МУЖИ АПОСТОЛЬСКИЕ
МУЖИ АПОСТОЛЬСКИЕ - (Греч. ἀποστο-λιϰοὶ ἄνδρες, лат. viri apostolici), апостольские отцы (Греч. ἀποστολιϰοὶ πα-τέρες, лат. patres apostolici) - общее наименование христианских церковных писателей - учеников святых апостолов или свидетелей апостольской проповеди (2-я половина I - начало II века).
Термин «Мужи апостольские» используется с целью объединить произведения послеапостольской церковной литературы до периода апологетов раннехристианских.
К Мужам апостольским относят священномучеников Климента I Римского (автора Послания к Коринфянам; так называемое 2-е Послание к Коринфянам ему не принадлежит), Игнатия Антиохийского Богоносца (автора Посланий к Эфесянам, Магнезийцам, Траллийцам, Римлянам, Филадельфийцам, Смирнянам и Поликарпу), Поликарпа Смирнского (автора Послания к Филиппийцам), Папия Иерапольского [автора сочинения «Изъяснения речений Господних» (сохранились небольшие отрывки)], а также Ерму (автора книги «Пастырь»), ошибочно отождествлявшегося с Ермом, апостолом из числа 70. Кроме того, к литературе Мужей апостольских относят Дидахэ (или «Учение 12 апостолов») и Послание, надписанное именем апостола Варнавы.
Многие творения Мужских апостолов объединялись уже в древности, о чём свидетельствует, например, греческая рукопись библиотеки Иерусалимского патриархата (Hieros. Patr. 54; 1056 год; протограф восходит к IV-V векам), содержащая послания Варнавы, Климента, Игнатия и Дидахэ. Некоторые из них в древней Церкви имели авторитет Священного Писания, читались за богослужением и включались в списки Библии (Послание Варнавы и «Пастырь» Ермы входят в состав Синайского кодекса IV века, оба послания Климента - в состав Александрийского кодекса V века). Впоследствии в связи с окончательным формированием канона библейского они были исключены из канона (Евсевий Кесарийский относит «Пастырь» Ермы, Послание Варнавы и Дидахэ к разряду апокрифичных книг), но продолжали использоваться в качестве книг, полезных для назидания.
По тематике и стилистике большинство творений Мужей апостольских близки к новозаветным апостольским посланиям (исключение составляет «Пастырь» Ермы, написанный в жанре апокалипсиса, а также Дидахэ - литургико-канонический литературный памятник). Они содержат преимущественно нравственные, богослужебные, канонические и вероучительные наставления. Являются важнейшим источником по истории христианской Церкви первых послеапостольских десятилетий.
Издания:
Ранние отцы Церкви: Антология. Брюссель, 1988;
Писания мужей апостольских. 2-е изд. М., 2008.