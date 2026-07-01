МУЗЫКА, ИЗДАТЕЛЬСТВО

МУЗЫКА, ИЗДАТЕЛЬСТВО - ста­рей­шее российское музыкальное из­да­тель­ст­во.

Ос­но­ва­но в 1918 году в Мо­ск­ве в ре­зуль­та­те на­цио­на­ли­за­ции круп­ней­шей российской но­то­из­да­тель­ской фир­мы П.И. Юр­ген­со­на. С 1921 года Музыкальный сек­тор Гос­из­да­та РСФСР, с 1930 года са­мо­стоя­тель­ное Государственное музыкальное издательство (Муз­гиз; вме­сте с от­де­ле­ни­ем в Ле­нин­гра­де во­шло в сис­те­му ОГИЗ - Объ­е­ди­не­ния государственных из­да­тельств).

С 1954 года в сис­те­ме Глав­из­да­та при Министерстве куль­ту­ры СССР. В 1964 году объ­е­ди­ни­лось с издательством «Со­вет­ский ком­по­зи­тор» (ны­не «Ком­по­зи­тор»), об­ра­зо­вав издательство «Музыка» (с двой­ным под­чи­не­ни­ем - Комитету по пе­ча­ти при СМ СССР и CК СССР).

С 1967 года вновь ста­ло са­мо­стоя­тель­ным. До 1992 года ра­бо­та­ло в сис­те­ме Государственного комитета СССР по пе­ча­ти, ны­не «Из­да­тель­ст­во Му­зы­ка ». До 2003 года име­ло фи­ли­ал в Санкт-Пе­тер­бур­ге. В ве­де­нии издательства «Музыка» на­хо­ди­лась Специализированная библиотека (Нот­ни­ца) - од­но из круп­ней­ших в СССР но­то­хра­ни­лищ (в 2007 пе­ре­да­на в библиотеку Московской кон­сер­ва­то­рии).

В современное вре­мя - круп­ней­шее музыкальное издательство стра­ны, вы­пус­ка­ло но­ты (в том числе объ­ём­ные опер­ные кла­ви­ры и слож­ные пар­ти­ту­ры), му­зы­ко­ведческую литературу, учеб­ни­ки; ны­не эти тра­ди­ции со­хра­ня­ют­ся, сре­ди круп­ней­ших про­ек­тов по­след­них лет - «Те­ма­ти­ко- биб­лио­гра­фи­че­ский ука­за­тель со­чи­не­ний П.И. Чай­ков­ско­го » (2003 год).

Издательство в раз­ное вре­мя воз­глав­ля­ли круп­ные отечественные му­зы­кан­ты П.А. Ламм, И.Ф. Бэл­за, К.А. Фор­ту­на­тов; здесь ра­бо­та­ли Н.С. Жи­ля­ев, Ю.М. Оле­нев, С.Э. Пав­чин­ский, В.А. Ки­се­лёв, К.А. Ти­та­рен­ко, Е.М. Гор­дее­ва, А.П. Зо­ри­на, В.А. Еро­хин. С 2003 года ди­рек­тор М.А. Зиль­бер­квит. С 1988 года главный редактор В.В. Руб­цо­ва.

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