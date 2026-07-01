МУЗИЧЕСКУ ГАВРИИЛ
МУЗИЧЕСКУ ГАВРИИЛ - румынский и молдавский композитор, хоровой дирижёр, педагог.
В 1864 году окончил Хушскую духовную семинарию, в 1866 году - Ясскую консерваторию по классам П. Мезетти (музыкальная теория), Г. Вагнера (скрипка), Т. Бурады (хоровое дирижирование). В 1864-1866 годах пел в хорах Национального театра и Ясской митрополии.
В 1871-1872 годах стажировался в Санкт-Петербурге в Придворной певческой капелле и консерватории у И.К. Гунке и Н.И. Бахметева. В 1872-1903 годах профессор, с 1901 года также директор Ясской консерватории.
Сыграл основополагающую роль в развитии профессиональной хоровой культуры в Бессарабии и Румынии. В 1876-1903 годах руководил хором Ясской митрополии, который благодаря Музическу стал крупным исполнительским коллективом, способствовавшим пропаганде певческой культуры и выдвижению ряда выдающихся вокалистов (с этим хором Музическу гастролировал в Румынии и за рубежом).
Музическу ввёл в церковный хор женские голоса, включил в программы концертов светские произведения, а также румынские и молдавские народные песни в собственной обработке. Перевёл в современную нотацию и гармонизовал старинные румынские и молдавские церковные песнопения.
Работая в Яссах, Музическу поддерживал связь с H.Ф. Финдейзеном, В.И. Ребиковым и другими русскими музыкантами. Автор двух литургий, трёх Херувимских песней и другой церковной музыки, обработок и переложений для хора румынских и молдавских мелодий, ряда инструктивно-педагогических трудов, в том числе «Курса вокальной музыки» (1877 год).