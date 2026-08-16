МУЗЫ (др.-греч. Μοῦσαι, лат. Musae)

В древнегреческой мифологии богини искусств, наук и поэзии.

Музы – девять дочерей богини памяти Мнемосины и Зевса; они появились на свет в Пиерии около Олимпа, называются «олимпийскими» (Hesiod. Theog., 51-69; 915-917; Hymn. Hom., III, 429-430). Музы упоминаются в поэмах Гомера (Il., II, 594-600; Od., XXIV, 60); впервые имена девяти муз называет Гесиод (Theog., 76-79). Музы особенно почитались в тех местах, которые считались местом их пребывания – в Пиерии, на Геликоне , в Дельфах на склонах Парнаса , где протекали источник Гиппокрена и Кастальский ключ; от мест проживания их называли пиериды, парнасиды, касталиды, иппокрениды.

Согласно сообщению Павсания , первыми ввели культ муз, принеся им жертвы на Геликоне, великаны алоады От и Эфиальт; они почитали трех муз: Мелета («опытность»), Мнема («память»), Аойда («песня»). Позднее сюда из Македонии прибыл Пиер, по имени которого была названа гора и который установил число муз – девять, а также дал им имена. Павсаний передает сообщение поэта Мимнерма о том, что были старшие музы – дочери Урана (неба) и Геи (земли) и младшие – дочери Зевса (Paus., IX, 29, 1-5).

Музы покровительствовали сначала искусствам, а затем также наукам и всей творческой и интеллектуальной деятельности. Первоначально функции муз четко не разделялись, но постепенно, начиная с эллинистического времени делаются попытки закрепить за каждой из девяти муз определенный род поэтического и музыкального творчества: Каллиопа покровительствует эпической поэзии, Клио – истории, Евтерпа – лирической поэзии и игре на авлосе, Терпсихора – лирической поэзии и пляскам, особенно хоровым, Эрато – лирической поэзии, преимущественно любовной, Мельпомена – трагедии, Талия – комедии, Полигимния – гимнам и пантомиме, Урания – астрономии.

Музам предводительствует Аполлон, в классическую эпоху почитавшийся, прежде всего, как покровитель искусств; в этом качестве он носит имя Мусагет («Водитель Муз»).

Хра­мы, по­свя­щён­ные музам, на­зы­ва­лись му­сей­о­на­ми (от­сю­да происходит понятие «му­зей»). Именами муз александрийские ученые назвали девять книг сочинения «отца истории» Геродота. Философы, начиная с Пифагора, традиционно воспринимали Муз как своих особых покровителей, в некоторых случаях, организуя своими школы как фиасы (θίασοι – культовые объединения) под их покровительством.

Наи­бо­лее ран­ние изо­бра­же­ния муз встречаются в ан­тич­ной ва­зо­пи­си, начиная с эпохи эллинизма – это популярный сюжет в скульп­ту­ре (особенно известен «Сар­ко­фаг муз», II в. н.э.), он представлен в римских мо­заи­ках и рос­пи­сях. Музы – спутницы Апол­ло­на часто изображались в эпо­ху Воз­ро­ж­де­ния, были популярны и в художественной традиции последующих эпох. В искусстве и литературе, особенно с XIX в., широко распространен образ муз, дарующих творческое вдохновение, прежде всего, поэтам.

Иллюстрации:

1. Девять муз. «Саркофаг Муз». Мрамор. II в. н.э. Париж, Лувр.

2. Парнас – обиталище муз. Станца Рафаэля. 1510-1511. Рим, Ватиканские музеи.

Автор статьи: О.В. Кулишова