НИНА

НИНА (груз. Ни­но, от шу­мер­ско­го «гос­по­жа») - свя­тая под­виж­ни­ца, с дея­тель­но­стью ко­то­рой свя­за­на хри­стиа­ни­за­ция Гру­зии .

Основной ис­точ­ник све­де­ний о Нине - её жи­тие, до­шед­шее в не­сколь­ких ре­дак­ци­ях: про­то­граф (середина IV века) в грузинской ле­то­пи­си «Мок­це­ваи Карт­ли­сай» («Об­ра­ще­ние Карт­ли», V-VII века); 1-я ме­таф­ра­сти­че­ская, т. н. ле­то­пис­ная, ре­дак­ция Ле­он­тия Мро­ве­ли в грузинской ле­то­пи­си «Карт­лис цхов­ре­ба» («Жизнь Гру­зии», XI век); 2-я ме­таф­ра­сти­че­ская ре­дак­ция прп. Ар­се­ния Икал­той­ско­го (XII век); си­нак­сар­ная ре­дак­ция (XIII век). Кро­ме то­го, све­де­ния о Нине со­хра­ни­лись в грузинских, армянских, копт­ских, а так­же в греческих и ла­тин­ских (здесь она не на­зва­на по име­ни) ис­точ­ни­ках, у Фео­до­ри­та Кир­ско­го, Со­кра­та Схо­ла­сти­ка, Ру­фи­на Ак­ви­лей­ско­го, Со­зо­ме­на, арм. ис­то­ри­ка Мов­се­са Хо­ре­на­ци и др.

Отец Нины - римский пол­ко­во­дец св. За­ву­лон, со­дей­ст­во­вав­ший кре­ще­нию ря­да франк­ских пле­мён, мать - се­ст­ра пред­стоя­те­ля Ие­ру­са­лим­ской церк­ви ар­хи­еп. Юве­на­лия св. Со­са­на. По грузинскому цер­ков­но­му пре­да­нию, Нина - двою­род­ная се­ст­ра вмч. Ге­ор­гия По­бе­до­нос­ца. С 12 лет Нина с ро­ди­те­ля­ми, ре­шив­ши­ми по­свя­тить се­бя и дочь Бо­гу, жи­ла в Ие­ру­са­ли­ме. Меч­та­ла про­по­ве­до­вать о Хри­сте и по­кло­нить­ся Хи­то­ну Гос­под­ню, ко­то­рый хра­нил­ся в Мцхе­те (сто­ли­ца восточно-грузинского цар­ст­ва Карт­ли), и мо­ли­лась об этом. Явив­шая­ся ей во сне Бо­го­ро­ди­ца бла­го­сло­ви­ла её про­по­ве­до­вать хри­сти­ан­ст­во в Гру­зии и да­ла крест из ви­но­град­ной ло­зы, ко­то­рый Нину, про­снув­шись, об­ви­ла свои­ми во­ло­са­ми и взя­ла с со­бой.

В жен­ском мо­на­сты­ре в г. Эфес, ку­да при­бы­ла Нина, в ре­зуль­та­те её про­по­ве­ди кре­ще­ние при­ня­ли «не­кая ца­ри­ца» св. Рип­си­мия и её до­мо­чад­цы. Спа­са­ясь от пре­сле­до­ва­ний, Нина вме­сте с Рип­си­мией и её дво­ром бе­жа­ла в Двин (Ар­ме­ния), по­сле му­че­нической кон­чи­ны св. Рип­си­мии - в Карт­ли. Не­ко­то­рое вре­мя ук­ры­ва­лась там в еврейских об­щи­нах, за­тем по­сели­лась в Мцхе­те и ста­ла про­по­ве­до­вать Еван­ге­лие. По мо­лит­вам Нины в Мцхе­те бы­ли низ­верг­ну­ты идо­лы, ис­це­ля­лись лю­ди, в т. ч. ца­ри­ца св. На­на. Кро­ме ца­ри­цы во Хри­ста уве­ро­ва­ли знат­ные жен­щи­ны: св. Са­ло­мея Уд­жарм­ская, св. Пе­ро­жав­ра Сив­ний­ская и др., а так­же гла­ва мцхет­ской иу­дей­ской об­щи­ны св. Авиа­фар Мцхет­ский, его дочь св. Си­до­ния и др. Позд­нее уве­ро­вал царь Карт­ли св. Ми­ри­ан; по его прось­бе ви­зант. им­пе­рат­ри­ца св. Еле­на и её сын имп. св. Кон­стан­тин I Ве­ли­кий при­сла­ли в Карт­ли ду­хо­вен­ст­во для кре­ще­ния на­ро­да.

Счи­та­ет­ся, что Гру­зия при­ня­ла кре­ще­ние в 326 году: сна­ча­ла кре­сти­лись цар­ская се­мья и двор, за­тем в Мцхе­те у слия­ния рек Араг­ви и Мтква­ри (Ку­ры) - на­род. По по­ве­ле­нию Нины на го­рах, где стоя­ли идо­лы, в знак тор­же­ст­ва хри­сти­ан­ст­ва бы­ли воз­двиг­ну­ты кре­сты: над Мцхе­той (ны­не мон. Джва­ри ), на го­ре Тхо­ти и в г. Уд­жар­ма. По мо­лит­ве Нины от­кры­лось ме­сто по­гре­бе­ния Хи­то­на Гос­под­ня, над ко­то­рым был за­ло­жен храм Све­тиц­хо­ве­ли; бы­ли по­строе­ны так­же хра­мы Ни­ноц­мин­да, Бол­нис­ский Сио­ни, Цил­ка­ни, Не­кре­си, Вар­ди­су­ба­ни. Нина, свящ. Иа­ков и эри­став (на­ме­ст­ник ца­ря) про­дол­жа­ли про­по­ве­до­вать в гор­ных рай­онах Вост. Гру­зии и кре­стить на­род.

В по­след­ние го­ды жиз­ни Нина под­ви­за­лась в м. Бо­ди в Ка­хе­ти (Восточная Гру­зия), уст­ро­ив се­бе жи­ли­ще на скло­не го­ры. Сре­ди об­ра­щён­ных ею здесь лю­дей бы­ла ца­ри­ца Ка­хе­ти Со­джа (Со­фия. Скон­ча­лась Нина «на 14 го­ду по при­ше­ст­вии в Карт­ли», по­хо­ро­не­на в Бо­ди (Бод­бе).

Нина по­чи­та­ет­ся в ли­ке свя­той рав­но­апо­столь­ной. Ца­рём Ми­риа­ном в Бод­бе был за­ло­жен храм Вмч. Ге­ор­гия, позд­нее ос­но­ван жен­ский мо­на­стырь. Мо­щи Нины по­ко­ят­ся в не­дос­туп­ной ны­не крип­те под юго-восточным по­ме­ще­ни­ем церкви Вмч. Ге­ор­гия, про­слав­ле­ны мн. ис­це­ле­ния­ми и чу­де­са­ми. День па­мя­ти по ка­лен­да­рю Грузинской пра­во­слав­ной церк­ви - 14(27) января и 19 мая (1 ию­ня), по ка­лен­да­рю РПЦ - 14(27) января. Крест, при­не­сён­ный с со­бой Ниной, яв­ля­ет­ся главной свя­ты­ней Грузинской пра­во­слав­ной церк­ви, хра­нит­ся в пат­ри­ар­шем со­бо­ре Тби­лис­ский Сио­ни.

Исторические источники:

Ле­он­ти Мро­ве­ли. Об­ра­ще­ние Карт­ли свя­той Ни­но // Карт­лис цхов­ре­ба. Тб., 1955. Т. 1 (на груз. яз.);

он же. То же // Карт­лис цхов­ре­ба: ис­то­рия Гру­зии. Тб., 2008;

Арсе­ний Икал­той­ский, прп. Жи­тие свя­той Ни­но // Па­мят­ни­ки древ­не­гру­зин­ской агио­гра­фи­че­ской ли­те­ра­ту­ры. Тб., 1971. Кн. 3 (на груз. яз.).