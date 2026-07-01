МУЗИЛЬ НИКОЛАЙ ИГНАТЬЕВИЧ
МУЗИЛЬ НИКОЛАЙ ИГНАТЬЕВИЧ - российский актёр, Заслуженный артист императорских театров.
Принадлежал к артистической. семье Бороздиных-Музилей-Рыжовых. Играл на любительской сцене. В 1865 году дебютировал в Малом театре, в 1866 году зачислен в труппу; работал здесь до конца жизни. Выступал в амплуа «простака», играл в водевилях и опереттах. Впоследствии раскрылся как талантливый характерный актёр, прежде всего в произведениях А.Н. Островского.
Музиль первым на сцене Малого театра сыграл 20 ролей в его пьесах: Гаврила («Горячее сердце»), Пётр («Лес»), Шмага («Без вины виноватые») и другое. Островский, высоко ценивший актёра, отдал ему для бенефисов 10 своих новых пьес: «Не было ни гроша, да вдруг алтын» (роль Елеси, 1872 год), «Поздняя любовь» (Дормидонт, 1873 год), «Правда - хорошо, а счастье лучше» (Платон, 1876 год), «Последняя жертва» (Салай Салтаныч, 1877 год), «Бесприданница» (Робинзон, 1878 год), «Невольницы» (Мирон Ипатыч, 1880 год) и другое.
Игра Музиля отличалась ясностью замысла, отделкой деталей, задушевностью. В исполнение ролей Старого повара («Плоды просвещения» Л.Н. Толстого) и Нарокова («Таланты и поклонники» Островского) Музиль внёс трагический оттенок. Среди других ролей: Любен («Жорж Данден» Мольера), Митрофан и Кутейкин («Недоросль» Д.И. Фонвизина), Юродивый («Борис Годунов» А.С. Пушкина), Добчинский («Ревизор» Н.В. Гоголя), Загорецкий и Тугоуховский («Горе от ума» А.С. Грибоедова), мистер Форд («Виндзорские проказницы» У. Шекспира), Митрич («Власть тьмы» Л.Н. Толстого).