МУЗЫКАЛЬНАЯ АКУСТИКА
МУЗЫКАЛЬНАЯ АКУСТИКА - раздел акустики, изучающий физические свойства музыкальных звуков.
Как и общая акустика, музыкальная акустика - междисциплинарная наука. В своих исследованиях она привлекает данные и (частично) понятийный аппарат других наук: математики, теории музыки, психологии и другое. Основной предмет музыкальной акустики - высота звука, динамика (в музыке), тембр музыкальных звуков, главным образом с точки зрения их восприятия слухом и воспроизведения («интонирования») музыкантами-исполнителями.
Теория музыкальных строёв и темпераций (смотреть в статье Строй музыкальный), исторически составлявшая предмет стандартной теории музыки, ныне также считается областью музыкальной акустики.
Математические основы звуковых систем, интервалов и строёв были известны уже в Древней Греции (пифагорейцы, Птолемей) и Китае (Люй Бувэй). Развитие Музыкальной акустики связано с именами Боэция, Фараби, Рамоса де Парехи, Дж. Царлино, В. Галилеи, М. Мерсенна, А. Веркмейстера, И. Г. Нейдхардта, Ж. Совёра, Ж. Ф. Рамо, Л. Эйлера, Дж. Тартини, С. Танаки, Х. Римана, П. Хиндемита и другие музыкальные теоретики (Риман, Хиндемит) использовали данные акустики для построения естественно-научных концепций музыки, а физики и психологи (Г. Гельмгольц, К. Штумпф, В. Кёлер) - для создания физиологических концепций музыкального восприятия.
В России вклад в Музыкальную акустику внесли Н.А. Гарбузов (разработавший так называемую зонную теорию музыкального слуха), Л.С. Термен, А.А. Володин, Е.А. Мурзин (создатели электромузыкальных инструментов), Е.В. Назайкинский.
Данные музыкально-акустических исследований применялись на практике издавна (например, для воспитания слуха музыкантов на монохорде и настройки инструментов с фиксированной высотой звука) и доныне используются в обучении музыкантов-исполнителей (например, в тренировке певческого голоса), в конструировании и настройке музыкальных инструментов (в том числе в реконструкции старинных инструментов, применяемых в аутентичном исполнительстве), в организации современной звукозаписи (в том числе в оснащении аудиостудии), в технике сочинения электронной музыки и так далее.
Дополнительная литература:
Гельмгольц Г. Учение о слуховых ощущениях как физиологическая основа для теории музыки. СПб., 1875. М., 2010;
Stumpf C. Tonpsychologie. Lpz., 1883–1890. Bd 1–2;
Риман Х. Акустика с точки зрения музыкальной науки. М., 1898;
Hindemith P. Unterweisung im Tonsatz. Mainz, 1937. Tl 1;
Музыкальная акустика / Под ред. Н. А. Гарбузова. 2-е изд. М., 1954;
Применение акустических методов исследования в музыкознании. Сб. статей. М., 1964;
Володин А. А. Роль гармонического спектра в восприятии высоты и тембра звука // Музыкальное искусство и наука. М., 1970;
H ̈oren, Messen und Rechnen in der fr ̈uhen Neuzeit. Darmstadt, 1987 (Geschichte der Musiktheorie. Bd 6);
Кузнецов Л. А. Акустика музыкальных инструментов. М., 1989.