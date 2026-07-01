МУЗЫКАЛЬНАЯ АКУСТИКА

МУЗЫКАЛЬНАЯ АКУСТИКА - раз­дел аку­сти­ки, изу­чаю­щий фи­зические свой­ст­ва му­зы­каль­ных зву­ков.

Как и об­щая аку­сти­ка, музыкальная акустика - меж­дис­ци­п­ли­нар­ная нау­ка. В сво­их ис­сле­до­ва­ни­ях она при­вле­ка­ет дан­ные и (час­тич­но) по­ня­тий­ный ап­па­рат других на­ук: ма­те­ма­ти­ки, тео­рии му­зы­ки, пси­хо­ло­гии и другое. Основной пред­мет музыкальной акустики - вы­со­та зву­ка, ди­на­ми­ка (в му­зы­ке), тембр музыкальных зву­ков, главным образом с точ­ки зре­ния их вос­при­ятия слу­хом и вос­про­из­ве­де­ния («ин­то­ни­ро­ва­ния») му­зы­кан­та­ми-ис­пол­ни­те­ля­ми.

Тео­рия музыкальных стро­ёв и тем­пе­ра­ций (смотреть в статье Строй му­зы­каль­ный), ис­то­ри­че­ски со­став­ляв­шая пред­мет стан­дарт­ной тео­рии му­зы­ки , ны­не так­же счи­та­ет­ся об­ла­стью музыкальной аку­сти­ки.

Ма­те­ма­тические ос­но­вы зву­ко­вых сис­тем, ин­тер­ва­лов и стро­ёв бы­ли из­вест­ны уже в Древ­ней Гре­ции (пи­фа­го­рей­цы, Пто­ле­мей) и Ки­тае (Люй Бу­вэй). Раз­ви­тие Музыкальной акустики свя­за­но с име­на­ми Бо­эция, Фа­ра­би, Ра­мо­са де Па­ре­хи, Дж. Цар­ли­но, В. Га­ли­леи, М. Мер­сен­на, А. Верк­мей­сте­ра, И. Г. Ней­дхард­та, Ж. Со­вё­ра, Ж. Ф. Ра­мо, Л. Эй­ле­ра, Дж. Тар­ти­ни, С. Та­на­ки, Х. Ри­ма­на, П. Хин­де­ми­та и другие музыкальные тео­ре­ти­ки (Ри­ман, Хин­де­мит) ис­поль­зо­ва­ли дан­ные акустики для по­строе­ния ес­тественно-на­учных кон­цеп­ций му­зы­ки, а фи­зи­ки и пси­хо­ло­ги (Г. Гельм­гольц, К. Штумпф, В. Кё­лер) - для соз­да­ния фи­зио­ло­гических кон­цеп­ций музыкального вос­при­ятия.

В Рос­сии вклад в Музыкальную акустику вне­сли Н.А. Гар­бу­зов (раз­ра­бо­тав­ший так называемую зон­ную тео­рию музыкального слу­ха), Л.С. Тер­мен, А.А. Во­ло­дин, Е.А. Мур­зин (соз­да­те­ли элек­тро­му­зы­каль­ных ин­ст­ру­мен­тов), Е.В. На­зай­кин­ский.

Дан­ные музыкально-аку­стических ис­сле­до­ва­ний при­ме­ня­лись на прак­ти­ке из­дав­на (например, для вос­пи­та­ния слу­ха му­зы­кан­тов на мо­но­хор­де и на­строй­ки ин­ст­ру­мен­тов с фик­си­рованной вы­со­той зву­ка) и до­ны­не ис­поль­зу­ют­ся в обу­че­нии му­зы­кан­тов-ис­пол­ни­те­лей (например, в тре­ни­ров­ке пев­че­ско­го го­ло­са), в кон­ст­руи­ро­ва­нии и на­строй­ке музыкальных ин­ст­ру­мен­тов (в том числе в ре­кон­ст­рук­ции ста­рин­ных ин­ст­ру­мен­тов, при­ме­няе­мых в ау­тен­тич­ном ис­пол­ни­тель­ст­ве), в ор­га­ни­за­ции современной зву­ко­за­пи­си (в том числе в ос­на­ще­нии ау­дио­сту­дии), в тех­ни­ке со­чи­не­ния элек­трон­ной му­зы­ки и так далее.

Дополнительная литература:

Гельм­гольц Г. Уче­ние о слу­хо­вых ощу­ще­ни­ях как фи­зио­ло­ги­че­ская ос­но­ва для тео­рии му­зы­ки. СПб., 1875. М., 2010;

Stumpf C. Tonpsychologie. Lpz., 1883–1890. Bd 1–2;

Ри­ман Х. Аку­сти­ка с точ­ки зре­ния му­зы­каль­ной нау­ки. М., 1898;

Hindemith P. Unterweisung im Tonsatz. Mainz, 1937. Tl 1;

Му­зы­каль­ная аку­сти­ка / Под ред. Н. А. Гар­бу­зо­ва. 2-е изд. М., 1954;

При­ме­не­ние аку­сти­че­ских ме­то­дов ис­сле­до­ва­ния в му­зы­коз­на­нии. Сб. ста­тей. М., 1964;

Во­ло­дин А. А. Роль гар­мо­ни­че­ско­го спек­тра в вос­при­ятии вы­со­ты и тем­бра зву­ка // Му­зы­каль­ное ис­кус­ст­во и нау­ка. М., 1970;

H ̈oren, Messen und Rechnen in der fr ̈uhen Neuzeit. Darmstadt, 1987 (Geschichte der Mu­siktheorie. Bd 6);

Куз­не­цов Л. А. Аку­сти­ка му­зы­каль­ных ин­ст­ру­мен­тов. М., 1989.