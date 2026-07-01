МУЗИЧЕСКУ ГАВРИИЛ

МУЗИЧЕСКУ ГАВРИИЛ - румынский и молдавский композитор, хоровой дирижёр, педагог.

В 1864 году окон­чил Хуш­скую ду­хов­ную се­ми­на­рию, в 1866 году - Яс­скую консерваторию по клас­сам П. Ме­зет­ти (музыкальная тео­рия), Г. Ваг­не­ра (скрип­ка), Т. Бу­ра­ды (хо­ро­вое ди­ри­жи­ро­ва­ние). В 1864-1866 годах пел в хо­рах Национального те­ат­ра и Яс­ской ми­тро­по­лии.

В 1871-1872 годах ста­жи­ро­вал­ся в Санкт-Пе­тер­бур­ге в При­двор­ной пев­че­ской ка­пел­ле и консерватории у И.К. Гун­ке и Н.И. Бах­ме­те­ва. В 1872-1903 годах профессор, с 1901 года так­же ди­рек­тор Яс­ской консерватории.

Сыг­рал ос­но­во­по­ла­гаю­щую роль в раз­ви­тии профессиональной хо­ро­вой куль­ту­ры в Бес­са­ра­бии и Ру­мы­нии. В 1876-1903 годах ру­ко­во­дил хо­ром Яс­ской ми­тро­по­лии, ко­то­рый бла­го­да­ря Музическу стал круп­ным ис­пол­ни­тель­ским кол­лек­ти­вом, спо­соб­ст­во­вав­шим про­па­ган­де пев­че­ской куль­ту­ры и вы­дви­же­нию ря­да вы­даю­щих­ся во­ка­ли­стов (с этим хо­ром Музическу га­ст­ро­ли­ро­вал в Ру­мы­нии и за ру­бе­жом).

Музическу ввёл в цер­ков­ный хор жен­ские го­ло­са, вклю­чил в про­грам­мы кон­цер­тов свет­ские про­из­ве­де­ния, а так­же румынские и молдавские народные пес­ни в собственной об­ра­бот­ке. Пе­ре­вёл в современную но­та­цию и гар­мо­ни­зо­вал ста­рин­ные румынские и молдавские цер­ков­ные пес­но­пе­ния.

Ра­бо­тая в Яс­сах, Музическу под­дер­жи­вал связь с H.Ф. Фин­дей­зе­ном, В.И. Ре­би­ко­вым и другими русскими му­зы­кан­та­ми . Ав­тор двух ли­тур­гий, трёх Хе­ру­вим­ских пес­ней и другой цер­ков­ной му­зы­ки, об­ра­бо­ток и пе­ре­ло­же­ний для хо­ра румынских и молдавских ме­ло­дий, ря­да ин­ст­рук­тив­но-пе­да­го­гических тру­дов, в том числе «Кур­са во­каль­ной му­зы­ки» (1877 год).