МУЗЕЙНО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ДОМ КУПЦА Г.В. ТЕТЮШИНОВА»

МУЗЕЙНО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ДОМ КУПЦА Г.В. ТЕТЮШИНОВА»

Григорий Васильевич Тетюшинов - купец первой гильдии, почетный гражданин Астрахани.

Строил суда, занимался судоходством, владел одним из первых в России частным буксирным пароходом (тогда на весь Каспий было всего десять таких кораблей, преимущественно государственных), имел винный завод в селе Черный Яр.

Однако в наше время имя Тетюшинова известно прежде всего благодаря двухэтажному дому , который он построил в 1872 году, по соседству с братьями Сапожниковыми и купчихой Сидельниковой.

Сейчас в это трудно поверить, но дом был возведен по типовому проекту, опубликованному в 1869 году в журнале «Художественно-архитектурный альбом». Окна и конек бревенчатого, в русском стиле, дома богато украшены резными элементами, а с причелин спускаются деревянные резные «полотенца». Тетюшинов строил терем для своей семьи в качестве летней резиденции, а потому добавил к проекту широкие двухъярусные галереи, на которых было бы приятно проводить летние вечера.

Внутри двора находились подсобные помещения, конюшня и ледник. Жил он там вместе с женой Глафирой Ивановной и приемной дочерью Лизонькой. Малышку подбросили купеческой чете, и, так как собственных детей у них не было, Тетюшиновы решили ее удочерить.

Но родовым гнездом дому стать было не суждено. Глафира Ивановна бросает мужа и убегает с любовником, а Лиза после смерти отца уезжает из города. В 1894 году дом достается сестре купца Марфе Васильевне Сережниковой. Она передает его своим прямым наследникам, а те уже в 1930 году - государству. Дом делят на несколько квартир и еще почти шесть десятилетий используют в качестве коммунального жилья. В 1993 году здание было признано аварийным. А в 1995-м году президентским указом дом Тетюшинова включили в «Перечень объектов исторического и культурного наследия федерального значения».

Это и спасло постройку от сноса. Средства на восстановление памятника деревянной архитектуры XIX века были выделены в канун 450-летия Астрахани. Реставрационные работы закончились в 2010 году, причем восстановили все - от резных наличников до интерьера. Не сохранилась лишь круговая лестница, соединявшая первый и второй этажи.

10 сентября 2010 года в доме Тетюшинова начал работать музейно-культурный центр, который носит имя купца и является филиалом Астраханской государственной картинной галереи имени П.М. Догадина. Сотрудники музея попытались воссоздать обстановку и атмосферу купеческого дома.

На втором этаже можно увидеть кабинет Григория Васильевича, посидеть за его рабочим столом и полистать домовую книгу. В ней есть имена всех астраханцев, помогавших создать интерьер этого удивительного строения. Рядом расположились уютная девичья и светлая гостиная. Все экспонаты можно потрогать руками. Заглянуть в хозяйский шкаф, посидеть на стульях, поиграть на пианино, подержать в руках чугунный утюг.

Экспозиция задумана как интерактивная. Посетителей встречают сотрудники музея в костюмах XIX века и, проводя экскурсии, как бы перевоплощаются в прежних владельцев: Григория Васильевича, Глафиру Ивановну и Лизу. Каждый член семьи рассказывает о себе, своей жизни и своих занятиях, показывает свою комнату, принимает гостей. Кроме того, в культурном центре проводятся мастер-классы для детей, работают творческие мастерские, проходят выступления фольклорных коллективов и традиционные русские чаепития на веранде. Приезжать сюда лучше всего летом или в дни традиционных русских праздников.

Иллюстрации:

Музейно-культурный центр «Дом купца Г.В. Тетюшинова»