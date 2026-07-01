МУЗЫКА, ИЗДАТЕЛЬСТВО
МУЗЫКА, ИЗДАТЕЛЬСТВО - старейшее российское музыкальное издательство.
Основано в 1918 году в Москве в результате национализации крупнейшей российской нотоиздательской фирмы П.И. Юргенсона. С 1921 года Музыкальный сектор Госиздата РСФСР, с 1930 года самостоятельное Государственное музыкальное издательство (Музгиз; вместе с отделением в Ленинграде вошло в систему ОГИЗ - Объединения государственных издательств).
С 1954 года в системе Главиздата при Министерстве культуры СССР. В 1964 году объединилось с издательством «Советский композитор» (ныне «Композитор»), образовав издательство «Музыка» (с двойным подчинением - Комитету по печати при СМ СССР и CК СССР).
С 1967 года вновь стало самостоятельным. До 1992 года работало в системе Государственного комитета СССР по печати, ныне «Издательство Музыка». До 2003 года имело филиал в Санкт-Петербурге. В ведении издательства «Музыка» находилась Специализированная библиотека (Нотница) - одно из крупнейших в СССР нотохранилищ (в 2007 передана в библиотеку Московской консерватории).
В современное время - крупнейшее музыкальное издательство страны, выпускало ноты (в том числе объёмные оперные клавиры и сложные партитуры), музыковедческую литературу, учебники; ныне эти традиции сохраняются, среди крупнейших проектов последних лет - «Тематико- библиографический указатель сочинений П.И. Чайковского» (2003 год).
Издательство в разное время возглавляли крупные отечественные музыканты П.А. Ламм, И.Ф. Бэлза, К.А. Фортунатов; здесь работали Н.С. Жиляев, Ю.М. Оленев, С.Э. Павчинский, В.А. Киселёв, К.А. Титаренко, Е.М. Гордеева, А.П. Зорина, В.А. Ерохин. С 2003 года директор М.А. Зильберквит. С 1988 года главный редактор В.В. Рубцова.
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)