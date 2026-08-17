МУЖЕСТВА ОРДЕН
МУЖЕСТВА ОРДЕН - одна из государственных наград в РФ.
Учреждён Указом Президента РФ от 02.03.1994 года как российский аналог советского «За личное мужество» ордена, тогда же утверждены статут и описание (изменения внесены указами Президента РФ от 06.01.1999 года, 07.09.2010 года, 16.12.2011 года). Орденом награждаются граждане Российской Федерации за самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при спасении людей, охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, во время стихийных бедствий, пожаров, катастроф и при других чрезвычайных обстоятельствах, а также за смелые и решительные действия, совершённые при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряжённых с риском для жизни.
Лица, награждённые тремя орденами Мужества, при совершении ещё одного подвига или самоотверженного поступка могут быть представлены к званию Героя Российской Федерации. Награждение орденом может производиться посмертно. Знак ордена - равноконечный крест с закруглёнными концами, в центре которого - рельефное изображение Государственного герба РФ. На оборотной стороне знака - рельефная надпись «Мужество».
Колодка обтянута шёлковой муаровой лентой красного цвета с белыми полосками вдоль краёв. Орден носится на левой стороне груди и при наличии других орденов РФ располагается после Нахимова ордена. Изготавливается из серебра. Автор эскиза - художник Е.И. Ухналёв. Первыми награждены командир вертолёта МИ-8 В. П. Афанасьев и заместитель командира лётного отряда В.Е. Остапчук за мужество и отвагу, проявленные при спасении людей с теплохода «Яхрома», потерпевшего бедствие в Баренцевом море (11.11.1994 года).