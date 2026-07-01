МУЗЫКА
Искусство звуков, организованных главным образом по высоте и во времени.
Греч. μουσιϰή – прилагательное жен. рода; в античном словоупотреблении оно относилось либо к ремеслу (μουσιϰ&varia;η τέχνη), либо к тайному знанию о предметах божественной деятельности муз (μουσιϰ&varia;η ἐπιστήμη); оба смысловых оттенка термина – иск-во и наука – перешли в латынь (musica) и новоевропейские языки, где традиционно сохранялись вплоть до кон. 18 в. Как вид иск-ва М. реализуется в пении (см. также Голос певческий) и игре на инструментах музыкальных. Издревле М. сопровождалась танцем и была б. ч. неотделима от стихотворчества: античные «мелопоэты» – одновременно поэты и музыканты; подобный синкретизм поныне сохраняется в нар. и проф. М. устной традиции
(см. Традиционная музыка), воспроизводится в джазе, рок-музыке, совр. авторской песне. Материал М. – звук музыкальный. В европ. письм. культуре (с 9 в.) сложилась техника развёртывающейся во времени звуковысотной композиции, наиболее существенная черта которой – муз. гармония. Из видов человеческой деятельности М. ближе всего к эмоционально приподнятой речи; её отличие от речи – в способах организации звукового материала. Муз. звук организуется в высотном (см. в статьях Высота звука, Строй музыкальный, Звуковая система, Роды интервальных систем, Лад), временно́м (ритм музыкальный, метр, темп), тембровом (окраска; см. Тембр), громкостном (см. Динамика в музыке) и др. отношениях (тогда как в речи звуки организованы гл. обр. в артикуляц. отношении). Интонация (в 5-м значении), как носитель худож. специфики М., в отличие от речевой интонации, пользуется не всеми доступными звуками; в любой зрелой муз. культуре существует дискретный набор стабильных, интервально соотнесённых высот (см. Интервал, Ступень). Звуковысотность, зафиксированная в муз. строе, предполагает развитие слуховых навыков (см. Слух музыкальный), особой муз. памяти, удерживающей положение звука (созвучия) в высотном континууме относительно др. звуков. Модусами движения-интонирования в европ. традиции служат темпы, различающиеся не только по скорости (частоте чередования импульсов – тактовых долей), но и по внутр. ритмич. структуре; муз. творчество, исполнение и восприятие тем самым, помимо слуха и памяти, базируются на чувстве ритма. Разветвлённая система муз. длительностей (ритмическое деление нот теоретически бесконечно) распространяется не только на звуки, но и на паузы (произвольность последних – одно из многочисл. отличий поэтич. речи от М.).
Непосредств. связь со словом прослеживается в большинстве жанров и форм вокальной М., т. е. рассчитанной на пение и сочинённой на соответствующий лит. текст, который может быть как поэтическим (в арии, балладе, мадригале, мотете, романсе и т. п.), так и прозаическим (молитвословная проза в песни библейской, эксперим. образцы со 2-й пол. 19 в.). К вокальной М. относятся все сочинения для хора (а капелла и в сопровождении инструментов, в т. ч. включаемые в религ. культ), а также все виды и разновидности муз. театра (кроме классич. балета): опера, оперетта, мюзикл. Элементы театральности могут проникать и в вокальную музыку для голоса (голосов) в сопровождении инструментов (кондукты в литургической драме, поздние мадригалы К. Монтеверди, некоторые песни и романсы Ф. Шуберта, М. П. Мусоргского). Произведение для пения без слов именуется вокализом. М. для одного или нескольких инструментов без пения называется инструментальной; виды камерного инструментального ансамбля (см. Камерная музыка) получили наименования по числу участников: дуэт, трио (в вокальной музыке ему соответствует терцет), квартет, квинтет, секстет, септет, октет и реже встречающиеся нонет, децимет. Самый крупный коллектив музыкантов-инструменталистов – большой симфонич. оркестр. Несмотря на отсутствие текста и сценич. образа, в инструментальной М. возможны изобразительность, поэтич. идея и сюжет по типу литературного (см. Программная музыка), однако в целом для М. они факультативны. Содержательность музыкальной формы (в широком смысле) может быть обусловлена не только конкретными, зримыми образами, но и опосредованными символико-ассоциативными механизмами восприятия. Скрытый характер этих механизмов отчасти оправдывает идею «абсолютной музыки», т. е. «чистой» инструментальной М., не связанной со словом, театральным действием и изображением (односторонне-радикально эта идея выражена Э. Гансликом: «Музыка состоит из звукорядов, звукоформ. Они не имеют никакого другого содержания, кроме самих себя»).
Особый аспект специфики муз. иск-ва – соотношение его временно́й природы и худож.-смысловой целостности. Первичным типом целостности в М. является импровизация – тип музицирования, не имеющий функционально различимых средств для обозначения начала и конца пьесы (её элементы, будучи вариантами исходной мелодич., ритмич., гармонич. модели, интонационно родственны друг другу, чем и обеспечивается в этом случае целостность). Близка импровизации вариационная форма, в которой, однако, различаются функции начала и конца (тема и её вариации, иногда завершаемые возвращением темы). Наиболее сложный тип муз. целостности представлен завершёнными муз. формами, в которых функции начала, развития и завершения выражены спец. средствами (напр., экспозиция, разработка, реприза в сонатной форме). В этих формах звуко-временной процесс членится на фазы, связанные друг с другом по типу причин и следствий. Восприятие таких форм предполагает активность слушательского внимания, способного сравнивать, сопоставлять, удерживать в памяти прошлое и настоящее, предвосхищать будущее развитие муз. мысли. В старину муз. формы, опиравшиеся на тексты (кантата, оратория, «страсти», в частности у И. С. Баха и Г. Ф. Генделя), имели генетич. родство с построением ораторской речи согласно риторич. диспозиции (см. Риторика музыкальная); риторич. прототипы повлияли и на классич. формы и жанры инструментальной музыки 18 в. (соната, сюита, дивертисмент, симфония), однако в 19 в. эта связь ослабевает. В завершённых формах время звучания обретает специфич. пространственность: способность «застывать» в логике соотношения частей музыкального целого. Так возникает диалектика «формы-процесса» и «окристаллизованной формы» (Б. В. Асафьев; см. также Открытая форма). Завершённость музыкального произведения оборачивается процессуальностью в исполнительской интерпретации, которая заново воссоздаёт муз. целостность (в традиц. и старинной музыке при отсутствии фиксированной нотной партитуры интерпретация равносильна пересочинению).
Происхождение и развитие музыки. Историч. развитие М. неотделимо от развития чувственных способностей человека; ход слухового освоения человеком звукового материала в изменяющихся культурных условиях составляет наиболее фундам. уровень истории М. Согласно гипотезам, выдвинутым исследователями 19 – нач. 20 вв., истоки М. коренились в интонациях эмоционально возбуждённой речи (Г. Спенсер), в пении птиц и любовных зовах животных (Ч. Дарвин), ритмах трудовых процессов (К. Бюхер), звуковых сигналах (К. Штумпф), магич. заклинаниях (Ж. Комбарьё). Археологич. и этнографич. данные говорят о том, что в практич. деятельности древних людей длительное время созревал первобытный синкретич. комплекс – праискусство, которое включало в себя зародыши М., танца, поэзии и служило целям коммуникации, организации совместных трудовых и ритуальных процессов, эмоционально и духовно-этически воздействовало на их участников. Многократное повторение мелодико-ритмич. формул, закрепившихся в обществ. практике, привело к постепенному осознанию и усвоению логич. организации звуков. Включённость музицирования в быт, труд, обряд формировала первичные муз. жанры; интонации постепенно стабилизировались по высоте, стали интервально определёнными. Тем самым высота звука отделилась от тембра голоса и речевой артикуляции; возникли звукоряды (в их закреплении большую роль сыграли муз. инструменты) и основанные на них мелодии.
На ранних стадиях развития М. была почти исключительно прикладной (см. Прикладная музыка), отсюда каноничность творчества, малая выраженность в нём индивидуально-авторского начала. Эти качества определялись также мифологич. представлениями о мире как о стабильном единстве, в котором циклически повторяются взаимно подобные явления природы, человеческие действия и т. д. Элементы М. отождествлялись с числами, числа наделялись мистико-символич. значениями (см. Нумерология) и оказывались поэтому знаками всеобщего порядка бытия. Тем или иным ладам и ритмам соответствовали конкретные переживания (по античным и некоторым вост. представлениям, лад и метр – одновременно абстрактная числовая структура и этос). Универсальное обобщение действительности обеспечивалось системой канонич. элементов муз. творчества; отд. муз. явления в фольклоре, в импровизац. «пересочинении» у менестрелей внутренне не замкнуты, что отличает их от завершённого муз. произведения (опуса) в новоевропейской культуре (opus perfectum et absolutum – «совершенное и цельное творение», по выражению Н. Листения, 1537). Ценность М. в этих условиях зависела от типичности её формы, от близости к нормативным образцам.
В проф. творчестве зрелых муз. культур М. постепенно освобождается от непосредственной зависимости от слова, бытового или ритуального контекста. Интонац. элементы и законы их организации обретают логич. самостоятельность и собств. историч. жизнь. Развивается и дифференцируется муз. язык, способный выразить одновременно и конкретность переживания, и обобщённость мысли. В монодич. звуковысотных системах (см. Монодия, Одноголосие) гармония реализуется в формах модального лада (см. Модальность, Модус в музыке), тогда как созвучия появляются эпизодически (в гетерофонии или в сочетании мелодии с выдержанным звуком – бурдоном). Подлинным переворотом в М. следует считать переход от одноголосия к многоголосию (время «Каролингского возрождения»). Вслед за древней монодией и примыкающей к ней гетерофонией в европ. М. постепенно развились типы многоголосного склада музыкального: полифония, предполагающая равноправие взаимно согласованных мелодич. голосов (расцвет в 14–16 вв. и в творчестве И. С. Баха), и гомофония с выделением одного ведущего голоса в многоголосном целом (расцвет в 17–19 вв.). В ходе истории М. гомофонно-гармонич. склад и его фактурные разновидности (см. Фактура) нередко обогащались элементами полифонии. В проф. обучении музыкантов особое внимание уделялось контрапункту (в 1-м значении).
Начиная с эпохи Возрождения в Европе развиваются жанры т. н. автономной (в терминологии Г. Бесселера – «преподносимой», т. е. предназначенной исключительно для слушания) музыки, свободные от прикладных задач, складывается самостоят. логика композиторского мышления, обособляется сама профессия композитора. Одновременно под влиянием ускорившегося социального развития формируется динамич. картина мира, в центре которой – чувствующая и мыслящая неповторимая личность. В эпоху барокко М. преим. «подражает» нормативным аффектам (см. Аффектов теория) – человеческим реакциям на реалии объективного мира. В эпоху Просвещения считалось, что «…искусство музыканта состоит не в непосредственном изображении предметов, а в том, чтобы привести слушателя в состояние, подобное тому, какое вызывает представление об этом предмете» (Ж. Ж. Руссо). Эстетика классицизма в центр образного обобщения ставила типизацию характеров через выделение и противопоставление преобладающих качеств (героич., комич., лирич. и др.). Характерность тематизма и контраст в его развитии придавали инструментальной М. классико-романтич. эпохи (см. в статьях Классика, Романтизм) черты театральности, что привносило в муз. смысл сюжетные и событийные ассоциации (напр., в фп. сонатах Й. Гайдна и В. А. Моцарта, симфониях П. И. Чайковского). Классико-романтич. М. тяготела к выражению неповторимых эмоциональных состояний и сложных психич. процессов, превратившихся во всеобщий «язык чувств» (Л. ван Бетховен подчёркивал в аннотации к 6-й, «Пасторальной», симфонии: «больше выражение чувств, чем изображение»). В звуковысотной организации классико-романтич. стадия развития муз. мышления представлена гармонич. тональностью, где любой аккорд может быть истолкован как представитель одной из трёх функций тональных (тоники, доминанты и субдоминанты).
Сформированный в М. 18–19 вв. тип худож. образа многозначен, предполагает постоянное переосмысление композитором устоявшихся норм муз. языка. Отсюда – необходимость исполнительской и критич. интерпретации муз. произведения. Формирование автономного муз. языка и особой сферы распространения М., не равнозначной быту, церемониалу или культу, привело к осознанию новой цели: оригинального воплощения в композиции индивидуальной авторской мысли. В этих условиях ценность М. состоит в неповторимой структуре муз. произведения и одновременно во внутр. смысловой оправданности избранных композитором средств.
Характерное для новой и новейшей М. 20–21 вв. ощущение исчерпанности традиц., сформированных в эру гомофонной гармонии, образов и средств их воплощения выразилось в появлении новых техник композиции, коренным образом изменивших лицо М. Гармония новой М. – по преимуществу полифоническая. Более радикальные худож. течения (начиная с новой венской школы) ушли от традиц. понимания муз. темы как мелодии, положив в основу композиции серию из 12 «лишь между собой соотнесённых тонов» (А. Шёнберг); со временем серийная организация распространилась также на область ритма, громкостной динамики и т. д. (см. Сериализм). Параллельно происходил процесс ассимиляции в европ. М. элементов неевропейских муз. культур (экзотич. ладовые звукоряды, нерегулярная ритмика и т. п.).
В совр. М. до известной степени реставрируются предшествующие этапы её развития. Муз. авангардизм, в ряде направлений тяготеющий к синтетич. худож. акциям (хеппенинг), воскрешает характерную для древних культур включённость М. во внемузыкальный контекст. Предельное обобщение действительности превращает муз. произведение в аналог универсума («Моменты», «Гимны» и др. сочинения К. Штокхаузена). Др. тип худож. образности возникает в коммерческой, чисто развлекат. М., функционирующей в массовой культуре (поп-музыка, шлягер). Ориентируясь на интонац. и композиц. шаблоны, эта М. закрепляет за мелодико-гармонич., ритмич. формулами эмоциональные и идейные этикетки, вызывающие однозначную психофизиологич. и поведенч. реакцию аудитории. Характерные для поп-музыки муз. образы – «поп- имиджи» – выражают ходовые представления о мире обыденного сознания, которое в определённой мере мифологизирует действительность. В рок-музыке множественность оснований образного мышления (шлягерная поэтика, авангардистская игра парадоксальными алогизмами, фольклорно-мифологич. тип образности) связана с противоречивостью целей творчества: массовое развлечение, выражение критич. неприятия существующего образа жизни, психологически-компенсаторные цели (подобные тем, которые достигаются при употреблении психоделических препаратов), социально-организаторские функции (подобные тем, которые выполняет гимн).
Дополнительная литература:
Ambros A. W. Geschichte der Musik. 3. Aufl. Lpz., 1887. Bd 1–5;
Combarieu J. La musique, ses lois, son évolution. P., 1907; idem. Histoire de la musique... P., 1913–1919. Vol. 1–3;
Ганслик Э. О музыкально-прекрасном. 2-е изд. СПб., 1910;
Штумпф К. Происхождение музыки. Л., 1927;
Грубер Р. И. История музыкальной культуры. Л.; М., 1941–1959. Т. 1. Ч. 1–2. Т. 2. Ч. 1–2;
New Oxford history of music. L.; N. Y., 1954–1990. Vol. 1–10;
Besseler H. Das musikalische Hören der Neuzeit. B., 1959;
Musikgeschichte in Bildern / Hrsg. von H. Besseler, M. Schneider. Lpz., 1961–;
Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс. Л., 1971;
Конен В. Д. Театр и симфония. 2-е изд. М., 1975;
Медушевский В. В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки. М., 1976;
Бернстайн Л. Музыка – всем. М., 1978;
Dahlhaus C. Die Idee der absoluten Musik. Kassel u. a., 1978;
Neues Handbuch der Musikwissenschaft. Wiesbaden, 1980–1995. Bd 1–13;
Назайкинский Е. В. Логика музыкальной композиции. М., 1982; он же. Звуковой мир музыки. М., 1986;
Шахназарова Н. Г. Музыка Востока и музыка Запада. Типы музыкального профессионализма. М., 1983;
История русской музыки: В 10 т. М., 1983–2005;
Dahlhaus C., Eggebrecht H. H. Was ist Musik? Wilhelmshaven, 1985;
Epochen der Musikgeschichte in Einzeldarstellungen. 6. Aufl. Münch. u. a., 1985;
Kerman J. Contemplating music. Camb. (Mass.), 1985;
Алексеев Э. Е. Раннефольклорное интонирование. М., 1986;
Ansermet E. Les fondements de la musique dans la conscience humaine... P., 1989;
Вебер М. Рациональные и социологические основания музыки // Вебер М. Избранное. Образ общества. М., 1994;
Лосев А. Ф. Музыка как предмет логики // Лосев А. Ф. Форма. Стиль. Выражение. М., 1995;
Михайлов А. В. Музыка в истории культуры. М., 1995;
Соколов А. С. Музыка вокруг нас. М., 1996;
The origins of music. Camb. (Mass.); L., 2000.
Автор статьи: Т. В. Чередниченко, Д. О. Чехович.
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)