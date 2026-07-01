МУЗИЛЬ НИКОЛАЙ ИГНАТЬЕВИЧ

МУЗИЛЬ НИКОЛАЙ ИГНАТЬЕВИЧ - российский актёр, Заслуженный артист императорских театров.

При­над­ле­жал к ар­ти­стической. се­мье Бо­роз­ди­ных-Му­зи­лей-Ры­жо­вых. Иг­рал на лю­би­тель­ской сце­не. В 1865 году де­бю­ти­ро­вал в Ма­лом те­ат­ре , в 1866 году за­чис­лен в труп­пу; ра­бо­тал здесь до кон­ца жиз­ни. Вы­сту­пал в ам­п­луа «про­ста­ка», иг­рал в во­де­ви­лях и опе­рет­тах. Впо­след­ст­вии рас­крыл­ся как та­лант­ли­вый ха­рак­тер­ный ак­тёр, пре­ж­де все­го в про­из­ве­де­ни­ях А.Н. Ост­ров­ско­го.

Музиль пер­вым на сце­не Ма­ло­го те­ат­ра сыг­рал 20 ро­лей в его пье­сах: Гав­ри­ла («Го­ря­чее серд­це»), Пётр («Лес»), Шма­га («Без ви­ны ви­но­ва­тые») и другое. Ост­ров­ский, вы­со­ко це­нив­ший ак­тё­ра, от­дал ему для бе­не­фи­сов 10 сво­их но­вых пьес: «Не бы­ло ни гро­ша, да вдруг ал­тын» (роль Еле­си, 1872 год), «Позд­няя лю­бовь» (Дор­ми­донт, 1873 год), «Прав­да - хо­ро­шо, а сча­стье луч­ше» (Пла­тон, 1876 год), «По­след­няя жерт­ва» (Са­лай Сал­та­ныч, 1877 год), «Бес­при­дан­ни­ца» (Ро­бин­зон, 1878 год), «Не­воль­ни­цы» (Ми­рон Ипа­тыч, 1880 год) и другое.

Иг­ра Музиля от­ли­ча­лась яс­но­стью за­мыс­ла, от­дел­кой де­та­лей, за­ду­шев­но­стью. В ис­пол­не­ние ро­лей Ста­ро­го по­ва­ра («Пло­ды про­све­ще­ния» Л.Н. Тол­сто­го ) и На­ро­ко­ва («Та­лан­ты и по­клон­ни­ки» Ост­ров­ско­го) Музиль внёс тра­гический от­те­нок. Сре­ди других ро­лей: Лю­бен («Жорж Дан­ден» Моль­е­ра), Мит­ро­фан и Ку­тей­кин («Не­до­росль» Д.И. Фон­ви­зи­на), Юро­ди­вый («Бо­рис Го­ду­нов» А.С. Пуш­ки­на), Доб­чин­ский («Ре­ви­зор» Н.В. Го­го­ля), За­го­рец­кий и Ту­го­ухов­ский («Го­ре от ума» А.С. Гри­бое­до­ва), мис­тер Форд («Винд­зор­ские про­каз­ни­цы» У. Шек­спи­ра ), Мит­рич («Власть тьмы» Л.Н. Тол­сто­го).