется Международной группой исследователей музыкальной археологии, созданной в 1981 году под руководством немецкой исследовательницы Э. Хикман (при Международном совете традиционной музыки в составе Международного музыкального совета; с 1997 года самостоятельный статус, базируется в Берлине).
Под эгидой этой организации с 1984 года проводятся международные конференции и симпозиумы, материалы которых изданы в ряде сборников и в серии «Studien zur Musikarch ̈aologie» (2000 год). Издавался журнал «Archaeologia Musicalis» (1987-1990 годы).