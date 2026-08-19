МУЖСКИЕ СОЮЗЫ

МУЖСКИЕ СОЮЗЫ - пер­во­быт­ный со­ци­аль­ный ин­сти­тут, объ­е­ди­няв­ший муж­чин - чле­нов раз­ных де­ре­вен­ских или боль­ше­се­мей­ных об­щин.

Мужские союзы пред­став­ляли со­бой на­доб­щин­ный уро­вень со­ци­аль­ной ор­га­ни­за­ции. Ге­не­ти­че­ски свя­заны с муж­ским до­мом. Мужские союзы осу­ще­ст­в­ляли от име­ни пред­ков ре­гу­ля­тив­ные и кон­троль­ные функ­ции, ор­га­ни­зо­вы­вали об­ществ. ра­бо­ты и про­во­дили ини­циа­ции.

Мужские союзы от­ли­ча­лись кор­по­ра­тив­но­стью, ри­ту­аль­ным един­ст­вом, час­то име­ли тай­ные (муж­ские) язы­ки. В Мужских союзях су­ще­ст­во­ва­ла, как пра­ви­ло, ие­рар­хия ран­гов, вос­хо­дя­щая к воз­рас­тная ор­га­ни­за­ции Мужских союзов обыч­но трак­ту­ют­ся как ор­га­ны ран­не­по­ли­тической вла­сти (смотреть По­тес­тар­ная ор­га­ни­за­ция), за­щи­щав­шие соб­ст­вен­ность, пре­стиж и при­ви­ле­гии сво­их чле­нов (не­ред­ко пу­тём за­пу­ги­ва­ния и пря­мо­го на­си­лия над не­по­свя­щён­ны­ми).

Член­ст­во в Мужских союзах по­сле уп­ла­ты всту­пительного взно­са (как пра­ви­ло, сим­во­ли­че­ско­го) обес­пе­чи­ва­ло до­пол­нительные воз­мож­но­сти для при­об­ре­те­ния бо­гат­ст­ва и по­вы­ше­ния со­ци­аль­но­го ста­ту­са. Наи­бо­лее рас­про­стра­не­ны в Западной Аф­ри­ке и Ме­ла­не­зии , из­вест­ны так­же в Мик­ро­не­зии и у ин­дей­цев Северной Аме­ри­ки, в пе­ре­жит­ках - у мно­гих на­ро­дов древ­но­сти (спар­тан­цы, кель­ты, гер­ман­цы, ски­фы, ки­тай­цы) и со­вре­мен­но­сти (ну­ри­стан­цы, гор­ные тад­жи­ки, гру­зи­ны-хев­су­ры). Смотреть так­же Тай­ный со­юз.

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