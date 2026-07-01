МУЗРУКОВ БОРИС ГЛЕБОВИЧ
МУЗРУКОВ БОРИС ГЛЕБОВИЧ - советский государственный деятель, один из создателей атомной промышленности СССР, генерал-майор, инженерно-танковой службы (1945 год), дважды Герой Социалистического Труда (1943, 1949 годы).
Окончил Ленинградский политехнический институт имени М.И. Калинина (1929 год; ныне Санкт-Петербургский государственный политехнический университет). Затем работал на Кировском заводе в Ленинграде; с 1938 года главный металлург, под его руководством в 1939 году на заводе начато изготовление литых башен для танков вместо клёпаных. В 1939-1947 годах директор Уральского завода тяжелого машиностроения (УЗТМ).
В ВОВ организовал на заводе производство корпусов и башен танков КВ, Т-34, ИС, а также самоходных установок СУ-122, СУ-85, ИСУ-122, ИСУ-152, СУ-100. В послевоенный период по инициативе Музрукова на УЗТМ впервые организовано производство экскаваторов с объёмом ковша 3м3 (завод стал самым крупным их производителем в мире), а также буровых установок с глубиной сверления до 3 км, что способствовало значительному росту производства в современной топливной промышленности.
В 1947-1953 годах директор комбината № 817 (ныне комбинат «Маяк» в городе Озёрск Челябинской области), под руководством Музрукова закончено строительство комбината, пущены в строй первые 7 реакторов и начато произ-во материалов для атомной бомбы - плутония-239 и урана-235.
В 1953-1955 годах начальник 4-го главного управления Министерства среднего машиностроения, отвечал за завершение строительства и ввод в эксплуатацию новых объектов атомной промышленности: Томск-7 (Сибирский химический комбинат, города Северск) и Красноярск-26 (Красноярский горно-химический комбинат, город Железногорск), способствовал изготовлению в кратчайшие сроки первой водородной бомбы 2-ступенчатой конструкции (1955 год).
В 1955-1974 годах руководитель КБ-11 в Арзамасе-16 (ныне Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский НИИ экспериментальной физики, город Саров). Под руководством Музрукова в КБ-11 организовано серийное производство ядерных боеприпасов разных типов и назначения, в том числе для межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет морского базирования, построен первый в мире линейный импульсный ускоритель, начаты исследования лазерных технологий.
Государственная премия (1951, 1953 годы), Ленинская премия (1962 год). Награждён орденами Ленина (1942 год, 1943 год, 1956 год, 1961 год), орденом Кутузова 1-й степени (1945 год). Памятники Музрукову установлены в Екатеринбурге (2005 год) и Сарове (2010 год) (скульптор К.В. Грюнберг), его именем названы проспект в Сарове, улица в Озёрске.