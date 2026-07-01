МУЗОРЕВА АБЕЛЬ ТЕНДЕКЕЙ
МУЗОРЕВА АБЕЛЬ ТЕНДЕКЕЙ - политический и религиозный деятель Зимбабве.
Первоначальное образование получил в методистской школе в Старом Умтали (близ современного Мутаре), в 1943-1947 годах работал школьным учителем в городе Мрева. В 1947 году стал проповедником. В 1949-1952 годах изучал теологию в Библейском колледже Старого Умтали, в 1953 году рукоположен в священнический сан.
В 1958-1963 годах учился в США. В 1966 году избран секретарём Студенческого христианского движения. В 1968 году получил сан епископа Родезии Объединённой методистской церкви. С 1971 года председатель Африканского национального совета, представлявшего умеренное крыло национального движения, участвовал в процессе внутреннего урегулирования в стране в 1977-1979 годах.
В июне - декабре 1979 года премьер-министр в правительстве Я.Д. Смита. С 1994 года лидер созданной в том же году Объединённой партии. Принимал участие в президентских выборах 1996 года, получил около 5% голосов.