МУЗИЛЬ РОБЕРТ

МУЗИЛЬ РОБЕРТ - австрийский писатель.

Ро­дил­ся в се­мье про­фес­со­ра ма­те­ма­ти­ки. Учил­ся в во­енной шко­ле (1892-1897 годы); в 1898-1901 годах изу­чал ма­ши­но­стро­ительное и инженерное де­ло в Тех­ническом институте в Брюн­не (ны­не Брно, Че­хия), ра­бо­тал в Тех­ническом институте в Штут­гар­те (1902-1903 годы). От­ка­зав­шись от про­фес­сии ин­же­не­ра, изу­чал фи­ло­со­фию, ло­ги­ку и экс­пе­риментальную пси­хо­ло­гию в Бер­лин­ском университете (1903-1908 годы).

С 1911 года по 1914 года биб­лио­те­карь в Тех­ническом институте в Ве­не. В 1914-1917 годах на итальянском фрон­те; в 1918-1920 годах слу­жил кон­суль­тан­том в во­енном министерстве в Ве­не. В 1931 году пе­ре­ехал в Бер­лин ; в 1933 году по­сле при­хо­да к вла­сти на­цис­тов вер­нул­ся в Ве­ну. В 1938 году эмиг­ри­ро­вал в Швей­ца­рию.

Пер­вое опуб­ли­ко­ван­ное про­из­ве­де­ние - ав­то­био­гра­фичный ро­ман «Душев­ные сму­ты вос­пи­тан­ни­ка Тёр­ле­са» («Die Ver­wirrun­gen des Zöglings Törleß», 1906 год, русский перевод 1992 года), в цен­тре ко­то­ро­го - ана­лиз внутренних со­стоя­ний фор­ми­рую­щей­ся твор­че­ской лич­но­сти и от­кры­ваю­щие­ся ей пер­спек­ти­вы вне­ра­цио­наль­но­го по­зна­ния ми­ра; ро­ман был вос­при­нят кри­ти­кой как опыт на­ту­ра­ли­стического ис­сле­до­ва­ния за­кры­той сре­ды об­ра­зо­вательного уч­ре­ж­де­ния.

В сборнике но­велл «Со­еди­не­ния» («Vereinigungen», 1911 год, русский перевод 1999 года) о жен­щи­нах, по­сти­гаю­щих се­бя и своё лю­бов­ное чув­ство, Музиль осу­ще­ст­вил ху­дожественный экс­пе­ри­мент, прак­ти­че­ски пол­но­стью сняв раз­гра­ни­че­ние ме­ж­ду внеш­ним ми­ром и ощу­ще­ния­ми пер­со­на­жей. С 1921 года вы­сту­пал как те­ат­раль­ный и литературный кри­тик; на­пи­сал пье­су «Меч­та­те­ли» («Die Schwär­mer», 1921 год).

Но­вел­лы сборника «Три жен­щи­ны» («Drei Frauen», 1924 год) объ­е­ди­не­ны «сверх­те­мой» со­че­та­ния муж­ско­го (ак­тив­но­го, ин­тел­лек­ту­аль­но­го) и жен­ско­го (пас­сив­но­го, чув­ст­вен­но­го) на­чал; центральная но­вел­ла - «Тон­ка» («Tonka», русский перевод 1970 год), пер­во­на­чаль­но за­ду­ман­ная как ро­ман и ос­но­ван­ная на ав­то­био­гра­фическом ма­те­риа­ле, пред­став­ля­ет со­бой тон­кий и точ­ный пси­хо­ло­гический этюд, ри­сую­щий тра­гическую ис­то­рию лю­бов­ных от­но­ше­ний мо­ло­до­го че­ло­ве­ка из «выс­шей» сре­ды и де­вуш­ки «из на­ро­да».

С середины 1920-х годов Музиль пол­но­стью по­свя­тил се­бя ра­бо­те над ро­ма­ном «Че­ло­век без свойств» («Der Mann ohne Eigenschaften», 1930-1943 годы, не окон­чен; русский перевод, т. 1-2, 1984 год), став­шим круп­ней­шим яв­ле­ни­ем ин­тел­лек­ту­аль­ной ли­те­ра­ту­ры XX века. При жиз­ни Музиля уви­де­ли свет 1-я кни­га ро­ма­на «Пу­те­ше­ст­вие на край воз­мож­но­го» (1930 год) и 38 глав 2-й кни­ги «В ты­ся­че­лет­нее цар­ст­во» (1933 год).

Ещё 20 глав бы­ли под­го­тов­ле­ны Музилем к пе­ча­ти в 1938 году, но кни­га не вы­шла из-за всту­п­ле­ния на­цис­тов в Ав­ст­рию . В 1943 году вдо­ва пи­са­те­ля из­да­ла до­пол­нительный том, со­дер­жав­ший гла­вы из романа Музиля. В наи­бо­лее пол­ном ви­де про­из­ве­де­ние бы­ло опуб­ли­ко­ва­но в 1952 году. Музиль со­еди­нил в сво­ей кни­ге са­ти­рическое по­ве­ст­во­ва­ние с фи­ло­соф­ско-уто­пической ли­ни­ей: «па­рал­лель­ная ак­ция» - под­го­тов­ка к 60-лет­не­му юби­лею прав­ле­ния австрийского императора Фран­ца Ио­си­фа I и по­ис­ки «ав­ст­рий­ской идеи», спо­соб­ной объ­еди­нить мир, - пред­ста­ёт как са­ти­рическое обо­зре­ние фи­лософского, этического, на­уч­но­го и по­ли­тического на­сле­дия западной ци­ви­ли­за­ции, на­хо­дя­щей­ся на краю ги­бе­ли в ка­нун 1-й ми­ро­вой вой­ны .

Главный пер­со­наж ро­ма­на - Уль­рих, «че­ло­век без свойств», об­ла­да­ет мно­го­об­раз­ны­ми свой­ст­ва­ми вы­даю­щей­ся лич­но­сти, од­на­ко не спо­со­бен свя­зать «чув­ст­во воз­мож­но­сти» с «чув­ст­вом ре­аль­но­сти», най­ти им до­стой­ное во­пло­ще­ние в ми­ре «по­вто­ре­ния по­доб­но­го», в об­ще­ст­ве «свойств без че­ло­ве­ка».

Мыс­ли­тель­ные экс­пе­ри­мен­ты ге­роя, бе­ру­ще­го «от­пуск от жиз­ни», от­ка­зы­ваю­ще­го­ся от карь­е­ры во­ен­но­го, ин­же­не­ра и учё­но­го-ма­те­ма­ти­ка, об­ра­зу­ют фи­ло­соф­ско-уто­пическую со­став­ляю­щую (внутренний сю­жет) ро­ма­на и свя­за­ны с по­ис­ка­ми ге­ро­ем «ис­тин­ной жиз­ни», под­лин­но­го бы­тия. Ос­мыс­ле­ние ху­дожественного твор­че­ст­ва и ис­кус­ст­ва в це­лом - в кни­ге эс­се и миниа­тюр «При­жиз­нен­ное на­сле­дие» («Na­chlaß zu Lebzeiten», 1936 год).

Сочинения:

Gesammelte Werke. Reinbek, 1978. [Bd 1–9];

Ма­лая про­за: В 2 т. М., 1999.