НИНА
НИНА (груз. Нино, от шумерского «госпожа») - святая подвижница, с деятельностью которой связана христианизация Грузии.
Основной источник сведений о Нине - её житие, дошедшее в нескольких редакциях: протограф (середина IV века) в грузинской летописи «Мокцеваи Картлисай» («Обращение Картли», V-VII века); 1-я метафрастическая, т. н. летописная, редакция Леонтия Мровели в грузинской летописи «Картлис цховреба» («Жизнь Грузии», XI век); 2-я метафрастическая редакция прп. Арсения Икалтойского (XII век); синаксарная редакция (XIII век). Кроме того, сведения о Нине сохранились в грузинских, армянских, коптских, а также в греческих и латинских (здесь она не названа по имени) источниках, у Феодорита Кирского, Сократа Схоластика, Руфина Аквилейского, Созомена, арм. историка Мовсеса Хоренаци и др.
Отец Нины - римский полководец св. Завулон, содействовавший крещению ряда франкских племён, мать - сестра предстоятеля Иерусалимской церкви архиеп. Ювеналия св. Сосана. По грузинскому церковному преданию, Нина - двоюродная сестра вмч. Георгия Победоносца. С 12 лет Нина с родителями, решившими посвятить себя и дочь Богу, жила в Иерусалиме. Мечтала проповедовать о Христе и поклониться Хитону Господню, который хранился в Мцхете (столица восточно-грузинского царства Картли), и молилась об этом. Явившаяся ей во сне Богородица благословила её проповедовать христианство в Грузии и дала крест из виноградной лозы, который Нину, проснувшись, обвила своими волосами и взяла с собой.
В женском монастыре в г. Эфес, куда прибыла Нина, в результате её проповеди крещение приняли «некая царица» св. Рипсимия и её домочадцы. Спасаясь от преследований, Нина вместе с Рипсимией и её двором бежала в Двин (Армения), после мученической кончины св. Рипсимии - в Картли. Некоторое время укрывалась там в еврейских общинах, затем поселилась в Мцхете и стала проповедовать Евангелие. По молитвам Нины в Мцхете были низвергнуты идолы, исцелялись люди, в т. ч. царица св. Нана. Кроме царицы во Христа уверовали знатные женщины: св. Саломея Уджармская, св. Перожавра Сивнийская и др., а также глава мцхетской иудейской общины св. Авиафар Мцхетский, его дочь св. Сидония и др. Позднее уверовал царь Картли св. Мириан; по его просьбе визант. императрица св. Елена и её сын имп. св. Константин I Великий прислали в Картли духовенство для крещения народа.
Считается, что Грузия приняла крещение в 326 году: сначала крестились царская семья и двор, затем в Мцхете у слияния рек Арагви и Мтквари (Куры) - народ. По повелению Нины на горах, где стояли идолы, в знак торжества христианства были воздвигнуты кресты: над Мцхетой (ныне мон. Джвари), на горе Тхоти и в г. Уджарма. По молитве Нины открылось место погребения Хитона Господня, над которым был заложен храм Светицховели; были построены также храмы Ниноцминда, Болнисский Сиони, Цилкани, Некреси, Вардисубани. Нина, свящ. Иаков и эристав (наместник царя) продолжали проповедовать в горных районах Вост. Грузии и крестить народ.
В последние годы жизни Нина подвизалась в м. Боди в Кахети (Восточная Грузия), устроив себе жилище на склоне горы. Среди обращённых ею здесь людей была царица Кахети Соджа (София. Скончалась Нина «на 14 году по пришествии в Картли», похоронена в Боди (Бодбе).
Нина почитается в лике святой равноапостольной. Царём Мирианом в Бодбе был заложен храм Вмч. Георгия, позднее основан женский монастырь. Мощи Нины покоятся в недоступной ныне крипте под юго-восточным помещением церкви Вмч. Георгия, прославлены мн. исцелениями и чудесами. День памяти по календарю Грузинской православной церкви - 14(27) января и 19 мая (1 июня), по календарю РПЦ - 14(27) января. Крест, принесённый с собой Ниной, является главной святыней Грузинской православной церкви, хранится в патриаршем соборе Тбилисский Сиони.
Исторические источники:
Леонти Мровели. Обращение Картли святой Нино // Картлис цховреба. Тб., 1955. Т. 1 (на груз. яз.);
он же. То же // Картлис цховреба: история Грузии. Тб., 2008;
Арсений Икалтойский, прп. Житие святой Нино // Памятники древнегрузинской агиографической литературы. Тб., 1971. Кн. 3 (на груз. яз.).