МУЗОРЕВА АБЕЛЬ ТЕНДЕКЕЙ

МУЗОРЕВА АБЕЛЬ ТЕНДЕКЕЙ - по­ли­тический и ре­лигиозный дея­тель Зим­баб­ве .

Пер­во­на­чаль­ное об­ра­зо­ва­ние по­лу­чил в ме­то­ди­ст­ской шко­ле в Ста­ром Ум­та­ли (близ современного Му­та­ре), в 1943-1947 годах ра­бо­тал школь­ным учи­те­лем в городе Мре­ва. В 1947 году стал про­по­вед­ни­ком. В 1949-1952 годах изу­чал тео­ло­гию в Биб­лей­ском кол­лед­же Ста­ро­го Ум­та­ли, в 1953 году ру­ко­по­ло­жен в свя­щен­ни­че­ский сан.

В 1958-1963 годах учил­ся в США . В 1966 году из­бран сек­ре­та­рём Сту­денческого хри­сти­ан­ско­го дви­же­ния. В 1968 году по­лу­чил сан епи­ско­па Ро­де­зии Объ­е­ди­нён­ной ме­то­ди­ст­ской церк­ви. С 1971 года председатель Африканского национального со­ве­та, пред­став­ляв­ше­го уме­рен­ное кры­ло национального дви­же­ния, уча­ст­во­вал в про­цес­се внутреннего уре­гу­ли­ро­ва­ния в стра­не в 1977-1979 годах.

В ию­не - де­каб­ре 1979 года пре­мьер-ми­нистр в пра­ви­тель­ст­ве Я.Д. Сми­та. С 1994 года ли­дер соз­дан­ной в том же го­ду Объ­е­ди­нён­ной пар­тии. При­ни­мал уча­стие в пре­зи­дент­ских вы­бо­рах 1996 года, по­лу­чил около 5% го­ло­сов.