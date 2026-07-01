МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК А.С. ПУШКИНА

Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина. Поэтической родиной Пушкина называют Подмосковные усадьбы Захарово и Вяземы - ведь здесь прошло детство самого Пушкина.

Здесь Пушкин впервые увидел красоту русской природы, крестьянские хороводы, услышал народные песни, увидел жизнь богатого и провинциального дворянства, здесь формировались его взгляды на жизнь, здесь он начал писать свои первые стихи, здесь он складывался как великий национальный поэт. Именно сюда он приезжает в самые трудные периоды своей жизни.

Сейчас на территории двух усадеб расположен Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина. В Вязёмах сохранился дворцово-парковый ансамбль XVI-XIX веков: церковь Преображения, звонница - конца XVI века, дворец и два флигеля XVIII века, хозяйственные постройки, парки, пруды XVI-XIX веков.

Эти места связаны с ключевыми событиями в истории России: «Смутными временами», Петровскими преобразованиями, Отечественной войной 1812 года , Гражданской и Великой Отечественной войной. Здесь бывали Борис Годунов, Лжедмитрий I, Петр I, Павел I, М.И. Кутузов, Наполеон, Багратион, А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, Л.Н. Толстой, М. Цветаева, А. Ахматова и многие другие, чьими именами гордится мировая история. В Захарове сохранился пруд, часть парка, воспетые Пушкиным. В 1999 году восстановлен усадебный дом М.А. Ганнибал, где размещен музей детства великого поэта. Музей-заповедник был создан в 1987 году. Сейчас фонды музея насчитывают около 20.000 предметов. Для посетителей открыто три музея: дворец, гостевой флигель и усадебный дом в Захарове.

По Пушкинскому музею-заповеднику проводятся экскурсии, открыты музейные экспозиции и выставки, в каминном зале дворца проводятся музыкальные вечера и концерты. Дети и взрослые могут стать участниками Пушкинских балов, конкурсов юных поэтов, школьной пушкинской конференции.

В Музее ежегодно проводятся три крупные научные конференции, на которые собираются учёные со всей страны, издаются научные сборники и рекламные буклеты. В киосках музея можно приобрести книги, буклеты и сувениры о музее, летом покататься на лодках, обучиться правилам верховой езды, в чайной выпить чашку чая с вкусными пирожками.

Иллюстрации:

Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина.