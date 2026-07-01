МУЗЕЙНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА УХТА

МУЗЕЙНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА УХТА - муниципальное учреждение «Музейное объединение» муниципального образования городского округа «Ухта» было создано 17 февраля 2006 года.

В структуру объединения вошли пять музеев города Ухты и Ухтинского района: историко-краеведческий музей с музеем-квартирой А.Я. Кремса, музей геологической коллекции, музей природы Земли, музей истории Ярегских шахт, музей истории посёлка Водный. Головной музей объединения - историко-краеведческий музей с музеем-квартирой А.Я. Кремса, расположен в одном из старейших зданий города, памятнике истории. В этом доме с 1935 года по 1950 год проживал почётный буровой мастер, один из первопроходцев Севера, «Ухтинец века» - Иван Ильич Косолапкин.

В объединённых фондах музея более 55,5 тысяч предметов основного фонда. Решение о создании городского историко-краеведческого музея на общественных началах принял Исполнительный комитет Ухтинского городского Совета в мае 1980 года. Подготовку к открытию направлял координационный совет из 10 человек - Почётные граждане Ухты, ветераны освоения Севера.

Открытие музея состоялось 22 августа 1981 года как филиала Республиканского краеведческого музея. Первой заведующей филиала стала Мария Ивановна Кузнецова. В сентябре 1982 года к нему присоединился мемориальный кабинет-музей А.Я. Кремса, доктора геолого-минералогических наук, профессора, дважды лауреата Государственной премии, заслуженного деятеля науки и техники РСФСР и Коми АССР, Почетного гражданина г. Ухты, лауреата конкурса «Ухтинец века». С тех пор музей не раз переименовывался: с сентября 1983 года музей был преобразован в музей «Нефти и газа» с кабинетом А.Я. Кремса, с сентября 1988 года - Историко-краеведческий музей.

В сентябре 1988 года музей был передан в ведение отдела культуры Ухты. С течением времени в фондах музея накапливаются предметы не только естественно-научной направленности. Сюда поступают находки со всех археологических раскопок района, предметы традиционного быта народа коми, многочисленные документы по истории развития нефтяной и газовой отраслей региона.

Особое место в собрании музея занимают предметы, отражающие историю Ухто-Печорского исправительно-трудового лагеря, историю ГУЛАГа . Формируется и самостоятельная художественная коллекция, представленная работами местных мастеров, в том числе и заключенных.

Сегодня экспозиционно-выставочная площадь составляет 411 кв.м.

Иллюстрации:

Музейное объединение городского округа Ухта