МУЗИЛЬ РОБЕРТ
МУЗИЛЬ РОБЕРТ - австрийский писатель.
Родился в семье профессора математики. Учился в военной школе (1892-1897 годы); в 1898-1901 годах изучал машиностроительное и инженерное дело в Техническом институте в Брюнне (ныне Брно, Чехия), работал в Техническом институте в Штутгарте (1902-1903 годы). Отказавшись от профессии инженера, изучал философию, логику и экспериментальную психологию в Берлинском университете (1903-1908 годы).
С 1911 года по 1914 года библиотекарь в Техническом институте в Вене. В 1914-1917 годах на итальянском фронте; в 1918-1920 годах служил консультантом в военном министерстве в Вене. В 1931 году переехал в Берлин; в 1933 году после прихода к власти нацистов вернулся в Вену. В 1938 году эмигрировал в Швейцарию.
Первое опубликованное произведение - автобиографичный роман «Душевные смуты воспитанника Тёрлеса» («Die Verwirrungen des Zöglings Törleß», 1906 год, русский перевод 1992 года), в центре которого - анализ внутренних состояний формирующейся творческой личности и открывающиеся ей перспективы внерационального познания мира; роман был воспринят критикой как опыт натуралистического исследования закрытой среды образовательного учреждения.
В сборнике новелл «Соединения» («Vereinigungen», 1911 год, русский перевод 1999 года) о женщинах, постигающих себя и своё любовное чувство, Музиль осуществил художественный эксперимент, практически полностью сняв разграничение между внешним миром и ощущениями персонажей. С 1921 года выступал как театральный и литературный критик; написал пьесу «Мечтатели» («Die Schwärmer», 1921 год).
Новеллы сборника «Три женщины» («Drei Frauen», 1924 год) объединены «сверхтемой» сочетания мужского (активного, интеллектуального) и женского (пассивного, чувственного) начал; центральная новелла - «Тонка» («Tonka», русский перевод 1970 год), первоначально задуманная как роман и основанная на автобиографическом материале, представляет собой тонкий и точный психологический этюд, рисующий трагическую историю любовных отношений молодого человека из «высшей» среды и девушки «из народа».
С середины 1920-х годов Музиль полностью посвятил себя работе над романом «Человек без свойств» («Der Mann ohne Eigenschaften», 1930-1943 годы, не окончен; русский перевод, т. 1-2, 1984 год), ставшим крупнейшим явлением интеллектуальной литературы XX века. При жизни Музиля увидели свет 1-я книга романа «Путешествие на край возможного» (1930 год) и 38 глав 2-й книги «В тысячелетнее царство» (1933 год).
Ещё 20 глав были подготовлены Музилем к печати в 1938 году, но книга не вышла из-за вступления нацистов в Австрию. В 1943 году вдова писателя издала дополнительный том, содержавший главы из романа Музиля. В наиболее полном виде произведение было опубликовано в 1952 году. Музиль соединил в своей книге сатирическое повествование с философско-утопической линией: «параллельная акция» - подготовка к 60-летнему юбилею правления австрийского императора Франца Иосифа I и поиски «австрийской идеи», способной объединить мир, - предстаёт как сатирическое обозрение философского, этического, научного и политического наследия западной цивилизации, находящейся на краю гибели в канун 1-й мировой войны.
Главный персонаж романа - Ульрих, «человек без свойств», обладает многообразными свойствами выдающейся личности, однако не способен связать «чувство возможности» с «чувством реальности», найти им достойное воплощение в мире «повторения подобного», в обществе «свойств без человека».
Мыслительные эксперименты героя, берущего «отпуск от жизни», отказывающегося от карьеры военного, инженера и учёного-математика, образуют философско-утопическую составляющую (внутренний сюжет) романа и связаны с поисками героем «истинной жизни», подлинного бытия. Осмысление художественного творчества и искусства в целом - в книге эссе и миниатюр «Прижизненное наследие» («Nachlaß zu Lebzeiten», 1936 год).
Сочинения:
Gesammelte Werke. Reinbek, 1978. [Bd 1–9];
Малая проза: В 2 т. М., 1999.