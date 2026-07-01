МУЗРУКОВ БОРИС ГЛЕБОВИЧ

МУЗРУКОВ БОРИС ГЛЕБОВИЧ - советский государственный дея­тель, один из соз­да­те­лей атом­ной промышленности СССР , генерал-майор, ин­же­нер­но-тан­ко­вой служ­бы (1945 год), два­ж­ды Ге­рой Социалистического Тру­да (1943, 1949 годы).

Окон­чил Ле­нинградский по­ли­тех­нический институт имени М.И. Ка­ли­нина (1929 год; ны­не Санкт-Пе­тербургский государственный по­ли­тех­нический университет). За­тем ра­бо­тал на Ки­ров­ском за­во­де в Ле­нин­гра­де; с 1938 года главный ме­тал­лург, под его ру­ко­вод­ством в 1939 году на за­во­де на­ча­то из­го­тов­ле­ние ли­тых ба­шен для тан­ков вме­сто клё­па­ных. В 1939-1947 годах ди­рек­тор Ураль­ско­го за­во­да тя­жело­го ма­ши­но­строе­ния (УЗТМ).

В ВОВ ор­га­ни­зо­вал на за­во­де про­изводство кор­пу­сов и ба­шен тан­ков КВ, Т-34, ИС, а так­же са­мо­ход­ных ус­та­но­вок СУ-122, СУ-85, ИСУ-122, ИСУ-152, СУ-100. В по­сле­во­ен­ный пе­ри­од по ини­циа­ти­ве Музрукова на УЗТМ впер­вые ор­га­ни­зо­ва­но про­изводство экс­ка­ва­то­ров с объ­ё­мом ков­ша 3м3 (за­вод стал са­мым круп­ным их про­из­во­ди­те­лем в ми­ре), а так­же бу­ро­вых ус­та­но­вок с глу­би­ной свер­ле­ния до 3 км, что спо­соб­ст­во­ва­ло зна­чительному рос­ту про­изводства в современной то­п­лив­ной промышленности.

В 1947-1953 годах ди­рек­тор ком­би­на­та № 817 (ны­не ком­би­нат «Ма­як» в городе Озёрск Че­ля­бин­ской области), под руководством Музрукова за­кон­че­но строи­тель­ст­во ком­би­на­та, пу­ще­ны в строй пер­вые 7 ре­ак­то­ров и на­ча­то про­из-во ма­те­риа­лов для атом­ной бом­бы - плу­то­ния-239 и ура­на-235.

В 1953-1955 годах начальник 4-го главного управ­ле­ния Министерства сред­не­го ма­ши­но­строе­ния, от­ве­чал за за­вер­ше­ние строи­тель­ст­ва и ввод в экс­плуа­та­цию но­вых объ­ек­тов атом­ной промышленности: Томск-7 (Си­бир­ский хи­мический ком­би­нат, города Се­верск) и Крас­но­ярск-26 (Крас­но­яр­ский гор­но-хи­мический ком­би­нат, город Же­лез­но­горск), спо­соб­ст­во­вал из­го­тов­ле­нию в крат­чай­шие сро­ки пер­вой во­до­род­ной бом­бы 2-сту­пен­ча­той кон­ст­рук­ции (1955 год).

В 1955-1974 годах ру­ко­во­ди­тель КБ-11 в Ар­за­ма­се-16 (ны­не Российский фе­де­раль­ный ядер­ный центр - Все­российский НИИ экс­пе­риментальной фи­зи­ки, город Са­ров). Под руководством Музрукова в КБ-11 ор­га­ни­зо­ва­но се­рий­ное про­изводство ядер­ных бо­е­при­па­сов раз­ных ти­пов и на­зна­че­ния, в том числе для меж­кон­ти­нен­таль­ных бал­ли­стических ра­кет и бал­ли­стических ра­кет мор­ско­го ба­зи­ро­ва­ния, по­стро­ен пер­вый в ми­ре ли­ней­ный им­пульс­ный ус­ко­ри­тель, на­ча­ты ис­сле­до­ва­ния ла­зер­ных тех­но­ло­гий.

Государственная премия (1951, 1953 годы), Ле­нин­ская премия (1962 год). На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Ле­ни­на (1942 год, 1943 год, 1956 год, 1961 год), ор­де­ном Ку­ту­зо­ва 1-й сте­пе­ни (1945 год). Па­мят­ни­ки Музрукову ус­та­нов­ле­ны в Ека­те­рин­бур­ге (2005 год) и Са­ро­ве (2010 год) (скульп­тор К.В. Грюн­берг), его име­нем на­зва­ны про­спект в Са­ро­ве, ули­ца в Озёр­ске.